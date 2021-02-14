Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция. ФОТО
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Полицейские Киева выдворили из Украины иностранца с криминальной биографией. В своей стране мужчина ранее уже отбывал наказание за насильственные преступления, ему запрещен въезд в Украину на три года.
Столичные полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. При этом в своих социальных сетях он высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Столичные оперативники сразу же начали поиски иностранца.
"Информация о его пребывании в Киеве подтвердилась. В течение суток оперативники разыскали норвежца: он жил в одном из хостелов. Принимая во внимание его криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления, к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения. Мужчина доставлен в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине. Кроме того, принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года ", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
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