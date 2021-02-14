Елена Зеленская предложила активизировать культурное сотрудничество с ОАЭ. Среди инициатив - недели украинского кино и дни народного искусства в Эмиратах
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В рамках официального визита президента Украины и первой леди в Объединенные Арабские Эмираты Елена Зеленская провела встречу с министром культуры и молодежи Нурой бинт Мухаммад Аль Каабе. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры и идеи по ее углублению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Значительная активизация культурного сотрудничества между художественными сообществами двух стран началась вместе с подписанием Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Кабинетом Министров Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов в 2017 году. В частности, украинское искусство было представлено в рамках масштабных и самых посещаемых фестивалей ОАЭ, а именно на Фестивале культурного наследия эмирата Шарджа и Фестивале наследия шейха Заида", - подчеркивают в Офисе президента.
Среди инициатив для углубления сотрудничества между двумя странами, которые сегодня предложила первая леди Украины, можно выделить:
- проведение недель украинского кино в ОАЭ;
- основание Дней украинского народного искусства и традиционной украинской кухни с проведением в их пределах мастер-классов по народным промыслам;
- организация в пределах художественных фестивалей ОАЭ отдельных программ украинского искусства, в частности с концертными программами от национальных коллективов.
"Все эти мероприятия могут быть объединены в отдельный проект. Например, Дни дружбы наших стран. Они могут и должны быть двусторонними и проводиться как в Украине, так и в ОАЭ ", - отметила Елена Зеленская.
Со своей стороны Нура бинт Мухаммад Аль Каабе поддержала проведение Дней дружбы и отметила, что это прочный мост для культурного сотрудничества. Кроме того, министр культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов отметила большую заинтересованность в украинском опыте проведения "Книжного Арсенала" и других масштабных культурных мероприятий в "Художественном Арсенале".
Еще одним важным для Украины проектом Елена Зеленская отметила внедрение украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ.
"Сейчас украинское посольство ведет активную работу по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ. В то же время эпидемическая ситуация в мире вносит свои коррективы, но я уверена, что после снятия карантина наши граждане смогут прослушать экскурсии на украинском языке", - выразила надежду первая леди.
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Дебилы, .лядь!
Это кому вообще распил бюджета?