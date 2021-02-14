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Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины
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Зеленский (16519) смерть (9034) операция Объединенных сил (4182) Хомчак (250) Таран Андрей (267)

При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко. Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко. Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

 На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.

Читайте также: На Донбассе погибли трое воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве (обновлено)

"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня - и затем читаем о гибели наших военнослужащих от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким бойцов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+93
Да, из бассейна. Коктейль даже не допил...
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14.02.2021 15:28
+56
Подзвонив з Еміратів ?
Може ще і відпустку свою призупинить ?
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14.02.2021 15:26
+51
звідки доручив, з лай... еміратів..?
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14.02.2021 15:26
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Капитуляция при Барыге нивелировалась его жадностью и урапереможной брехней лившейся по всем сми без исключений.Капитуляция Комика усугубляется его неопытностью и политическим непрофессионализмом
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14.02.2021 17:16 Ответить
наш барыга от жадности 2\3 бамбаса освободил и кучу орков на тот свет спроавадив
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14.02.2021 18:55 Ответить
Желаю этим ЗЕуродам своими руками хоронить своих детей.
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14.02.2021 16:02 Ответить
Воно там з Лєнкою сексом трахається у королівському номері... йому не до негативу... Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 5368
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14.02.2021 16:02 Ответить
Так на чем перемещались , на великах ? За сколько лет не обеспечить бронетехникой ?
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14.02.2021 16:07 Ответить
Большой специалист по передвижению на переднем крае фронта или просто так ляпнул?
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14.02.2021 16:36 Ответить
а почему именно на танке ?

может канал прорыть и на авианосце патрули менять, стоящие в 100 метрах друг от друга ?
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14.02.2021 22:14 Ответить
погибли даже не на передке, а в тылу. Часто ли мы слышим про работу наших диверсантов в тылу у противника?
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14.02.2021 16:14 Ответить
Складається таке враження,що так зване українське керівництво держави та збройних сил, тишком позбавляється українських воїнів.
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14.02.2021 16:14 Ответить
Так и есть.
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14.02.2021 18:28 Ответить
Так немцы проводили разминирование, прогоняя по местам подрывов своих солдат военнопленных. Крут Зеля, аж страшно!
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14.02.2021 16:17 Ответить
"своих солдат военнопленних" - це не про німців. "Розмінування" в такий спосіб здійснювали московські "асвабадітєлі". Для цього у них були штрафні батальони (свої солдати). А при "розмінуванні" Зеєльовських висот щоб прискорити взяття Берліна послали піхоту і вже за ними танки. Можна ще згадати "форсування" Дніпра , "штурм" Кенігсберга...
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14.02.2021 16:51 Ответить
шо не так з форсуванням Дніпра?Вам што то не нравидса?
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14.02.2021 20:34 Ответить
точно. єйзенхауер в своїх спогадах писав, що при зустрічі з маршалом жорою питав його, як вони розміновували поля перед наступом. а жора гордо відповів - а ми атакували мінні поля. Айк подумав. що перекладач неправильно перевів. однак жора сказав, що вони підрахували втрати при атаці по мінному полю, це складало 30 відсотків від кількості атакуючих, тому така атака вважалась вигідною. айк онімів.
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15.02.2021 04:31 Ответить
датчане также разминировали после войны - посылая на минные поля пленных немцев.
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14.02.2021 22:13 Ответить
Чмо ,****,це все наслідки того що ти заборонило бойове забезпечення,гандон.
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14.02.2021 16:19 Ответить
**********.....
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14.02.2021 16:23 Ответить
А може нарешті призначити спеців та почати щось робить?
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14.02.2021 16:27 Ответить
І що???
що ці два уйопка, які зайняті лише особистою міжусобицею???
Їм насрати на загибель військових, як і препіздєнту, котрий заборонив розвідку, контрбатарейну та контрснайперську боротьбу і взагалі активну оборону, коли б фєдєрасти боялись висунути носа з окопу, не те, щоби встановлювати мини поряд з позиціями ВСУ...
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14.02.2021 16:36 Ответить
Цих зелених нарко-ґандонів треба зносити накуй, панове, от що я скажу... Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 5500
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14.02.2021 16:36 Ответить
Капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
---------------------------------------------------
Войтенко, Алексеенко, Мироненко ...Дубинский, Бужанский, Каломойский и Зеленский. Масса мыслей всяческих возникает.
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14.02.2021 16:38 Ответить
шли сменять караул
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14.02.2021 16:39 Ответить
Акцентував на закінчення фамілій
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14.02.2021 18:36 Ответить
дистанционное минирование это и есть боевые действия , а у клоуна перемирие
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14.02.2021 16:38 Ответить
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии - а без поручения президента эти отожравшиеся хари не могут прибыть на место трагедии,? или поднять свою жопу с дивана - это не их должностная обязанность ?
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14.02.2021 16:41 Ответить
На "передке"-без них разберутся,пусть уроды поедут на родину к погибшим и объяснят,родным-за что погибли ребята... Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 3131
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14.02.2021 16:50 Ответить
уже ездили к отцу Журавля...лучше б их тогда парализовало
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14.02.2021 17:04 Ответить
Шмаркля из Эмиратов командует армией.
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14.02.2021 16:45 Ответить
Так у нас же припинення вогню, пам'ятаєте як вони сміялися з пороха який по світу возив шмат обстріляної маршрутки? Той хоч щось робив, при цьому кожен день гинуть люди і воно мовчить та надіється що за нього хтось все зробить.
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14.02.2021 16:50 Ответить
ну и шо ? ну прибудут.... и шо это прибытие солдат оживит? ты сам из эмиратов прибывай и решай то ли воевать то ли сдаваться? еще ра убеждаюсь - только стена и ров......все эти перемирия ведут к еще большим тратам.
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14.02.2021 16:51 Ответить
педофілу ніколи їхати на фронт, у нього молода дружина
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14.02.2021 16:54 Ответить
контрснайперские группы отвели, разведку беспилотниками запретили...хммм интересно почему же бойцы продолжают гибнуть во время "прекращения огня", а вислюк оманский?
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14.02.2021 16:55 Ответить
На........й всякі там ОБСЄ? Скільки років ми обесьєкаїмся, а який толк? Краще провели б хоч одну гарну контроперацію і послали нафіг домовленості і різні посередності. Але хто буде це робити? Кожен толковий командир пішов, а безтолоч сидить в теплих кабінетах і чекає чергової зірки на погон, медальку на груди або чергового підвищення по службі. Хто з депутатів 8-го скликання пішов в ЗСУ? Всі ці берези,реви, яценюки-бакаї, гройсмани і їм подібні розумники лише на екранах телевізорів. Парашенківці зараз навчають зелепенських, наче у них були високі пенсії, зарплати, низькі комуналки і т.д. Мудак гройсман жив брехнею, що останнє підвищення цін на газ, і двічі-тричі на рік піднімав ціни.
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14.02.2021 20:52 Ответить
Ну прибыл на место подрыва старый пердун, а дальше что? Саперы, наверняка, уже зачистили всю территорию до его приезда. Дальше что? Очередная нота в адрес ОБСЕ?
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14.02.2021 16:55 Ответить
Потому что очередной видосик. А на большее его мозгов не хватает.
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14.02.2021 17:49 Ответить
Як же важко ...
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14.02.2021 17:03 Ответить
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии-правильно не главнокомандущего дело лично ездить и вообще не мешайте праздновать день Валентина Бубочке
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14.02.2021 17:05 Ответить
Хто вбив наших хлопців?

Я думаю, відповідь однозначна. Це зробив президент Зеленський.
Бо звинувачувати ворога, це все одно, що звинувачувати кулю.
Або звинувачувати земне тяжіння у смерті людини, яку викинули з вікна на 10му поверсі.
Ворог діє за ясним для всіх сценарієм, визначеним логікою протистояння. Його дії обмежені лише силою протилежної сторони.
Більш того, якби ворог перестав так діяти, він своє життя піддав би додатковому ризику.
Ворог не має вибору.
Наказавши "пєрєстать стрєлять" та позбавивши наших хлпців засобів розвідки, недолугий Вова змістив цю рівновагу взаємного залякування та стримування у бік ворога.
Зробив він це, виходячи зі своїх брехливих передвиборних обіцянок совковим дурням, які свято вірять, що Кремль за "мір ва всєм мірє" ,
А може й сам він у це вірить.
Зробив, перебуваючи особисто у безпеці.
Підставив хлопців, аби свою уявну радянську картину світу відстояти 14 февраля, 12:30, emiliozk
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14.02.2021 17:05 Ответить
зеЛеный мародер подонок и предатель! за все будет отвечать!
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14.02.2021 17:05 Ответить
Горіти у вогні пуйлу та підпуйловникам!
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14.02.2021 17:09 Ответить
І все це зеленапотвора із паофосом називає "200 днів з моменту припинення вогню"!
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14.02.2021 17:11 Ответить
відосіки пише...
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14.02.2021 17:16 Ответить
Нужно в стране объявить траур и прекратить показывать сериал Сваты и 95 развлекательный канал пока идёт война
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14.02.2021 17:16 Ответить
Всрался Зеленский или еще нет?
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14.02.2021 17:18 Ответить
У всех почти война, а у зеленского тропические каникулы.
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14.02.2021 17:27 Ответить
Будь ви прокляти зелене лайно.
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14.02.2021 17:28 Ответить
Зеленский поручил срочно прибыть на место трагедии... Ну видите, и из Эмиратов главнокомандующий может вполне успешно управлять армией. А вы все Мальдивы, Мальдивы...
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14.02.2021 17:31 Ответить
Что Мальдивы, что эмираты, если у руля стоит торгаш без совести, чести и Родины , Вернее, для которых Родина не Украина, а Израиль. результат будет одинаков.
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14.02.2021 18:04 Ответить
Вот что вот эта цитата означать должна: " Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противникаИсточник: https://censor.net/ru/n3247860"? Что орки могут колошматьть наших сотнями пока оманское чувырло не соизволить признать войну войной?!?!
Да иди ты нах зеленомордое!!!
Это четкое последствие запрета на разведку и контрснайперские действия с нашей стороны!!! Зато за неделю орки отстреляли снайперами почти под десяток наших парней, и уже вторая массовая ловушка из серой зоны на наших путях сообщения, которую принесли ДРГ из серой зоны орки. А чего бы им не кошмарить наших - аведь контрдиверсионная работа опирается на на данные розведки, которую зечмо прямо запретил и даже доказал этот запрет демонстрацией "личного контроля" дела журавля.
Это все - просто госизмена зеленского и его кодла.
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14.02.2021 17:38 Ответить
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
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14.02.2021 17:45 Ответить
Иса Мунаев- Великий и славный Сын чеченского и украинского народов ! Слава ему !
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14.02.2021 19:21 Ответить
Мне одному показалось, что Зеленский в этом подрыве россиян даже не обвиняет. Виноваты, видимо, сами украинские военные - не берегут зелёное "перемирие", на минах, вон, подрываются.
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14.02.2021 17:54 Ответить
Вы не убиваете врага на упреждение тогда враг будет убивать вас.Если там на местах офицеры не пошлют все хотелки зебила про штрафы и запрет на разведку, то это будет продолжаться бесконечно,либо на уровне рядовых начнутся массовые увалы.Ходить зайцами в тире за сраных 20к грн. мало кто согласится.
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14.02.2021 18:00 Ответить
До боли напоминают слова одного идиота , который исполнял роль Президента, теперь мы слышим то же от другого идиота, который играет роль Президента
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14.02.2021 18:01 Ответить
Убили на фронте 22.01.2020 солдата Николая Сорочука. Его девушка написала.
Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит".
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14.02.2021 18:03 Ответить
А сам нелох оманско-эмиратский не хочет прибыть на место?
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14.02.2021 18:06 Ответить
да оно серливое, вон давеча якобы тело было "на передовой"- так три броника на себя натянуло.
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14.02.2021 18:57 Ответить
И пройтись пешком вдоль всего предка....
Хоть какая то польза.
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14.02.2021 18:12 Ответить
Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 7847
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14.02.2021 18:26 Ответить
Рабинович 10 дней назад в ответ на закрытие мертвечуковских каналов уверял, что на Донбассе в скором времени может начаться резкая эскалация конфликта. Зеля, какие тебе еще нужны доказательства, чтобы этому ублюдку склеить ласты?
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14.02.2021 18:27 Ответить
Якась в Зе погана карма, коли він в черговий раз кудись виїжджає, особливо на Близький Схід!
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14.02.2021 18:29 Ответить
Може не всю правду кажуть ...
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14.02.2021 18:51 Ответить
Венная память погибшим воинам....
Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 3343
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14.02.2021 19:00 Ответить
14.02.21 15:24 При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.

И ЧТО ОЧЕНЬ СТРАННО - НИ ОДНОГО КАЦМАНА ИЛИ ХОТЯ БЫ РАБИНОВИЧА ...
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14.02.2021 19:20 Ответить
отсутствие разведки, запрет на превентивные меры, отвод войск с удобных позиций, запрет работы БПЛА, контрснайперов, непоощрение (мягко говоря) боевой инициативы штабными сраколизами бойцов................
зеля-чмошница, твоё персональное кладбище пацанов-героев, которые не стали косить от службы, как ты, сцыкуха, растёт.. гнида ты, подз..елёная
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14.02.2021 19:23 Ответить
Земля пухом нашим воякам.

Думаю підрив наших вояків на НВП тісно пов язано з ліквідацієй Зе клоуном авіаційної розвідки у ЗСУ Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 4275
Погано коли агент Кремля є головнокомандуючим який стоіть на чолі армії яка воює з цим самим Кремлем.
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14.02.2021 19:41 Ответить
Подписали м выполнили Оттавскую конвенцию и теперь вчистую проигрываем минную войну захватчикам...
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14.02.2021 19:44 Ответить
Победа будет когда исчезнет олигархат.
С ними исчезнут ватники.
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14.02.2021 19:48 Ответить
"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров"
мы это предатели Украины агенты кремля клоун, ермак и т.д.Своих солдат в тюрмы, путинских терористов на волю, своим солдатам запретили стрелять, вести разведку, путину отдали свои територии, своим солдатам бюджета нет, себе увеличили.
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14.02.2021 20:35 Ответить
нема чого робити на місці трагедії. окрім з артилерії зрівняти з землею всю прилеглу територію окупантів
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14.02.2021 21:03 Ответить
ДРГ кремлевских утырков шастает по тылам закладывает фугасы ...Во как служба организована. Пусть эти горе начальники Тараны и Хомчаки сидят на передке безвылазно и сами на разминирование ходят может поубавится мокшанских снайперов и разведгрупп ...
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14.02.2021 21:10 Ответить
Это прошлый век - скидывают ПОМку с самого делового беспилотника и все.....ш
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15.02.2021 00:56 Ответить
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии... и подорваться вместо бойцов
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14.02.2021 21:45 Ответить
Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 8230
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14.02.2021 21:51 Ответить
Будь ты проклят тварь зеленая и те кто тебя породил.
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14.02.2021 22:35 Ответить
Ушлепок зеленыЙ. Тупица, взвалившая на себя груз образованного. Гори Зеленым пламенем! Карма догонит, феншуй не поможет. Я узнавал.
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15.02.2021 00:59 Ответить
кЛОУН конечно же виноват, но еще больше виноваты те 73% уродов, которые за него проголосовали. В Украине очень много дураков и предателей, но они смогут "отличиться" только в том случае, если сброд выберет их на царствование. Проклятый сброд....
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15.02.2021 01:14 Ответить
Ожидаемые последствия Зе-капитуляции имени гауляйтера Украины от руSSкого мира Ермака-Козыря, и это только начало. Зе, Ермак, Таран и Хомчак должны быть подвергнуты военному трибуналу, как предатели своей армии и страны.
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15.02.2021 02:07 Ответить
в пресы появиться топ новина - корнет Отлетаев и Шантеклер убыли на фронт. при царю був міністр сухомлинов, який успішно розвалював армію, в нього було два наведені призвіська -перше за надмірну схильність до відряджень і отримання за це надмірних, як тоді називали -прогонних, а друга - в нього буда молода дружина, яка постійно відпочивала в європі в обіймах свого кавалера -нафтопромисловця із баку Манташева. Ну а це розпорядження бубочки - слів не можна підібрати - це просто піздобольство. буде фотосесія, як хромчак з"явиться на фронті, один хабарі бере за маски (медслужба) другий заробляє на перевезенні медпрепаратів в чужі країни (авіатор) третій заробляє на засобах звязку (генштаб). Пир під час чуми, яка іде із сходу.
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15.02.2021 05:51 Ответить
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