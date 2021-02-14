В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд важных двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины и ОАЭ в Абу-Даби, состоявшейся под председательством президента Украины Владимира Зеленского и наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
"В частности, был подписан протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал. Реализация данного документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, а также будет способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность", - подчеркивают в Офисе президента.
Кабинет Министров Украины и правительство ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, которое будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также способствовать регулированию специфических вопросов такого партнерства между странами.
Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании национальных водительских удостоверений. Теперь владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, которая указана в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода. Заключение данного Соглашения окажет положительное воздействие на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также будет способствовать развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока.
"Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ призван поощрять соответсвующие иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией. Заключение данного документа окажет положительное влияние на сотрудничество между Украиной и ОАЭ в области продовольственной безопасности и увеличение объемов двусторонней торговли", - отмечается в сообщении.
Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ, который нацелен активизировать сотрудничество в туристической отрасли и увеличить двусторонний пассажиропоток.
"Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранения и повышения плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменений климата и негативных процессов", - подытожили в Офисе президента.
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А кто у нас глава правительства? Зеленский? Да хрен там! Вообще то Шмыгаль!!!
Главой правительства является ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, который кстати сказать НЕ ПОДЧИНЕН президенту - ЭТО ДРУГАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ!!!
Зеленский тупо не имеет права подписывать документы от имени правительства Украины! В частности документы касательно хозяйственной деятельности, налогообложения....Это превышение полномочий!!!
Бидняга, целый месяц не атдыхал
Если тебя , тагильского чумарика встречают в Турции с бутылкой вискаря , то это не тоже самое !
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Да и как можно на таком расстоянии друг от друга разговаривать?
- Наше національне водійське повідчення теж визнане ОАЕ ще з 2007р.
И что она там подписал?
Ну наконец то!!! Свершилось! Теперь арабские шейхи все как один спокойно будут гонять по Украине со своими правами.. Раньше оно как было? Решил шейх на своем Бугатти прокатиться в Крыжополь - куча проблем с правами. Зато сейчас, благодаря титанической работе клоуна - никаких проблем. Ну и наши учителя, врачи и пр. запросто на своих машинах в Эмираты в отпуск! Слава великому зеленскому!
вот же ж ******...
В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента
Уровень конечно новый и сильно качественный
"Разом протистоятимемо кіберзагрозам та наркоторгівлі!"
https://twitter.com/AvakovArsen/status/1360893539308236801
думала, народ стебётся...
Теперь любая компания, платящая налоги в ОАЭ, освобождается от украинского налогового законодательства. Еще один оффшорчик.
А Зе поняття не має про свої повноваженя і ******** все, що йому підсунуть
Що тоді підписувала зелібобина "делігація"?...знов понти/лімони/прікритіє..
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq/u-yakih-********-svitu-mozhna-koristuvatisya-natsionalnim-posvidchennyam-vodiya-a-u-yakih-viznayutsya-lishe-mizhnarodni-posvidchennya-vodiya/?fbclid=IwAR3OPDsmNwuOajOC-DC3OFSLvCY8R5LnAFvtjntelzSjWJgOj1OXFdGD3-A