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Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы

Президент Российской Федерации Владимир Путин допускает возможность отключения на территории России зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при "враждебных действиях против РФ".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы "враждебных действий" будут реагировать.

"Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - Ред.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова закрыть интернет и платежную систему SWIFT.

Читайте также: Путин: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+40
Скаріше Хло свою помийку затягуй колючим дротом.
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14.02.2021 08:15
+36
Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы - Цензор.НЕТ 2190
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14.02.2021 08:35
+25
С Днем Св. Валентина, расиянские федерасты! ГУЛАГ все ближе
Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы - Цензор.НЕТ 9736
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14.02.2021 08:33
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ПНХ обидва етніческій з корєнним. Я з окупантами не спілкуюсь. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 6950
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14.02.2021 22:00 Ответить
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 1899 Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 7648
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14.02.2021 22:06 Ответить
Смердиш ****** кацапська мразота.
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14.02.2021 22:16 Ответить
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 2308 Дуже смердиш ****** падло кацапське.ФУУУ
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14.02.2021 22:24 Ответить
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 4334

Оце тобі Крим і Донбас пацак.
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15.02.2021 07:25 Ответить
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 7331 А оце екологічне централізоване водопостачання у Крим.
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15.02.2021 07:27 Ответить
Правильное решение, это защита от вражеской брехни.
Мы же закрыли каналы.
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14.02.2021 09:36 Ответить
Неви закрили ,а вам закрили канали і позбавили акредитації. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 3739
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14.02.2021 11:18 Ответить
Если вы их не смотрели, то вам их м не закрывали.
Логика понятна.
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14.02.2021 11:40 Ответить
Хочеш дивитись руський мир то чому ти його повинен дивитись в Україні а не в росії? Логіка зрозуміла?
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14.02.2021 12:14 Ответить
выход у него только один - Железный Занавес на расею
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14.02.2021 09:40 Ответить
Давно пора. Редкий случай, когда я согласен с ******
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14.02.2021 09:45 Ответить
Чем быстрее будет с обеих сторон создан железный зановес.тем в конечном итоге будет лучше всему цивилизованному миру.И если путлер сам изолирует рашку от всего мира,то путлер молодец.Пусть рашка разлагается в собственной желчи.
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14.02.2021 09:49 Ответить
П.С.Путлер давай дави их б....
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14.02.2021 09:56 Ответить
Да отключите все: интернет, платежные системы, закройте аэропорты. И варитесь в собственном дерьме...
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14.02.2021 09:50 Ответить
Віктор c1638d64 Виктор, включаем голову, зырим, ну с платежами все ясно, никто себе в ногу стрелять не будет, как шли, так и будут идти. Интернет? Замечу, русский интернет (доменная зона RU) второй в мире, уступает только США. Подавляющее большинство украинцев, юзают зону RU. Украинских сайтов практически нет. Вот Цензор, он не на украинском хосте UA. Аэропорты? Посмотри сайт https://www.flightradar24.com Очевидно, что в Украине 1-2 самолета в небе одновременно. Это... сказать не могу, ну дно, или глубже.
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14.02.2021 14:38 Ответить
Лет через пять там и книжки читать запретят. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 1488
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14.02.2021 09:52 Ответить
Евгений, только честно, ты какую книгу, крайней прочитал?
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14.02.2021 14:40 Ответить
"Кровавые Земли" Снайдерса. Очень рекомендую.
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17.02.2021 10:08 Ответить
Может быть процессоры К1839 создали русские учёные с "Ангстрема"? Ой, нет, это же CVAX, с приветом "русским учёным", написанным прямо на кристалле. Может быть тогда процессор 580ВМ80, как и всё в СССР, создан русскими учёными? Нет, это ворованный Intel 8080. Ой, простите, "функциональный аналог". Тогда, может быть, русские учёные создали К1810ВМ86? Опять нет, это копия Intel 8086. Байт - Спектрум, Агат - Apple II. Что ж за напасть. ГАЗ А - Ford-A, ГАЗ-М1 - Ford Model B, Ленинград-1 - Buick-32-90, Москвич 400 - Opel Kadett K38. Горбатый запор - Fiat 600. запор - NSU Prinz IV. Копейка - Fiat 124. ТТ - браунинг. ПМ - Вальтер PPK. Бритва Агидель-М - Philishave SC 8010. Пылесос Чайка - Erres. Оптику всю русские учёные "изобрели" у немцев: Зоркий-10 - Ricoh Auto 35, ФЭД Микрон - Konica EYE, Киев-Вега - Minolta-16, Салют-С - Hasselblad 1000F. Электроника ВМЦ-8220 - Samsung VX-8220. Волк яйца ловит - и та Nintendo Game & Watch. Конструктор с алюминиевыми деталями с дырками-болтиками - Meccano. Даже, волгоградский, ****, тракторный завод собрали в США, разобрали и привезли в СССР, где русские учёные заново его изобрели https://ru.wikipedia.org/wiki/Волгоградский_тракторный_завод (и то "под наблюдением американских инженеров" чтобы не дай бог не получился ВАЗ). Список изобретений русских учёных огромен, можно продолжать бесконечно. Это ****** каким же тупоголовым ватником нужно быть.
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14.02.2021 09:57 Ответить
Мы "Киев-30 (Киев-303)" выпускали пленка 8мм, кот. не производилась! т.е. гнали план по фотоаппарату, на который небыло пленки! (умельцы разрезали 24 мм.и вставляли!) а чертежи на него и технология были немецкие с двадцатых годов еще!!! Цирк! Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 6800
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14.02.2021 11:08 Ответить
Вячеслав, зачем о всяком - разном, давай об Украине.
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14.02.2021 14:41 Ответить
я готов
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14.02.2021 14:45 Ответить
Слава, я работал на заводе "Днепр - Буммар", автокраны делали, крутые (ссылка) Сейчас что-то подобное, в Украине делают? Отвлеченно, краны "Ивановец" уже до 300 тонн, а на моем заводе, лопухи по пояс, цеха на кирпичи разбирают.
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14.02.2021 14:59 Ответить
США скопировали ваши автокраны, а завод загнобили?
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14.02.2021 20:17 Ответить
Vova, ne podvedi i ne medli, davi sruskuju svolocj.
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14.02.2021 10:02 Ответить
Для того щоб Заходу розвалить паРашу "до основанья", треба всього навсього не приймати молодих людей до себе ні під яким виглядом!
А тих які єсть на Заході депортувать назад в паРашу!
Особливо дітей високопосадовців і вони із середини розвалять Расєюшку!
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14.02.2021 10:07 Ответить
Протестам - нет!
Пикетчикам - смирительная рубашка.
А Интернет?
А Интернет покажет всем обновленный дядя Чебурашка.
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14.02.2021 10:13 Ответить
Наш мілкий генералісімус також мріє про таке в Україні.
Ці кляті "ворожі" соцмережі тяжко контролювати.
Тільки вдало провів успішну операцію "преЗедент-патріот" із закриттям медведчуківьких каналів, отримав купу улесливих слів від проплачених та схвальних від наївних, як "кляті соцмережі" рознесли інформацію про його черговий візит в одну точку із правою рукою медведчука Козаком.

Маємо подякувати за те, що ми поки що не в мордорі всім тим, хто в 2014 не став заглядати в дупла пуйлу, шукаючи миру. Слава їм і шана.
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14.02.2021 10:32 Ответить
"политику ***** одобряю и поддерживаю!" )) просто необходимо, не только внешне, но и внутренне полностью изолировать эту территорию. это ускорит процесс распада. в изолированной системе колличество энтропии не убывает )).
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14.02.2021 10:48 Ответить
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 1865
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14.02.2021 10:58 Ответить
да и мать бы их кацапов сено ела... меньше всего интересуют новости мордора... даже если они все подохнут до единого или провалятся под землю... страна-агрессор долждна сдохнуть мучительной смертью...
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14.02.2021 11:03 Ответить
Западные и Европейские санкции бьют по рашке ,путлер решил удвоить эти санкции Отключив западные интернет сервера удар будет , опять таки, по рашке Эти сервера не пропадают А рашка опять захромает...Кремле*ляди камикадзе.. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 152
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14.02.2021 11:12 Ответить
Захватчики Кремля на все пойдут.Плевали они на инет.Сейчас они на Кавказ переселяют арабьехайское из Арабистана.Обсирают Святой Кавказ.Инет,наоборот им только мешает.
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14.02.2021 11:37 Ответить
все украинское ,"братний северный оккупант Украины " уже давно все отключил в рабсее
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14.02.2021 11:38 Ответить
Прямо как в Украине.)
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14.02.2021 11:40 Ответить
Как говорят был у них один ученный и тот Ломоносов кремль московский посроили итальянцы Зимний дворец тоже они .Флот Петра в основном куплен в Англии ,Голландии .З-д ГАЗ ФОРД .Танки куплены в Англии США .НА Луну в 19 г Рогозин обещал слетать , но шпиен открутил контрогайку .Вот так
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14.02.2021 11:43 Ответить
На первой настенной памятной доске России,на башне Пэри=Фрола=Спасская башня, написанно было ,что Кремль строили МИДИОЛАНЦЫ (Мидия Атропатена=половина Одэрбэйджана), а не миланцы.Наши цари строили АхырЯнУлу(Кремль)=Конец Горящего Древнего -пер с одэри(азэри).
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14.02.2021 12:04 Ответить
Почему Спасская башня (Фролова) еще зовется башней Пьери? Полюбопытствуй кто архитектор. А изначально, Кремль был деревянным, и рубили его русские.
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14.02.2021 12:22 Ответить
Пэри-ханум -одна из цариц половины ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др.)=ОдЭр(реки в Германии,Польше и стар.наз.Волги=Огня Муж,АзАта =младший отец-отсюда уеЗды,АзЭр)БэйДжана.Пэриханум=ПэриУш(Персия =Парков греческих святой дух- встречалась с Македонским в г.УшБарде(ИСпарте) на Кавказе.
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14.02.2021 16:01 Ответить
в Украине их юзает полтора процента маргиналов
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14.02.2021 11:50 Ответить
А как жеж "свабода слова" о которой денно и нощно воют все свинособаки, после закрытия трех помоек?
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14.02.2021 12:11 Ответить
Русня хочет окуклиться и вернутся во времена железного занавеса.Да ради бога.Меньше вони в интернете будет.
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14.02.2021 12:42 Ответить
Господи услыш наши молитвы отключи Русню от интернета ,🙏🙄
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14.02.2021 12:51 Ответить
Давно пора. А то такой грозный, а пользуешься чужим интелектом. Вот тогда мы и посмотрим у кого яйца фаберже свои, а у кого ворованные.
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14.02.2021 13:06 Ответить
Маск иронически усмехается... для его интеренета никаких запретов и отключений не существует... кроме его самого. тупое пуйло этого еще не доганяет...
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14.02.2021 13:09 Ответить
хватит допускать, отключай!
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14.02.2021 13:49 Ответить
Правильное решение!!! И чем раньше- тем лучше!!!! А еще swift отключить!
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14.02.2021 14:17 Ответить
дак у них своя платежная система уж года 4 как работает.
а по поводу инета, живет же Китай и не тужит без внешки.
1я экономика мира однако.
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14.02.2021 16:29 Ответить
да делайте уже,лаптеногие))) свифт в первую очередь)))
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14.02.2021 14:58 Ответить
Хочешь мЫра - готовся к откючению интернетсервисов
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14.02.2021 16:14 Ответить
давно пора. сам у бункер, а решту кацапів у клітку
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14.02.2021 21:22 Ответить
Снова гусей давить будут ))
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15.02.2021 00:44 Ответить
прекрасно... дебелей расия, дебелей и спивайся...
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15.02.2021 07:17 Ответить
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