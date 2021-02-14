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Очаг вирусного гепатита А выявлен на Одесчине. В детдоме семейного типа заболели 15 детей и 1 взрослый, - ГСЧС
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В городе Раздельная Одесской области в частном доме вирусным гепатитом А заболели 15 детей и 1 взрослый.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
"13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - подчеркивают спасатели.
При этом отмечается, что в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что в детском доме на Одесчине зафиксировали вспышку гепатита: заболели семь детей и опекун
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(гепатит "А" передається фекально-оральним шляхом через брудні руки)