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"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В аннотации к проведенному 8 февраля Офисом президента Украины форуму "Украина 30" совсем не говорится о снижении тарифов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет попавший под санкции США и исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский.
"Обратите внимание - в аннотации нет ни одного слова про "снижение" тарифов.
Только "кто виноват", и почему будет ещё хуже.
Я думаю, избиратели не для того нанимали чиновников и депутатов на работу, чтобы те проводили форумы для пояснения причин грабежа украинцев", - написал он.
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+17 Привет
показать весь комментарий14.02.2021 14:44
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Очко кало-мойши шото перднуло?
Айайай,навернае прийдет гуманитарная помощь(типа 5 кг лечебной грязи) из Израиля?
В тоже время украинский суд не віполняет решение нью-йоркского и не арестовал имущество дубинеско.
Поєтому он его распродает.
Хайль зе! Зип файл!
30 лет только говорим лучше и обещаем больше.
Банально но факт.