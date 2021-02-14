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Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель

Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза Хосеп Боррель, написал в Фейсбуке.премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ

"В ближайшее время ожидаем и на заключение соглашения об общем авиационном пространстве", - написал глава украинского правительства.

Общем авиационном пространстве с ЕС будет означать больше рейсов между Украиной и ЕС (в частности, больше новых направлений), отметил Шмыгаль.

Это в свою очередь будет способствовать развитию украинской авиации, туристической отрасли и будет вообще положительный эффект на экономику.

Напомним, переговоры о совместном авиационного пространства Украины и ЕС вели еще с 2007 года. В ноября 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, которое позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину с любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.

В марте 2014 ЕС отложил подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

Обсуждалась возможность подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Украина-ЕС. Впрочем, по результатам встречи документ подписан не был.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
..ничего не будет! Оно будет закрыто постоянно для всех гражданских самолётов. Управление в Симферопольской зоне УВД ( а она имеет очень большое покрытие над Чёрным морем) осуществляется центрами УВД в Одессе и Днепре. Ранее рашкоянцы пытались управлять в этой зоне всеми ВС, но указаниями органов ИКАО и европейской EASA, воздушным судам следующим в Симферопольской зоне УВД связь с Симферополем запрещена. Экипажи иностранных ВС выполняющие полёты над Черным морем с районами управления рашкой ( Краснодар, Сочи, Анапа) уведомлены о попытках передачи управления с той же Анапы на Симферополь и обязаны не выполнять указаний и самостоятельно переходить на связь с Днепр-контроль. Кстати и сам Сиферополь и зона остались под украинской юрисдикцией Аэропорт так и обозначается UKFF.
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14.02.2021 19:55
+1
Откладывали многократно ссылаясь на невыгодность для наших авиаперевозчиков...Что изменилось?
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14.02.2021 18:35
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Интересно, как будет с авиапространством над Крымом...
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14.02.2021 18:21 Ответить
Летять самальоти. Будем всіх бамбіть.
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14.02.2021 19:38 Ответить
Та то понятно, но не все ж идиоты, как потерпевший вiслюк...
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14.02.2021 19:41 Ответить
..ничего не будет! Оно будет закрыто постоянно для всех гражданских самолётов. Управление в Симферопольской зоне УВД ( а она имеет очень большое покрытие над Чёрным морем) осуществляется центрами УВД в Одессе и Днепре. Ранее рашкоянцы пытались управлять в этой зоне всеми ВС, но указаниями органов ИКАО и европейской EASA, воздушным судам следующим в Симферопольской зоне УВД связь с Симферополем запрещена. Экипажи иностранных ВС выполняющие полёты над Черным морем с районами управления рашкой ( Краснодар, Сочи, Анапа) уведомлены о попытках передачи управления с той же Анапы на Симферополь и обязаны не выполнять указаний и самостоятельно переходить на связь с Днепр-контроль. Кстати и сам Сиферополь и зона остались под украинской юрисдикцией Аэропорт так и обозначается UKFF.
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14.02.2021 19:55 Ответить
..а это Вам...для информации!!!
3.2.1. 03.12.20 о 10:35 при виконанні рейсу AXY 0302 за маршрутом Краснодар - Ренн-Сен-Жак на літаку В-737-500 9Н-АНА, авіакомпанії «Air X Charter» (Мальта), ПС, без радіозв'язку, увійшло в район відповідальності Одеського РДЦ. На неодноразові виклики диспетчера на основній та аварійній частотах встановити радіозв'язок з ПС не вдалося. О 10:38 повітряне судно увійшло в небезпечну зону обмежену НОТАМ. О 10:52 повітряне судно залишило небезпечну зону. В подальшому політ виконувався без відхилень. За інформацією РДЦ Анкара, екіпаж ПС зв'язок з РДЦ Анкара не встановлював. За інформацією РДЦ Дніпро диспетчер РДЦ Ростов перевів екіпаж повітряного судна на зв'язок з нелегітимною станцією Сімферополь. Категорія: АТМ.
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14.02.2021 20:05 Ответить
И что после этого экипаж? Продолжает летать?
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14.02.2021 20:56 Ответить
.. а что с ним может произойти!? Экипаж то мальтийский! Отправила Госавиаслужба факт нарушения авиавластям Мальты. Там проведут расследование и уведомят Госавиаслужбу Украины о принятых мерах. Могу точно Вам сказать, что пересечение закрытой зоны , ограниченную НОТАМом просто так экипажу не простят. Там могли быть различные стрельбы...полёты... пуски ракет... Это грубейшее нарушение и просто так не сойдёт!! Или предлагаете расстрелять?
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14.02.2021 21:11 Ответить
борт- под арест, авкомп- под расслед и санкции, экипаж- отстранить до упора расследа..= типа токо так..)))
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14.02.2021 22:38 Ответить
Ну так лицензия пилота и всё такое...
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15.02.2021 13:21 Ответить
... если за каждое нарушение лишать лицензии... то летать некому будет. Максимально...что его ждёт..это отстранение от полётов ....дополнительные занятия и сдача экзаменов по теме нарушения. Пара..тройка контрольных полётов...Это максимум. Мальтийские авиавласти отпишутся в нашу Госавиаслужбу о принятых мерах и тема будет закрыта. Наоушение не привело к последствиям...поэтому летать будет!))))))
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15.02.2021 16:11 Ответить
Не навсегда ж лишать. А поиметь гемор с повторным получением, посидеть без зарплаты - оно как-то позволяет запомнить, что лучше не делать...
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15.02.2021 16:13 Ответить
Лицензия в авиации выдаётся одна и на всю жизнь. Она только продлевается каждый год! Лишение лицензии даже на короткий срок не предусмотрено ни в одной стране. Отстранение от полётов а это и есть приостановление действия лицензии, предусмотрено. Если лишат лицензии...то восстановить её невозможно..ибо лишают её за нарушения с гибелью... поломками ..авариями. Всё индивидуально. Люди совершали грубую посадку... ломали самолёт... но никто лицензии не лишал... а приостанавливали. Люди проходили все положенные и назначенные курсы.. отлётывали тренажёры и продолжали летать. Всё ИНДИВИДУАЛЬНО!!!
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15.02.2021 16:23 Ответить
Тут же как раз нарушение, которое могло привести и к гибели, и к аварии...
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15.02.2021 16:24 Ответить
ну не привело ж!!! )))) Любая ошибка на посадке может привести к гибели и аварии.... Да и нарушение здесь умышленное со стороны российского диспетчера, который зная... что там руководит Днепр передал борт под контроль Симферополя... Нелигитимного органа! И рассеянец это отлично знал. Но то что экипаж не подготовился к этому варианту и не знал этих ньюансов..это вина и авиакомпании , которая должна была предупредить экипаж о таком варианте. Ну а с рассеянцев...как с гусей вода... Они игнорируют все международные правила полётов априори...
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15.02.2021 16:30 Ответить
Значит российского диспетчера со всей его богодельней в бан на месяц
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15.02.2021 16:34 Ответить
А вы пытались когда нибудь разговаривать с бетонной стеной, которая называется Росавиация? Там и сертификаты лётной годности незаконно продлевают на государственном уровне... а уж какой то диспетчер)))))))
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15.02.2021 16:40 Ответить
Не пытался, но себе представляю по другим эпизодам.
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15.02.2021 16:42 Ответить
..кстати..и подлость Симферополя...))) Они должны были передать борт Анкаре и турки уже далее Одессе...и Одесса уже Бухаресту.... Но они умышленно видя , что борт следует не в их зоне, не передавали его никому...Это и есть факт грубейшего нарушения. Но там что горохом о стену. Они не считаются с резолюциями ИКАО по Симферопольской зоне и пытаются делать всё по своему. Они не имеют право закрывать зоны... проводить стрельбы с закрытием ВП. Но проводят. И ИКАО тупо ..чтобы не связываться с неуправляемыми совместно с Украиной...Турцией, Румынией и Болгарией и Грузией отработало обходные маршруты вокруг Крыма, чтобы гражданские самолёты не приближались к опасным зонам.
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15.02.2021 16:39 Ответить
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза Хосеп Боррель, написал в Фейсбуке.премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Завтра Боррель опровергнет, а Шмыгаль сошлется на неверный перевод.
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14.02.2021 18:21 Ответить
Этот Шмыгаль поинтересовался мнением Боррреля ?????Видимо точно нет. Что можно ожидать от команды клоуна ????
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14.02.2021 18:31 Ответить
Откладывали многократно ссылаясь на невыгодность для наших авиаперевозчиков...Что изменилось?
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14.02.2021 18:35 Ответить
.. а как невыгодно МАУ!!!))) Подписание договора, это смерть для МАУ!!! Остальные украинские авиаперевозчики вполне впишутся в новые правила.... Сейчас украинский Скай Ап медленно ..но уверенно вытесняет МАУ на внешних перевозках...ценами и качеством ..... а Виндроуз на внутренних.... Планируемое и происходящее увольнение 140 человек лётного и кабинного экипажей о многом говорит!
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14.02.2021 20:00 Ответить
140 в МАУ....
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14.02.2021 20:01 Ответить
Господин Баррель и пан Шмыгаль даже не догадываются, что в Украине действуют авиационные правила, требующие предварительные разрешений на каждый международный полет, не говоря уже о коммерческом. И эти правила никто похоже отменять не собирается. Украэрорух просто не пропустит план полета как иностранного, так и украинского воздушного судна, если в нем не будет указан номер разрешения Державиаслужбы, которого нужно добиваться несколько дней для приватного полета. А для коммерческого, только на кривой козе.
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14.02.2021 22:00 Ответить
 
 