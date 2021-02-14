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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 3094 новых случая заражения, почти 2 тыс. человек госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 3094 новых случая заражения, почти 2 тыс. человек госпитализированы

3094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 февраля 2021 года. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

По информации Степанова за минувшие сутки: 

▪️госпитализованы - 1917 человек;

▪️летальных случаев - 45;

▪️выздоровели - 2002 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 271 143 человека;

🔺выздоровели - 1 114 301;

🔺летальных случаев - 24 330;

🔺проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях", - добавил Степанов.

Читайте также: Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 82 случая;

Винницкая область - 125 случаев;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 212 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 220 случаев;

Закарпатская область - 207 случаев;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 483 случая;

Киевская область - 184 случая;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 22 случая;

Львовская область - 164 случая;

Николаевская область - 121 случай;

Одесская область - 71 случай;

Полтавская область - 34 случая;

Ривненская область - 33 случая;

Сумская область - 87 случаев;

Тернопольская область - 126 случаев;

Харьковская область - 93 случая;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 121 случай;

Черкасская область - 80 случаев;

Черновицкая область - 272 случая;

Черниговская область - 71 случай.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Є ще дурні, які довіряють цій липовій статистиці в виконанні ЗЕбільних виродків і їх посіпак? Тоді вам конче необхідно вакцинуватися...
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14.02.2021 08:41
+4
Цифры степашки взяты из потолка, не обращай на них внимания. Смотри на очереди в частные лаборатории. На цену и наличие в аптеках антикоагулянтов, да и того же витамина D. Будешь представлять себе реальную картину.
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14.02.2021 09:00
+2
Шо почули, те й вигрібають. Скажуть підгузками користуватись для профілактики, і їх не стане. В 2009-му противірусні розгрібали і шо?
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14.02.2021 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Це ЗЕперемога, шолі?
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14.02.2021 08:35 Ответить
Цифры степашки взяты из потолка, не обращай на них внимания. Смотри на очереди в частные лаборатории. На цену и наличие в аптеках антикоагулянтов, да и того же витамина D. Будешь представлять себе реальную картину.
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14.02.2021 09:00 Ответить
Шо почули, те й вигрібають. Скажуть підгузками користуватись для профілактики, і їх не стане. В 2009-му противірусні розгрібали і шо?
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14.02.2021 09:58 Ответить
Покупают когда есть потребность. В декабре еноксапарин купить было нельзя, по крайней мере в Киеве. Сейчас уже можно, и цены упали. А ты, к примеру, знаешь, что это такое? Не знаешь. Не то лекарство, чтобы народ в панике побежал его покупать. Эпидемия на излете, пик был в октябре-декабре, тогда болели поголовно все. И в Киеве, должно быть, переболело 2/3 населения. Ты в курсе, что смертность "от разных болезней" в конце прошлого года чудовищно выросла, по сравнению со статистическим средним? Это реальная смертность от ковида и осложнений после ковида.
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14.02.2021 11:25 Ответить
А тогда думали, шо есть потребность в осельтамивире.
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14.02.2021 11:57 Ответить
Кстати, Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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14.02.2021 15:08 Ответить
Є ще дурні, які довіряють цій липовій статистиці в виконанні ЗЕбільних виродків і їх посіпак? Тоді вам конче необхідно вакцинуватися...
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14.02.2021 08:41 Ответить
Тільки питання від чого? Боюсь від цієї "хвороби" вакцин не існує.
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14.02.2021 09:07 Ответить
Этот вирус придумали коммунисты и раха. Для дестабилизации мира и отвлечения от себя быстрого наказания.
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14.02.2021 08:46 Ответить
В Польщі де медицина втекла від нас років так на 20 за добу в середньому помирає 200 чоловік а в Україні 45! Цікаво чи цим цифрам хоч вірять ті які їх оприлюднюють?
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14.02.2021 09:05 Ответить
Ты шо, степашка сказал, что наших медиков там ждут.
Санитарок главврачами сходу назначают!
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14.02.2021 09:34 Ответить
Я тобі відкрию страшну таємницю. Медицина це не про гроші. Тобто від них мало що залежить.
Можна побудувати гарні лікарні. Лікарям по 20тис долларів і т. д. Але медицини не буде. Будуть медичні послуги (дуже дорогі). Штати яскравий приклад. Те що я перерахував там є, але медицини немає. І ковід це яскраво висвітлив. Як результат пів мільйона загиблих і більше 12 млн хворих.
Медицина це певна система, яка має на меті здоров'я людей, а не отримання прибутку. В основі її - профілактика. В союзі така система була: тотальні щеплення, профогляди, система популяризації спорту і т. д. На її залишках ми і пройшли ковід відносно штатів та Европи непогано маючи медицину на порядок дешевшу.
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14.02.2021 10:14 Ответить
Я не настаиваю ,но думаю,что на сегодня эта догма - " В основе её профилактика " -
как раз и есть основополагающее направление в системе здравоохранения
стран ЕС.
Могу согласиться ,что профилактика в союзе была гораздо на более высоком уровне чем у нас сейчас.
НО в союзе ,в отличии от ЕС , в тоже время процветали взятки , блат ,
дефицит качественных ,современных лекарств и т.д.
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14.02.2021 11:31 Ответить
Союз был нежизнеспособен, и медицина в союзе тоже была нежизнеспособна, вот и все. Рассказывалось вслух одно, а делалось совсем другое, и по другому не могло быть никак. Все равно, что сейчас зля прикажет раздать врачам обещанные 300% надбавки - ну прикажет, а толку? Деньги уже все украдены. А в союзе газеты бы написали, что роздали, и по телеку тоже сказали б, что роздали. А когда бы ты начал рассказывать, что ничего не получил, тебя бы в тюрьму. Не удивительно, что страна, построенная на тотальном вранье, умерла.
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14.02.2021 11:48 Ответить
Вот загадка - почему США так много заболевших на 1000 человек? Моё предположение - наиболее открытая страна, особенно много контактов с Китаем.
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14.02.2021 12:05 Ответить
Смешно . "Мы ковид прошли непогано" . Мы через ковид продрались, потеряв огромное количество жизней и кучу денег из карманов наоргоплательщиков дополнительно к украденным клоунами налогам. Медицина, как система, есть в цивилизованных странах, а именно у нас - отдельные услуги. Глаза открой, совкодрочер.
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14.02.2021 11:33 Ответить
Померлих.
Від хвороби помирають. А гинуть - це москальська ковідна фішка, підхоплена в Україні.
І тиражована.
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14.02.2021 18:38 Ответить
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 271 143 человека;
🔺выздоровели - 1 114 301;
1 271 143 - 1 114 301 = 156 842 болеют сейчас.
А на сайте апарата РНБО України сейчас болеют 132 512 человек. Кто брешет, МОЗ, РНБО, или брешут обе конторы?
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14.02.2021 10:04 Ответить
У них мозгов нет свое вранье согласовать. Все свои цифры клоуны берут с потолка, не обращай на них внимания.
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14.02.2021 11:35 Ответить
Вот пусть Степанов и Ляшко объяснят зачем тогда вакцинация, если цифры такие маленькие.
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14.02.2021 10:33 Ответить
Приказ у них от Хозяев, ну чего вы не понимаете-то ?!
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14.02.2021 10:44 Ответить
Это понятно. Но всё равно интересно как это объяснять будут.
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14.02.2021 12:01 Ответить
Наш коммуняка, премьер штата Викория, Эндрюс, дал поддых ресторанам и прочим развлекательным заведениям, чтобы добить экономику штата Виктория наверняка очередным локдауном, потому как вместо доходов бизнесы понесут адовы убытки на День Святого Валентина и Китайский Новый Год (заодно и любимым китайцам Премьер Виктории в челюсть дал, а кому щаз легко? В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5096 .

Одних продуктов, заказанных ресторанам, придется списать на многие миллионы, как пишет наша коммуняцкая газетка The Age:
"'Pretty devastated': Restaurants' hopes for bumper weekend shattered


Victoria's hospitality sector is reeling from another lockdown, this time denting Valentine's Day and Lunar New Year trade."

Поздравление всем жителям штата Виктория от их Премьера с Днем Святого Валентина, лопайте, любители коммуняк, не обляпайтесь:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8503
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14.02.2021 10:36 Ответить
Что бы определить реальную картину заболеваемости, необходимо смотреть на госпитализацию, которая составляет в среднем 10% от заболевших. Вчера госпитализировали 1900 человек, это значит что на самом деле заболевших как минимум в 5 раз больше.
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14.02.2021 11:11 Ответить
В нас шпиталізація обов'язкова для людей з групи ризику, а якщо взяти до уваги новини про шпиталізованих з підозрою, то зовсім - мимо.
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14.02.2021 13:21 Ответить
І це як нам ВОЗ на вуха вішає локшину, що вірус не з лабораторії, а від тваринки. Такий вірус, що і в жару і в мороз залишається активним. Чи такі є в природі від тваринок? Хіба що від тваринок, які ходять на двох ногах і уявляють себе вінцем еволюції.
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14.02.2021 15:24 Ответить
 
 