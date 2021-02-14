При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко. Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии
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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.
На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.
"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня - и затем читаем о гибели наших военнослужащих от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - подчеркнул президент.
Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким бойцов.
Пожалуйста, подождите...
может канал прорыть и на авианосце патрули менять, стоящие в 100 метрах друг от друга ?
що ці два уйопка, які зайняті лише особистою міжусобицею???
Їм насрати на загибель військових, як і препіздєнту, котрий заборонив розвідку, контрбатарейну та контрснайперську боротьбу і взагалі активну оборону, коли б фєдєрасти боялись висунути носа з окопу, не те, щоби встановлювати мини поряд з позиціями ВСУ...
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Войтенко, Алексеенко, Мироненко ...Дубинский, Бужанский, Каломойский и Зеленский. Масса мыслей всяческих возникает.
Я думаю, відповідь однозначна. Це зробив президент Зеленський.
Бо звинувачувати ворога, це все одно, що звинувачувати кулю.
Або звинувачувати земне тяжіння у смерті людини, яку викинули з вікна на 10му поверсі.
Ворог діє за ясним для всіх сценарієм, визначеним логікою протистояння. Його дії обмежені лише силою протилежної сторони.
Більш того, якби ворог перестав так діяти, він своє життя піддав би додатковому ризику.
Ворог не має вибору.
Наказавши "пєрєстать стрєлять" та позбавивши наших хлпців засобів розвідки, недолугий Вова змістив цю рівновагу взаємного залякування та стримування у бік ворога.
Зробив він це, виходячи зі своїх брехливих передвиборних обіцянок совковим дурням, які свято вірять, що Кремль за "мір ва всєм мірє" ,
А може й сам він у це вірить.
Зробив, перебуваючи особисто у безпеці.
Підставив хлопців, аби свою уявну радянську картину світу відстояти 14 февраля, 12:30, emiliozk
Да иди ты нах зеленомордое!!!
Это четкое последствие запрета на разведку и контрснайперские действия с нашей стороны!!! Зато за неделю орки отстреляли снайперами почти под десяток наших парней, и уже вторая массовая ловушка из серой зоны на наших путях сообщения, которую принесли ДРГ из серой зоны орки. А чего бы им не кошмарить наших - аведь контрдиверсионная работа опирается на на данные розведки, которую зечмо прямо запретил и даже доказал этот запрет демонстрацией "личного контроля" дела журавля.
Это все - просто госизмена зеленского и его кодла.
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит".
Хоть какая то польза.
И ЧТО ОЧЕНЬ СТРАННО - НИ ОДНОГО КАЦМАНА ИЛИ ХОТЯ БЫ РАБИНОВИЧА ...
зеля-чмошница, твоё персональное кладбище пацанов-героев, которые не стали косить от службы, как ты, сцыкуха, растёт.. гнида ты, подз..елёная
Думаю підрив наших вояків на НВП тісно пов язано з ліквідацієй Зе клоуном авіаційної розвідки у ЗСУ
Погано коли агент Кремля є головнокомандуючим який стоіть на чолі армії яка воює з цим самим Кремлем.
С ними исчезнут ватники.
мы это предатели Украины агенты кремля клоун, ермак и т.д.Своих солдат в тюрмы, путинских терористов на волю, своим солдатам запретили стрелять, вести разведку, путину отдали свои територии, своим солдатам бюджета нет, себе увеличили.