В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 3094 новых случая заражения, почти 2 тыс. человек госпитализированы
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
3094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 февраля 2021 года. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
По информации Степанова за минувшие сутки:
▪️госпитализованы - 1917 человек;
▪️летальных случаев - 45;
▪️выздоровели - 2002 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 271 143 человека;
🔺выздоровели - 1 114 301;
🔺летальных случаев - 24 330;
🔺проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях", - добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 82 случая;
Винницкая область - 125 случаев;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 220 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 483 случая;
Киевская область - 184 случая;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 164 случая;
Николаевская область - 121 случай;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 34 случая;
Ривненская область - 33 случая;
Сумская область - 87 случаев;
Тернопольская область - 126 случаев;
Харьковская область - 93 случая;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 80 случаев;
Черновицкая область - 272 случая;
Черниговская область - 71 случай.
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Санитарок главврачами сходу назначают!
Можна побудувати гарні лікарні. Лікарям по 20тис долларів і т. д. Але медицини не буде. Будуть медичні послуги (дуже дорогі). Штати яскравий приклад. Те що я перерахував там є, але медицини немає. І ковід це яскраво висвітлив. Як результат пів мільйона загиблих і більше 12 млн хворих.
Медицина це певна система, яка має на меті здоров'я людей, а не отримання прибутку. В основі її - профілактика. В союзі така система була: тотальні щеплення, профогляди, система популяризації спорту і т. д. На її залишках ми і пройшли ковід відносно штатів та Европи непогано маючи медицину на порядок дешевшу.
как раз и есть основополагающее направление в системе здравоохранения
стран ЕС.
Могу согласиться ,что профилактика в союзе была гораздо на более высоком уровне чем у нас сейчас.
НО в союзе ,в отличии от ЕС , в тоже время процветали взятки , блат ,
дефицит качественных ,современных лекарств и т.д.
Від хвороби помирають. А гинуть - це москальська ковідна фішка, підхоплена в Україні.
І тиражована.
🔺заболели - 1 271 143 человека;
🔺выздоровели - 1 114 301;
1 271 143 - 1 114 301 = 156 842 болеют сейчас.
А на сайте апарата РНБО України сейчас болеют 132 512 человек. Кто брешет, МОЗ, РНБО, или брешут обе конторы?
Одних продуктов, заказанных ресторанам, придется списать на многие миллионы, как пишет наша коммуняцкая газетка The Age:
"'Pretty devastated': Restaurants' hopes for bumper weekend shattered
Victoria's hospitality sector is reeling from another lockdown, this time denting Valentine's Day and Lunar New Year trade."
Поздравление всем жителям штата Виктория от их Премьера с Днем Святого Валентина, лопайте, любители коммуняк, не обляпайтесь: