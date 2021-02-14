Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР

Распространяющаяся информация о вероятной отставке главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова не соответствует действительности.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Перед интервью имел телефонный разговор с Дмитрием Александровичем Разумковым, вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбивать какой-то клин, распространять информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер, но на такого рода манипуляции мы точно не реагируем", - сказал он.

Ермак также прокомментировал тот факт, что Разумков не голосовал за санкции против нардепа Тараса Козака.

"Каждый имеет право на свое мнение", - сказал глава ОП.

Он добавил, что решение о санкциях не было поспешным и принималось в соответствии с законодательством.

"Члены СНБО выступали на телеканалах и имели возможность объяснить позицию. Думаю, этот процесс будет продолжаться. Никто не лишен права, если не согласен с какими-то решениями, обращаться в судебные органы. Мы же уверены в правильности и законности того решения, которое было принято. Если в обществе будет дополнительный запрос, думаю, что в рамках той информации, которую возможно будет сообщить, и правоохранительные органы, и органы разведки, СБУ смогут ответить на вопросы", - отметил он.

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