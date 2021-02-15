Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе. ФОТО
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Появилось больше информации о погибших на Донбассе 14 февраля украинских воинах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Капитан Александр Владимирович Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы
Солдат Вячеслав Сергеевич Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг.
Старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова.
По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
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Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
Это и Китай и Индия и США и Грузия и Израиль и много других. Так что никому из тех, кто договор не подписал ничего Вы не предъявите, к сожалению
Но вот чего я точно не понимаю, так это зачем его надо было подписывать Украине. А сейчас Украина, подписавшая договор, выглядит глупо как-то. Ибо постоянно его нарушает. Лучше уж из него выйти, потому что мины ставить надо и не только клейморки, а всякие разные. Хотя бы против ДРГ и хотя бы потому, что противник применяет мины очень широко.
Цензор! - будьте внимательны..
Почувствуйте разницу в фамилиях
P.S.
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq/u-yakih-********-svitu-mozhna-koristuvatisya-natsionalnim-posvidchennyam-vodiya-a-u-yakih-viznayutsya-lishe-mizhnarodni-posvidchennya-vodiya/
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·7 ч
У нашого Вована Аравійського традиція - кожен рік на день св Валентина він їде до арабської країни. Той рік до Оману - закінчилося забитим українським літаком. Цей рік ОАЕ - три воїни ЗСУ пвдірвалися на міні.
Шоб ты поскользнулся на плитке бассейна в ОАЭ и темечком...
Розвідку не можна, дрони не можна. Зрадники брехнею дорвалися до влади!!!
Там також є фото з вивернутим асфальтом, тобто вибух був на дороз
И что, гибель троих военных не считается и можно продолжать отдыхать в Эмиратах?
12.02.2021
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
Троє нашіх військових підірвались на невстановленому вибуховому пристрої.
Саме так звучить офіційна версія.
Ось тільки чомусь ніхто не розповість, як там, (на шляху військових), опинився той невстановлений пристрій?
Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
Смерть московітам 😡
Кажеш 200 днів тиші...ГНИДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хай здохне раша з усіма своїми посіпаками в Україні !.