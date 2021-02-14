Зеленский в ОАЭ: Наши отношения выходят на новый качественный уровень, есть потенциал увеличить товарооборот в несколько раз. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что собеседники отметили важность и необходимость поддержания высокой динамики двустороннего политического диалога, особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты ", - подчеркнул глава Украинского государства.
Было отмечено, что обе страны имеют потенциал, чтобы в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.
Кроме этого подчеркивается, что стороны подробно остановились на вопросе продовольственной безопасности. Владимир Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона. Существуют все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украину и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз.
"Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются. Были затронуты темы научно-технического сотрудничества, сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса", - отмечают в Офисе президента.
Владимир Зеленский сообщил о динамике реформ в Украине, в частности, о земельной реформе и законодательной базе по защите иностранных инвестиций.
Также речь шла о существенной интенсификации межправительственных отношений.
"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - отметил президент Украины.
"По результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов", - подчеркивают в Офиса президента, не уточняя при этом, о каких именно документах идет речь.
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державногокриворізького масштабу, державний не потягне.
Ну что ж, на фоне отсутствия вакцин в стране, отказа миссии МВФ от кредитования страны, как вы думаете куда должен совершить свой визит Президент Украины?
В Вашингтон, чтобы договориться о модерне с пфайзером или с МВФ ?
В Лондон за Оксфорд-АстраЗенекой?
В Берлин за поддержкой по норманнскому формату ?
В Париж за... ну просто за подтверждением статуса?
Нет! Не угадали!
В Объединённые Арабские Эмираты, где дорогие и роскошные отели и пляжи, где температура +30, и совершенно нет надоевшего снега, где есть крутые бутики Гуччи, Прада и Берберри.
Ну естественно туда!
Какой прекрасный выбор!
БббИменно арабские эмиры-миллиардеры помогут нам и с вакциной, и с кредитами МВФ, и с ситуацией на востоке. 😀
Не джевелинами едиными! Они могут нам продавать, например, боевых верблюдов с вертикальным взлётом! 😁
Удачного солнечного и трудового визита, пане Президенте та ВерховноГоловнокомандувач!
Ждём с нетерпением, и чтоб все вопросы мы порешали.
И не забудьте, что мы - все ещё единственная страна в Европе (не считая российских провинций), кто даже не начал вакцинацию хоть какой-то уже вакциной.
Хоть арабской!
В. Куренной
А что мьі видим? Фото осла и непонятньіх личностей(наверное инвесторов?).
Не удивлюсь если ето массовка 95 квартала, переодетая бедуинами
доставил в Абу-Даби (ОАЭ) руководителя аппарата заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывшего министр МВД Украины Виталий Захарченко *
Побежали договариваться после грозного объявления Зеленским "закрытого и жесткого" заседания СНБО 19 февраля?
Що тоді підписувала зелібобина "делігація"?...знов понти/лімони/прікритіє...
hsc.gov.ua/index/poslugi/…