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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Испания (783) Шарий Анатолий (220)

Украинская община в Испании обратилась к властям страны из-за деятельности пропагандиста Шария: "Мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Община украинцев в ​​Испании обратилась к местным властям из-за деятельности пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении сообщества "Украинская община Испании за права, честь и достоинство украинцев" 12 февраля.

Организация обнародовала текст обращения к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке на испанском и украинском языках. В тексте выражена поддержка решению президента Украины Владимира Зеленского инициировать санкции против каналов "112", NewsOne и Zik.

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"Мы сами являемся свидетелями того, как эта пропаганда распространяется с начала войны на востоке Украины. Например, бывший журналист, пророссийский видеоблоггер Шарий, который сейчас проживает в Испании, размещает в своих блогах видеозаписи с российской пропагандой против всего украинского", - говорится в письме.

Украинское сообщество отмечает, что уважает право на свободу высказываний, но имеет подозрения относительно намерений Шария. Это обосновывается в частности тем, что, по данным СМИ, он приобрел виллу в Испании стоимостью примерно в 1 млн евро.

"Мы обеспокоены происхождением финансирования, которое позволяет ему иметь такую ​​высокую покупательную способность, и, прежде всего, проведением многочисленных дезинформационных мероприятий, дискредитирующих Украину. Мы разделяем защиту основных прав всех людей, живущих в Испании, но мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации и пропаганде относительно Украины, которая также распространяется по Испании", - сообщает организация.

"Украинская община Испании за права, честь и достоинство украинцев" попросила главу МВД Испании "обратить внимание на вид деятельности, который осуществляют соответствующие люди, в частности господин Шарий", и противодействовать распространению дезинформации.

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Согласно заявлению, обращение поддержали пять объединений, а Координационный совет украинских ассоциаций Испании обратился к местной телевизионной корпорации Atresmedia с просьбой изъять интервью блогера и его жены Ольги Шарий.

Как сообщает "Радио Свобода", Анатолий и Ольга Шарий дали интервью испанским журналистам 10 февраля, в котором заявили, что постоянно получают угрозы от украинских неонацистов, которым якобы потакает украинская власть. Шарий также сообщил, что в прошлом году против него в Украине открыли шесть уголовных производств.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+55
Молодцы!!!
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14.02.2021 12:26
+40
Чморій повинен бути отпіжжен. Для початку хоча б морально.
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14.02.2021 12:27
+34
Очень метко, а то хорошо устроились гниды, сидят в Европе на кремлевские деньги и обливают Украину дерьмом.
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14.02.2021 12:31
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"Лох не мамонт - не вьімрет" - засновник ммм неодноразово це доводив в гіганських масштабах. Тому мене не дивує, що є десяток тисяч ідіотів у цій країні, які довіряють брехні ютуб фріку.
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14.02.2021 13:22 Ответить
СКОТО-ВАТНУ ШАРІЯКУ -- ПРЯМО НА ГІЛЯКУ .
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14.02.2021 13:24 Ответить
супер - спасибо вам неравнодушным .. этого мразия в росию на кавказ а не по европам
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14.02.2021 13:26 Ответить
тут дело совсем не в шмарие. проблема в тупом быдле, которое жрет то дерьмо, которое высерает шмарий. не будет этого шмария, найдется другой. и будет находится до тех пор, пока будет спрос на его дерьмо.
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14.02.2021 13:35 Ответить
То що, Півенькулія з Іспанії наженуть? Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації" - Цензор.НЕТ 2139
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14.02.2021 13:43 Ответить
Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації" - Цензор.НЕТ 6050
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14.02.2021 13:44 Ответить
Да ипаните его по тихому,терпилы блд,в спортлото еще напишите
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14.02.2021 13:46 Ответить
З цим півнем треба шо-то рєшать. Нехай віллу у Челябінску купить та там відпочиває.
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14.02.2021 13:55 Ответить
Слишком он ловкий, если его не остановят, то далеко пойдёт.
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14.02.2021 14:02 Ответить
Да хотя бы запретите уже это недопартию Шария.
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14.02.2021 14:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

медведчуки, шарії, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.02.2021 14:31 Ответить
вот я сегодня интереса ради в первый раз зашел на страничку шария в ютубе.
Так там же сплошные помои против Зе.
Тогда мне не ясно, почему его так не любят комментаторы с этого сайта...
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14.02.2021 15:21 Ответить
Секта 73? Тоді і не зрозумієш, не дано.
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14.02.2021 16:15 Ответить
ты секта 73?
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14.02.2021 16:37 Ответить
Потому что Пороха он тоже не жалует.
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14.02.2021 23:04 Ответить
Позорище - сознательная община в Испании пытается наказать засранца, а в воюющей Украине, против которой оно открыто "работает" за бабки агрессора, у него зарегистрирована законная партия, имеющая официальных сторонников и полицаям, прокурорам, сбушникам на это пох... СТЫДОБА....
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14.02.2021 16:41 Ответить
Министр внутренних дел Испании уже выехал в Украину разбираться!
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14.02.2021 16:56 Ответить
треба було ще ,до письма додати відео де петушарій стріляє в спину мужику , та заяву від сестри його , про спробу згвалтування .Іспанія повинна знати таких героїв.
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14.02.2021 17:06 Ответить
Так на нее саму там дело по клевете на этого шария, пообнеслась уже вся выплатами по суду. Хотя, конечно, никому не верю и этому Толику тоже.
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14.02.2021 17:57 Ответить
Дарма.
Для українського населення ви все одно хохлорня (с), піна (с), всі шльондри (жінки) (с), кацапи (с), вороги (с), люди без країни і прапора (с), ковбасні емігранти (с) і т.д.
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14.02.2021 17:33 Ответить
Стыдно,стыдно что украинцы в Испании понимают кто есть кто,а местные гавноеды выбрали его свои вождем всей черни и провели его во власть.
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14.02.2021 18:19 Ответить
А не хотят эти "понимающие украинцы" массово переехать на родину и поработать для своей страны? Вот это был бы настоящий патриотизм.
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14.02.2021 21:44 Ответить
кому и кобыла невеста,а кому родина россия.
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14.02.2021 22:07 Ответить
То есть для украинцев Испании родина россия, я правильно понял?
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14.02.2021 22:16 Ответить
россія то родіна всіляких виродків.
не вірите - подивіться в люстерко.
чомусь я впевнена, що в ньому ви побачите хутінського холуя.
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14.02.2021 22:24 Ответить
Я вже тут писав: путінський холуй - той, хто ділить українців на "правильних" і "неправильних". Те ще й з якогось пуйла зарахувавши себе до "правильних".
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14.02.2021 22:30 Ответить
Деякі українці самі себе відділили. Їм ближча росія, росіский ізик та культура.
Скажете, шарій правильний українець ?
А в чому він взагалі українець ?
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14.02.2021 22:35 Ответить
не правильно и не понял.
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14.02.2021 22:28 Ответить
и то что петушарика защищает кацапский троль показательно,понятно откуда лям баксов.
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14.02.2021 22:31 Ответить
А ти кацпастан любиш із штатів?
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14.02.2021 22:15 Ответить
Пэтушарія відправити на паРашу, хай там співає!!
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14.02.2021 18:59 Ответить
А от українцям Іспанії, приміром, що ближче: іспанська культура чи українська?
ПС. Шарія судити не маю права, як і когось іншого. Просто треба мати свою голову на плечах і не слухати шаріїв, що б вони не говорили.
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14.02.2021 22:45 Ответить
переобулся,продал братуху.
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14.02.2021 23:14 Ответить
По темі, як завжди, сказати нічого?
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14.02.2021 23:26 Ответить
а какая у нас тема сочинения?
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15.02.2021 00:02 Ответить
Тема сочінєнія: яка культура ближча іспанським українцям: іспанська чи українська? І чи мають право вони жити в Іспанії, якщо їм близька саме українська культура? І навпаки, чи мають право вони називатись українцями, якщо їм ближча іспанська культура?
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15.02.2021 00:45 Ответить
Не важно чья культура ближе,украинская или испанская,главное российская идет лесом со своими лаптями,водкой и сралиным.И эти люди точно знают цену кацапского провокатора Шария.
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15.02.2021 02:00 Ответить
Да не "кацапского", а ши ддайсккого.
Маланцы рулят кацапами в Козляндии как слепыми котятами.
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15.02.2021 04:02 Ответить
Маланцы рулят кацапами в Козляндии...

Скажем это дружно, после избрания президентом Украины на 100500% чистокровного украинца Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації" - Цензор.НЕТ 5886
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15.02.2021 05:46 Ответить
Не спеши! От любви к ненависти один шаг. Вот и венгры уже враги...
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15.02.2021 21:00 Ответить
На каждый роток не накинешь платок...
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15.02.2021 03:49 Ответить
Шарий на корриду не ходит? Быки бы его там затоптали.
Или болельщики
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15.02.2021 03:58 Ответить
та це прокладка єрмака. цей педофіл (навіть вітя ростовський його ганяв) жив в голандії, обналив гроші фсб, купив віллу, і шарить по ефірі. це ж він зняв по замовленню фсб два фільми про журналіста в парижі, видав його за шпигуна гур, знімав його арешт в аеропорту, от і користується повагою з сторони медведчука -наш хлопець, а що педофіл, то нічого, всяка с волота потрібна.
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15.02.2021 06:06 Ответить
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