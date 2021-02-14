Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Распространяющаяся информация о вероятной отставке главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова не соответствует действительности.
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Перед интервью имел телефонный разговор с Дмитрием Александровичем Разумковым, вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбивать какой-то клин, распространять информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер, но на такого рода манипуляции мы точно не реагируем", - сказал он.
Ермак также прокомментировал тот факт, что Разумков не голосовал за санкции против нардепа Тараса Козака.
"Каждый имеет право на свое мнение", - сказал глава ОП.
Он добавил, что решение о санкциях не было поспешным и принималось в соответствии с законодательством.
"Члены СНБО выступали на телеканалах и имели возможность объяснить позицию. Думаю, этот процесс будет продолжаться. Никто не лишен права, если не согласен с какими-то решениями, обращаться в судебные органы. Мы же уверены в правильности и законности того решения, которое было принято. Если в обществе будет дополнительный запрос, думаю, что в рамках той информации, которую возможно будет сообщить, и правоохранительные органы, и органы разведки, СБУ смогут ответить на вопросы", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Основания - ни разу со времен независимости не побеждал тот, за кого голосовал я - быдло всегда решало, как хуже.
Касается и всей страны. Кучму зачем 2 раз выбрали, было непонятно, что это уголовник и мразь? Вот вы же и зельца, тупое дамбаское быдло, по не менее глупым сериальчикам, которые вменяемый человек больше минуты не выдержит, выбрали.
"мушчина,вы идиот"
Сейчас рейтинг ОПЗЖ примерно 20%
СН чуть больше 20%: Первые - враги, вторые - лохи. Остальные кто, эти 30% ? ИДИОТЫ
На РБК-Украина вышел текст про состояние дел в ОПЗЖ. Честно говоря, ничего особо нового про пророссийскую партию я не прочитал, но вот этот кусок, касающийся санкций против "каналов Медведчука", выделю:
"Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события."
Выделил потому, что тоже об этом слышал.
И это плохая новость для Андрея Ермака, любящего обо всем быть в курсе, чтобы влиять на принятие решений.
Если в этот раз его из цепочки исключили (как я понимаю, бан каналов готовили в РНБО и СБУ), значит и в других вопросах его положение может пошатнуться.
Владимир Зеленский очень неохотно расстается с людьми из своего окружения, но такое недоверие (догадайтесь, чем оно может быть вызвано) - "звоночек".
По моему к дерьмаку подкрадаетя писец 🙂
«Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбивать какой-то клин, распространять информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер»
Ці бравурні інтерв'ю фсбшного завхоза та іншої плісняви, при повному економічному, енергетичному, політичному, епідемічному провалі, лише викликають огиду та злять людей.
Чи це намагання дерьмака відволікти увагу від 105-того відпочунку уставшЕго потерпевшЕго?