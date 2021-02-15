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Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Появилось больше информации о погибших на Донбассе 14 февраля украинских воинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе 01

Капитан Александр Владимирович Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе 02

Солдат Вячеслав Сергеевич Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг.

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе 03

Старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова.

По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+76
Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 5712
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14.02.2021 19:54
+74
Осколки до Эмиратов не долетают...
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14.02.2021 19:52
+54
Не мешайте Вове отдыхать
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14.02.2021 19:54
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Осколки до Эмиратов не долетают...
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14.02.2021 19:52 Ответить
«Лепесток» отрывает ноги.
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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15.02.2021 09:23 Ответить
Вы, наверное, забыли, что РФ, как и многие другие страны не подписали договор по минам.
Это и Китай и Индия и США и Грузия и Израиль и много других. Так что никому из тех, кто договор не подписал ничего Вы не предъявите, к сожалению
Но вот чего я точно не понимаю, так это зачем его надо было подписывать Украине. А сейчас Украина, подписавшая договор, выглядит глупо как-то. Ибо постоянно его нарушает. Лучше уж из него выйти, потому что мины ставить надо и не только клейморки, а всякие разные. Хотя бы против ДРГ и хотя бы потому, что противник применяет мины очень широко.
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15.02.2021 17:05 Ответить
Депил!
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16.02.2021 08:33 Ответить
Не мешайте Вове отдыхать
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14.02.2021 19:54 Ответить
Идиот? Это вместо соболезнования? Ребята погибли!
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16.02.2021 00:43 Ответить
Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 5712
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14.02.2021 19:54 Ответить
Проросiський кагал, захопивший владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам. «Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя», сказав батько загиблого солдата Ярослава Журавля - Зеленському. https://www.youtube.com/watch?v=PECiBdBaOtI
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15.02.2021 09:24 Ответить
Украина уничтожила больше миллиона мин, подобных той, на которой подорвались эти молодые парни. Отомстить нечем ...
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14.02.2021 19:55 Ответить
Сменить главкома и начинать(продолжать) воевать, биться! Других вариантов нет.
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14.02.2021 20:56 Ответить
я вижу фото только двоих воинов Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 9077
Цензор! - будьте внимательны..
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14.02.2021 19:57 Ответить
Два фото одного и того же воина!
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14.02.2021 20:18 Ответить
Вечная Память Героям!
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14.02.2021 19:57 Ответить
Царство небесне загиблим..
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14.02.2021 19:59 Ответить
https://twitter.com/Free_Cossack/status/1360963878172123139

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 9578
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14.02.2021 20:00 Ответить
А во власти Зеленский , Дубинский , Бужанский
Почувствуйте разницу в фамилиях
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14.02.2021 20:51 Ответить
Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали документ про визнання водійських посвідчень. Порошенко їздив по світу щоб створити міжнародну коаліцію, щоб привезти безвіз, Томос, Джавеліни і т.п. А зеЛенін - щоб визнали водійські посвідчення. Відчуйте різницю. До речі, ще у 2007-у році ОАЕ визнали Українські водійські посвідчення.

P.S.
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq/u-yakih-********-svitu-mozhna-koristuvatisya-natsionalnim-posvidchennyam-vodiya-a-u-yakih-viznayutsya-lishe-mizhnarodni-posvidchennya-vodiya/

Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 736
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14.02.2021 21:39 Ответить
Главная разница не в фамилиях, а в национальностях тех кто захватил власть в стране и тех, кто отдал свои жизни за эту страну. Но быдло такие мелочи не интересуют, и оно продолжит голосовать за всяких маланцев.
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14.02.2021 22:02 Ответить
Помнится была у зелебобика фишечка с желтыми браслетами с именами моряков ... Что бы помнить имена погибших украинских воинов уже при нем он тоже что то носит ?
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14.02.2021 20:05 Ответить
Выборы прошли, так что можно и не прикидываться что ему не все равно.
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14.02.2021 22:05 Ответить
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 7608
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14.02.2021 20:07 Ответить
Все ж таки яка сволота цей ішак оманський.
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14.02.2021 20:15 Ответить
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 3477
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14.02.2021 20:16 Ответить
Будь проклято ***** и весь *****стан!
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14.02.2021 20:20 Ответить
На жаль, Володимір Люциферович ***** не відвідує цей сайт...
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15.02.2021 11:11 Ответить
Ну це ж проголос не для люциферовича, а трішки ВИШЧЕ...
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15.02.2021 12:15 Ответить








******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·7 ч

У нашого Вована Аравійського традиція - кожен рік на день св Валентина він їде до арабської країни. Той рік до Оману - закінчилося забитим українським літаком. Цей рік ОАЕ - три воїни ЗСУ пвдірвалися на міні.
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14.02.2021 20:33 Ответить
Яке горе людям! Щиро співчуваю! Нехай буде проклятий той паскудний лисий рашиський збоченець, його падлючі діти і їх отприски! Нехай в них не залишиться ні краплі ні здоров'я, ні бажання жити!
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14.02.2021 20:40 Ответить
Вова щоби омарами там, у Еміратах, вдавився, с_ка...
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14.02.2021 20:40 Ответить
в спам кацапское животное
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14.02.2021 20:43 Ответить
КАКцапи тут не ходють .!
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14.02.2021 20:45 Ответить
Вічна память полеглим.
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14.02.2021 20:45 Ответить
Вот вам и разменирование серой зоны от нашей мыролюбной власти
Шоб ты поскользнулся на плитке бассейна в ОАЭ и темечком...
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14.02.2021 20:48 Ответить
Carstvo Nebesne ...
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14.02.2021 20:50 Ответить
Як видно з повідомлення," поїхали перевіряти несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях ".Отже були не в "сірій зоні" і не у ворожому тилу.Вибухівка закладена на під контрольній території.Там що- вільно ходять ворожі диверсійні групи ? чи це "свої" допомага ють ?
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14.02.2021 20:51 Ответить
ДРГ шастают скорее всего, потому что кошмарить их нельзя, премии лишат.
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14.02.2021 22:07 Ответить
ДРГ скорійше за все встановили.
Розвідку не можна, дрони не можна. Зрадники брехнею дорвалися до влади!!!
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14.02.2021 22:22 Ответить
Уявіть собі бенядіктова вважає "Причиною загибелі трьох українських десантників районі Новолуганське Донецької області у Державному бюро розслідувань вважають «недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду». Провадження зареєстрували по ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу"Загибель десантників під Новолуганським: ДБР розслідує недбале ставлення до служби
Там також є фото з вивернутим асфальтом, тобто вибух був на дороз
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14.02.2021 23:11 Ответить
Читав колись та зустрічав в описах що є дистанційне мінування за допомогую **********. Але можливо і ДРГ встановлюють, а можливо і з коптера скидають, треба б розібратися та вжити заходів, хлопців дуже шкода.
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15.02.2021 17:43 Ответить
Украинцев убивают потому, что Коломойский, Боголюбов и другие гниды поставили Зеленского в президенты Руси-Украины с целью грабить и продавать Русь-Украину Московии, а не защищать украинцев и страну. Удивительно, что их еще не грохнули.
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14.02.2021 20:53 Ответить
Президентом его сделали 73% тупых совкодрочеров,плебеев,люмпенов и наивных дурачков.Олигархи лишь воспользовались их тупостью и тупостью их сцыкливого простонестрелятеля.
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14.02.2021 22:14 Ответить
А ви впевнені у цьому на 100 відсотків? Самі очно перевірили усі бюллетені?
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15.02.2021 17:47 Ответить
Ну и сколько ещё смертей нужно?Доколе подставляется будем?
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14.02.2021 21:06 Ответить
Герої не вмирають
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14.02.2021 21:22 Ответить
Герої не вмирають(с)

И что, гибель троих военных не считается и можно продолжать отдыхать в Эмиратах?
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14.02.2021 21:55 Ответить
Да клоуну это всё пофик, он на это внимание не обращает, это же не его родственники погибли...
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14.02.2021 22:32 Ответить
..и не соплеменники
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15.02.2021 09:26 Ответить
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 9020
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14.02.2021 21:36 Ответить
Гинуть Украинци,а при владi хто?
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14.02.2021 21:45 Ответить
Пейсато-пархатые богоизбранные, но тут больше вопросов к нашему народу - как вообще живя в Украине, будучи украинцем и хоть немножко зная нашу историю можно голосовать за иуд?
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14.02.2021 22:09 Ответить
Кто-кто, ЕВРЕЙ, вот кто.
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14.02.2021 22:33 Ответить
Еврей - не так плохо, гораздо хуже, когда - Жыд.
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14.02.2021 23:44 Ответить
Всі три украінці. Молоді, красиві чиісь чоловіки, сини, кохані
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14.02.2021 21:53 Ответить
О Володя побачив мир в очах кремлiвского дикуна.
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14.02.2021 21:57 Ответить
Він рашист, нелюдь.
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14.02.2021 22:24 Ответить
Горіти в аду усім рашистам-фашистам!
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14.02.2021 22:20 Ответить
Привет ослу оманскому от партнёров по переговорам.
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14.02.2021 22:30 Ответить
а скільки кацапів здохло там сьогодні?? чому Україна не обстрілює московію??
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15.02.2021 00:08 Ответить
Чем и где его взять, если стрелять, то через пару лет на передке будем стоять с вилами.
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15.02.2021 16:49 Ответить
Спите спокойно, Зааорожцы. Мы отомстим, зелень буде покарана.
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15.02.2021 00:47 Ответить
Сейчас вылезет леша - "20 долларов есть 20 долларов.." и объяснит, что трое убитых не ЩитаеЦЦа, а значит это никакое не нарушение перемирия... и мы его будем беречь до последнего украинца.
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15.02.2021 01:26 Ответить
tZE
12.‎02.‎2021

В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
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15.02.2021 12:17 Ответить
Це ганьба. Такого "сафарі" з боку москалів без належної відповіді з нашого боку я навіть не пригадую.
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 8042
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16.02.2021 00:19 Ответить
На фронті загиблі.
Троє нашіх військових підірвались на невстановленому вибуховому пристрої.
Саме так звучить офіційна версія.
Ось тільки чомусь ніхто не розповість, як там, (на шляху військових), опинився той невстановлений пристрій?

Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
Смерть московітам 😡
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15.02.2021 13:03 Ответить
Царство Небесне загиблим...

Кажеш 200 днів тиші...ГНИДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2021 13:58 Ответить
схиляю голову... Болячє..
Хай здохне раша з усіма своїми посіпаками в Україні !.
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15.02.2021 16:39 Ответить
Наші хлопці, добре розуміють як відповідати... Вони повинні надати адекватну відповідь не порушуючи вогню і не стріляючи---так, чи майже так мовило наш головнококандувач, --не знаю що це означає.. Але мені так боляче, що ми обрали горе , і зробити нічого не можна..
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15.02.2021 23:52 Ответить
 
 