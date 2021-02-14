В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд важных двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины и ОАЭ в Абу-Даби, состоявшейся под председательством президента Украины Владимира Зеленского и наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

"В частности, был подписан протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал. Реализация данного документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, а также будет способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность", - подчеркивают в Офисе президента.

Кабинет Министров Украины и правительство ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, которое будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также способствовать регулированию специфических вопросов такого партнерства между странами.

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Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании национальных водительских удостоверений. Теперь владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, которая указана в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода. Заключение данного Соглашения окажет положительное воздействие на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также будет способствовать развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока.

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ призван поощрять соответсвующие иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией. Заключение данного документа окажет положительное влияние на сотрудничество между Украиной и ОАЭ в области продовольственной безопасности и увеличение объемов двусторонней торговли", - отмечается в сообщении.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ, который нацелен активизировать сотрудничество в туристической отрасли и увеличить двусторонний пассажиропоток.

"Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранения и повышения плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменений климата и негативных процессов", - подытожили в Офисе президента.

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