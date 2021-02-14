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Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Только вакцинация может помочь, - еврокомиссар по вопросам здравоохранения Кириакидес

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Только вакцинация может помочь, - еврокомиссар по вопросам здравоохранения Кириакидес

Прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19, в то время, как закрытие границ не является столь эффективным в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что неправильно будет возвращаться к тому, чтобы снова были закрыты границы.

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - заявила она.

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Автор: Ірина Дашківська
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Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Інше - облуда Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Только вакцинация может помочь, - еврокомиссар по вопросам здравоохранения Кириакидес - Цензор.НЕТ 9281
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14.02.2021 14:45 Ответить
Дурепа. Щоб спрацювала вакцинація, її необхідно провести майже одночасно в усьому світі, так як імунітет тримається до 6 місяців. Або ж повторювати прививку кожні 6 місяців. Але де вакцини набрати стільки? Та й точно, або шерсть випаде, або роги виростуть.
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14.02.2021 14:50 Ответить
Тої вакцини вже з травня буде затоварення ринку.
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14.02.2021 15:09 Ответить
святая вакцинация. халилуйя! )
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14.02.2021 15:02 Ответить
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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14.02.2021 15:05 Ответить
Треба цього комісара вколоти в обидва яйця і всю його рідню.
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14.02.2021 15:06 Ответить
А если передушить всех норок?
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14.02.2021 15:21 Ответить
Не совсем гуманно. Норок стоило бы провакцинировать одновременно с человеками
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14.02.2021 15:45 Ответить
Закрытые границы коронавирус не сдерживают - именно поэтому их закрыли?
Чем жестче карантин - тем больше заболевших!
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14.02.2021 16:41 Ответить
Только вакцинация! Не зря же производители вакцин создавали новый вирус )
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14.02.2021 19:20 Ответить
Прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19, в то время, как закрытие границ не является столь эффективным в борьбе с коронавирусом.Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес Источник: https://censor.net/ru/n3247854

ЖІНОЧКА ЯК В КАЛЮЖУ ПЕРДНУЛА
ВАКЦИНУВАТИСЬ ТРЕБА ВІД КОЖНОГО ВІРУСУ ГРИПА ОКРЕМО,

ОДИНИЧНА ВАКЦИНАЦІЯ НЕ ВИНИЩИТЬ ВСІ ВИДИ ВІРУСА ГРИПА
НА ЗЕМЛІ, кому вони локшину на вуха вішають незрозуміло.
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14.02.2021 19:49 Ответить
Вакцина ЛИШЕ зменшує ймовірність важкого перебігу. Це ПЕРСОНАЛЬНИЙ нетривкий захист, який не впливає на можливість переносити вірус та заражати. Як це може допомогти втримати коронавірус чи закінчити пандемію?
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14.02.2021 21:44 Ответить
 
 