Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы
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Президент Российской Федерации Владимир Путин допускает возможность отключения на территории России зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при "враждебных действиях против РФ".
Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы "враждебных действий" будут реагировать.
"Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - Ред.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.
Как сообщалось, ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова закрыть интернет и платежную систему SWIFT.
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Оце тобі Крим і Донбас пацак.
Мы же закрыли каналы.
Логика понятна.
А тих які єсть на Заході депортувать назад в паРашу!
Особливо дітей високопосадовців і вони із середини розвалять Расєюшку!
Пикетчикам - смирительная рубашка.
А Интернет?
А Интернет покажет всем обновленный дядя Чебурашка.
Ці кляті "ворожі" соцмережі тяжко контролювати.
Тільки вдало провів успішну операцію "преЗедент-патріот" із закриттям медведчуківьких каналів, отримав купу улесливих слів від проплачених та схвальних від наївних, як "кляті соцмережі" рознесли інформацію про його черговий візит в одну точку із правою рукою медведчука Козаком.
Маємо подякувати за те, що ми поки що не в мордорі всім тим, хто в 2014 не став заглядати в дупла пуйлу, шукаючи миру. Слава їм і шана.
а по поводу инета, живет же Китай и не тужит без внешки.
1я экономика мира однако.