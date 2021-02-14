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Елена Зеленская предложила активизировать культурное сотрудничество с ОАЭ. Среди инициатив - недели украинского кино и дни народного искусства в Эмиратах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Елена Зеленская предложила активизировать культурное сотрудничество с ОАЭ. Среди инициатив - недели украинского кино и дни народного искусства в Эмиратах

В рамках официального визита президента Украины и первой леди в Объединенные Арабские Эмираты Елена Зеленская провела встречу с министром культуры и молодежи Нурой бинт Мухаммад Аль Каабе. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры и идеи по ее углублению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Значительная активизация культурного сотрудничества между художественными сообществами двух стран началась вместе с подписанием Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Кабинетом Министров Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов в 2017 году. В частности, украинское искусство было представлено в рамках масштабных и самых посещаемых фестивалей ОАЭ, а именно на Фестивале культурного наследия эмирата Шарджа и Фестивале наследия шейха Заида", - подчеркивают в Офисе президента.

Среди инициатив для углубления сотрудничества между двумя странами, которые сегодня предложила первая леди Украины, можно выделить:

- проведение недель украинского кино в ОАЭ;

- основание Дней украинского народного искусства и традиционной украинской кухни с проведением в их пределах мастер-классов по народным промыслам;

- организация в пределах художественных фестивалей ОАЭ отдельных программ украинского искусства, в частности с концертными программами от национальных коллективов.

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"Все эти мероприятия могут быть объединены в отдельный проект. Например, Дни дружбы наших стран. Они могут и должны быть двусторонними и проводиться как в Украине, так и в ОАЭ ", - отметила Елена Зеленская.

Со своей стороны Нура бинт Мухаммад Аль Каабе поддержала проведение Дней дружбы и отметила, что это прочный мост для культурного сотрудничества. Кроме того, министр культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов отметила большую заинтересованность в украинском опыте проведения "Книжного Арсенала" и других масштабных культурных мероприятий в "Художественном Арсенале".

Еще одним важным для Украины проектом Елена Зеленская отметила внедрение украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ.

"Сейчас украинское посольство ведет активную работу по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ. В то же время эпидемическая ситуация в мире вносит свои коррективы, но я уверена, что после снятия карантина наши граждане смогут прослушать экскурсии на украинском языке", - выразила надежду первая леди.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
ЗЕбанутый цирк продолжается
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14.02.2021 14:52
+23
...зеЛенка, разучивай танец живота... Елена Зеленская предложила активизировать культурное сотрудничество с ОАЭ. Среди инициатив - недели украинского кино и дни народного искусства в Эмиратах - Цензор.НЕТ 6383
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14.02.2021 14:50
+21
Лєдя з верблюда впала?
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14.02.2021 14:51
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Наступним разом до Оману поїдуть емісари культури: 95-й квартал, Сердючка, Полякова та інше "культурное наследие". Як колись у фільмі "Волга-Волга" ми із собою везем дядю Кузю, тьотю Пашу... Але Оман це ісламська держава там швидко за розбещену поведінку голову знесуть...
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14.02.2021 18:44 Ответить
А бы что-то скиздеть...
Дебилы, .лядь!
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14.02.2021 19:16 Ответить
У арабов нет рисунков вообще, кроме узоров.
Это кому вообще распил бюджета?
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14.02.2021 19:25 Ответить
Тупа зелена курва геніальну ідею придумала
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14.02.2021 19:27 Ответить
Обмен кино - это хорошо, наши им про Роксолану покажут, а они нам документальные фильмы про казни за колдовство и публичные порки, так две великих цивилизации похвастаются равно значимыми культурными достижениями.
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14.02.2021 22:16 Ответить
Ну а що ви очікувалі від візіту блазня?
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15.02.2021 03:16 Ответить
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