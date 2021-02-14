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С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС

В течение текущих суток, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье.

На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе погибли трое воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве (обновлено)

К сожалению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
ЦИТАТА: "Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета". Источник: https://censor.net/ru/n3247874. Честно говоря- кошмар! Я сегодня по Запорожской трассе прокатился чуток. Морозяка, ветер. Как старый черный копатель, я не совсем представляю разминирование в этой замороженной почве, которая аки асфальт. Не говорю уже просто о нахождении на открытой местности, при этом западном ветре, с морозом... Достается пацанам.
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14.02.2021 18:49
+6
Шоб ти зд-х падло Зе
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14.02.2021 18:50
+5
Интересная мысль - "Северный поток строится для того, чтобы обеспечить поставки газа в Европу при активных боевых действиях на территории Украины. Другого смысла в нём нет." С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4574
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14.02.2021 18:50
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То це таки порушення перемир'я?
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14.02.2021 18:47 Ответить
Нет. ГБР уже ответило:небрежное обращение со взрывоопасными предметами. Т.Е. сами виноваты..(
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14.02.2021 19:35 Ответить
ЦИТАТА: "Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета". Источник: https://censor.net/ru/n3247874. Честно говоря- кошмар! Я сегодня по Запорожской трассе прокатился чуток. Морозяка, ветер. Как старый черный копатель, я не совсем представляю разминирование в этой замороженной почве, которая аки асфальт. Не говорю уже просто о нахождении на открытой местности, при этом западном ветре, с морозом... Достается пацанам.
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14.02.2021 18:49 Ответить
походу- такое "раз-дваминирование" означает, шо смотрели де-шо упало свежее - и подрывали дистанцией....(((- це зветься в нас- срала-мазала-билыла...(((
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14.02.2021 22:44 Ответить
Шоб ти зд-х падло Зе
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14.02.2021 18:50 Ответить
Интересная мысль - "Северный поток строится для того, чтобы обеспечить поставки газа в Европу при активных боевых действиях на территории Украины. Другого смысла в нём нет." С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4574
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14.02.2021 18:50 Ответить
Ну наконец-то и вы поняли для чего москали строят этот газопровод. Достроят, а потом начнут полномасштабные боевые действия в Украине.
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14.02.2021 19:08 Ответить
Спешат, они так и сказали к апрелю закончат, а потом по хорошим дорогам на танках вглубь пойдут ....
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14.02.2021 21:20 Ответить
вдумчиво прочитано..))) ++++_
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14.02.2021 22:30 Ответить
Я це ще знав десь на початку 2000-х і коли при політичних бесідах це говорив,люди думали,що я трохи дурнуватий.
Не пам!ятаю ,чи це був ПП ,але щл газопровід в обхід України ,то пам"ятаю на 100%
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14.02.2021 19:23 Ответить
Пока сепаратисты открывают огонь по нашим позициям в тылу минируют.Вот почему я всегда настаиваю что в зоне боевых действий недолжно быть ниодного постороннего тем более гражданских.
Светлая память ребятам.
Слава Україні,Героям Слава...
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14.02.2021 18:56 Ответить
ВОСЕМЬ украинских военных лишились жизней с начала февраля и по данный момент !!! Таковы реальные итоги нынешнего "перемирия" в текущем месяце… RIP
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14.02.2021 18:58 Ответить
чого не використовують Байрактары...!?
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14.02.2021 19:05 Ответить
гавноком запрещает б\действия..= перимирьё.................
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14.02.2021 22:32 Ответить
"На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ" -какой ответ? ни одного трупа орка уверен если бы убили то кацапы орали что мы нарушили и убиваем наемников если раньше 2015 года ранения или трупы орков те волали и звони во все колокола что мы убиваем их людей сейчас убитые лишь с нашей стороны
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14.02.2021 19:10 Ответить
Эти хомчаки никогда не скажут нам правду, то ли мы по приказу "СВЫШЕ", то ли принимая решения на месте, открываем или не открываем огонь по противнику. НО... ребята умеют воевать и уничтожать противника, и если этого не происходит, а потери идут лишь с нашей стороны, значит, есть жесткий приказ НЕ УБИВАТЬ РАШИСТСКИХ УБЛЮДКОВ! А это ДОГОВОРНЯК!
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14.02.2021 19:24 Ответить
Царствие Небесное героям! ....Будьте прокляты, путинские мрази по обе стороны фронта..... Пусть подохнет кремлёвская шизоидная крыса и сгниёт в своем подземном склепе....
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14.02.2021 20:04 Ответить
 
 