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Кременчуг (332) траур (180) военнослужащие (5634) потери (3857)

В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Понедельник и вторник (15-16 февраля) в Кременчуге (Полтавская область) объявляются днями траура по погибшим сегодня на Донбассе военнослужащим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"Сегодня имеем печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашего государства, однако отдали самое дорогое - жизнь за ее независимость.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура. Вечная память Героям!",- написал Малецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим от пули российского снайпера воином 81-й ОАэМБр Александром Глушко простились в Полтаве. ФОТОрепортаж

Напомним, по предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+30
В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам - Цензор.НЕТ 7178

щирі співчуття родинам і побратимам...
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14.02.2021 16:41
+9
"Генералиссимус"-прервать визит(отдых),не желает?Или смерть троих ребят-уже обыденность. У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 1929
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14.02.2021 16:54
+8
Царство небесное и вечная память героям.

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 59
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14.02.2021 17:11
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В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам - Цензор.НЕТ 7178

щирі співчуття родинам і побратимам...
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14.02.2021 16:41 Ответить
Колорадские вжопучленцы здохните пид.расты !
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14.02.2021 16:46 Ответить
"Генералиссимус"-прервать визит(отдых),не желает?Или смерть троих ребят-уже обыденность. У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 1929
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14.02.2021 16:54 Ответить
У него война закончилась. Оно отдыхает.
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14.02.2021 17:04 Ответить
Зеленский поручил Тарану расследовать гибель воинов ВСУ на Донбассе ,Таран подумал подожду, может Президент в глаза Фюреру посмотрит .
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14.02.2021 17:07 Ответить
У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 4777
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14.02.2021 17:07 Ответить
Царство небесное и вечная память героям.

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 59
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14.02.2021 17:11 Ответить
Лучше один траур по зелепадольному нарику, чем каждый день по нашим воинам. Каждый день гибнут наши хлопцы, а зелепадаль глумится и развлекается.
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14.02.2021 17:25 Ответить
Не діждемось! Воно наскирдувало стільки бабла, що його вистачить і з пекла цю курву повернуть, щоб продовжити красти і глумитись над достойними людьми.
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14.02.2021 17:39 Ответить
Щирі співчуття родинам полеглих воїнів за Украіну 😪😪
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14.02.2021 17:35 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблим воїнам! Спочивайте з миром хлопці, Ви - Герої!
Пам'ятаємо! Не пробачимо! Помстимося!

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 2303
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14.02.2021 17:49 Ответить
У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 1766
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14.02.2021 18:00 Ответить
не сомневался что мерзость мавзолейная уже вовсю пишет что мины не ихние и они снова ниучомнивинаватые, чтоб вы здохли там в москве все падлы !
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14.02.2021 18:33 Ответить
Вічна пам'ять загиблим героям...

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 211
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14.02.2021 19:04 Ответить
 
 