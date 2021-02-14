Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель
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Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза Хосеп Боррель, написал в Фейсбуке.премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ
"В ближайшее время ожидаем и на заключение соглашения об общем авиационном пространстве", - написал глава украинского правительства.
Общем авиационном пространстве с ЕС будет означать больше рейсов между Украиной и ЕС (в частности, больше новых направлений), отметил Шмыгаль.
Это в свою очередь будет способствовать развитию украинской авиации, туристической отрасли и будет вообще положительный эффект на экономику.
Напомним, переговоры о совместном авиационного пространства Украины и ЕС вели еще с 2007 года. В ноября 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, которое позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину с любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.
В марте 2014 ЕС отложил подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.
Обсуждалась возможность подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Украина-ЕС. Впрочем, по результатам встречи документ подписан не был.
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3.2.1. 03.12.20 о 10:35 при виконанні рейсу AXY 0302 за маршрутом Краснодар - Ренн-Сен-Жак на літаку В-737-500 9Н-АНА, авіакомпанії «Air X Charter» (Мальта), ПС, без радіозв'язку, увійшло в район відповідальності Одеського РДЦ. На неодноразові виклики диспетчера на основній та аварійній частотах встановити радіозв'язок з ПС не вдалося. О 10:38 повітряне судно увійшло в небезпечну зону обмежену НОТАМ. О 10:52 повітряне судно залишило небезпечну зону. В подальшому політ виконувався без відхилень. За інформацією РДЦ Анкара, екіпаж ПС зв'язок з РДЦ Анкара не встановлював. За інформацією РДЦ Дніпро диспетчер РДЦ Ростов перевів екіпаж повітряного судна на зв'язок з нелегітимною станцією Сімферополь. Категорія: АТМ.
Завтра Боррель опровергнет, а Шмыгаль сошлется на неверный перевод.