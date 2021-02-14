Украинская община в Испании обратилась к властям страны из-за деятельности пропагандиста Шария: "Мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации"
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Община украинцев в Испании обратилась к местным властям из-за деятельности пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении сообщества "Украинская община Испании за права, честь и достоинство украинцев" 12 февраля.
Организация обнародовала текст обращения к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке на испанском и украинском языках. В тексте выражена поддержка решению президента Украины Владимира Зеленского инициировать санкции против каналов "112", NewsOne и Zik.
"Мы сами являемся свидетелями того, как эта пропаганда распространяется с начала войны на востоке Украины. Например, бывший журналист, пророссийский видеоблоггер Шарий, который сейчас проживает в Испании, размещает в своих блогах видеозаписи с российской пропагандой против всего украинского", - говорится в письме.
Украинское сообщество отмечает, что уважает право на свободу высказываний, но имеет подозрения относительно намерений Шария. Это обосновывается в частности тем, что, по данным СМИ, он приобрел виллу в Испании стоимостью примерно в 1 млн евро.
"Мы обеспокоены происхождением финансирования, которое позволяет ему иметь такую высокую покупательную способность, и, прежде всего, проведением многочисленных дезинформационных мероприятий, дискредитирующих Украину. Мы разделяем защиту основных прав всех людей, живущих в Испании, но мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации и пропаганде относительно Украины, которая также распространяется по Испании", - сообщает организация.
"Украинская община Испании за права, честь и достоинство украинцев" попросила главу МВД Испании "обратить внимание на вид деятельности, который осуществляют соответствующие люди, в частности господин Шарий", и противодействовать распространению дезинформации.
Согласно заявлению, обращение поддержали пять объединений, а Координационный совет украинских ассоциаций Испании обратился к местной телевизионной корпорации Atresmedia с просьбой изъять интервью блогера и его жены Ольги Шарий.
Как сообщает "Радио Свобода", Анатолий и Ольга Шарий дали интервью испанским журналистам 10 февраля, в котором заявили, что постоянно получают угрозы от украинских неонацистов, которым якобы потакает украинская власть. Шарий также сообщил, что в прошлом году против него в Украине открыли шесть уголовных производств.
Пожалуйста, подождите...
медведчуки, шарії, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Так там же сплошные помои против Зе.
Тогда мне не ясно, почему его так не любят комментаторы с этого сайта...
Для українського населення ви все одно хохлорня (с), піна (с), всі шльондри (жінки) (с), кацапи (с), вороги (с), люди без країни і прапора (с), ковбасні емігранти (с) і т.д.
не вірите - подивіться в люстерко.
чомусь я впевнена, що в ньому ви побачите хутінського холуя.
Скажете, шарій правильний українець ?
А в чому він взагалі українець ?
ПС. Шарія судити не маю права, як і когось іншого. Просто треба мати свою голову на плечах і не слухати шаріїв, що б вони не говорили.
Маланцы рулят кацапами в Козляндии как слепыми котятами.
Скажем это дружно, после избрания президентом Украины на 100500% чистокровного украинца
Или болельщики