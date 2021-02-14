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Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Киева выдворили из Украины иностранца с криминальной биографией. В своей стране мужчина ранее уже отбывал наказание за насильственные преступления, ему запрещен въезд в Украину на три года.

Столичные полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. При этом в своих социальных сетях он высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Столичные оперативники сразу же начали поиски иностранца.

"Информация о его пребывании в Киеве подтвердилась. В течение суток оперативники разыскали норвежца: он жил в одном из хостелов. Принимая во внимание его криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления, к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения. Мужчина доставлен в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине. Кроме того, принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года ", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция 01
Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция 02
Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Скорее всего он корнями оттуда и есть
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14.02.2021 11:41
+3
Если так, то нафиг было высылать? Подарили б канистру бензина и отпустили.
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14.02.2021 11:47
+2
On chto, jehal osmanskogo oslika valitj
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14.02.2021 11:26
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On chto, jehal osmanskogo oslika valitj
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14.02.2021 11:26 Ответить
Уже долетел? Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5727
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14.02.2021 11:28 Ответить
Гуманно. Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8490
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14.02.2021 11:26 Ответить
Какое "тяжкое" он готовил ? У бородатого денег на хостел ,а для подрыва канала "НАШ" нужно много...ну разве ракетой по дворцу....
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14.02.2021 11:31 Ответить
надо было на парашу выслать. пусть бы там совершал.
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14.02.2021 11:37 Ответить
Скорее всего он корнями оттуда и есть
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14.02.2021 11:41 Ответить
то тем более )) нафига норге замусоривать )
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14.02.2021 11:43 Ответить
в Норге хватает своих отмороженных
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14.02.2021 11:48 Ответить
Наследник Брейвика? Правильно выдворили.
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14.02.2021 11:41 Ответить
...киевские менты предотвратили приход апокалипсиса на фоне мирового заговора. скрутили засланого козачка от масонов? на этот раз)
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14.02.2021 11:42 Ответить
Ехал сжигать церкви москальского пархата?
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14.02.2021 11:43 Ответить
Если так, то нафиг было высылать? Подарили б канистру бензина и отпустили.
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14.02.2021 11:47 Ответить
Варґ Вікернес приїхав? ))))))
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14.02.2021 12:32 Ответить
Не схоже, той вже сивий.
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14.02.2021 18:07 Ответить
он?!.. нет?!..
Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на в'їзд на 3 роки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 427
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14.02.2021 11:46 Ответить
В Новегии очень низкий уровень преступности. В год здесь совершается 0,71 убийства. Может это был единственный преступник, который даёт там работу полиции, судьям, работникам пенетенциарной системы. Пусть радуются
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14.02.2021 11:48 Ответить
В год здесь - du bor i Norge?
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14.02.2021 11:53 Ответить
Нет, у меня админка была. Не хочу портить статистику) А что Вы не согласны с данными?
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14.02.2021 12:04 Ответить
Prosto sprosil ot kuda jesli pishet zdes - tak ruckije obicjno palitsia, govorjat jakobi chto iz Ukraini a na srashku govorit zdes.
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14.02.2021 12:11 Ответить
Арменуборисычу конкуренты не нужны.
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14.02.2021 12:02 Ответить
Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года? Однако!!! А отсидеть, за покушение на преступление лет 15, слабо? В конце концов - запрет на въезд, что невозможно???
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14.02.2021 12:29 Ответить
Варґ Вікернес завітав спалити кілька церков УПЦ МП? 🔥⛪
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14.02.2021 12:37 Ответить
интересный чувак - ему скучно на родине криминалить?... а что за профиль у него??
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14.02.2021 13:29 Ответить
Тупости наших можно позавидовать.А что после 3 лет можно приехать и совершить недоделанное?
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14.02.2021 13:37 Ответить
 
 