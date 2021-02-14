Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального связаны с пандемией коронавируса.

Люди вышли на улицы якобы из-за того, что у них накопилось раздражение из-за ухудшения качества жизни за период карантина. Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что "всякие противоборствующие силы" пытаются использовать ситуацию.

"Фигуранта этого (Навального, - Ред.) используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов", - сказал Путин.

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