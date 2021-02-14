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гепатит (68) Одесская область (3103) ГСЧС (4482)

Очаг вирусного гепатита А выявлен на Одесчине. В детдоме семейного типа заболели 15 детей и 1 взрослый, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Очаг вирусного гепатита А выявлен на Одесчине. В детдоме семейного типа заболели 15 детей и 1 взрослый, - ГСЧС

В городе Раздельная Одесской области в частном доме вирусным гепатитом А заболели 15 детей и 1 взрослый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - подчеркивают спасатели.

При этом отмечается, что в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в детском доме на Одесчине зафиксировали вспышку гепатита: заболели семь детей и опекун

Читайте также: Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Раздельнянской ОПГ дети по фигу - эти твари умудрились даже украсть деньги и отменить питание для детей 1-4кл.
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14.02.2021 10:34 Ответить
пресман таки дорвался до непосредственных денег?теперь не надо ,как депутату ВР у премьера подачки выпрашивать?
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14.02.2021 11:11 Ответить
По конкретніше, хто саме вкрав?
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14.02.2021 12:06 Ответить
Это не ковид, по гепатиту отчетность Степанову хозяевам подавать не требуется.
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14.02.2021 10:38 Ответить
воші при боткіній помагають, в циганів можна попросити-прикупити Осередок вірусного гепатиту А виявили на Одещині. У дитбудинку сімейного типу захворіли 15 дітей та 1 дорослий, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1399
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14.02.2021 11:22 Ответить
Воно само проходить, як і решта вірусів.
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14.02.2021 12:55 Ответить
А персонал і дітки руки мити не пробували?
(гепатит "А" передається фекально-оральним шляхом через брудні руки)
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14.02.2021 11:34 Ответить
Правильно. Гепатит А - болезнь грязных рук и не мытых фруктов.
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14.02.2021 11:49 Ответить
 
 