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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) самолет (3325) Ткач Михаил (116) Козак_Тарас_финансист (11)

Можно ли узнать у главы Госпогранслужбы, где сейчас находится Медведчук, - журналист Ткач о заявлении главы ГПСУ, что депутат Козак не покидал страну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Можно ли узнать у главы Госпогранслужбы, где сейчас находится Медведчук, - журналист Ткач о заявлении главы ГПСУ, что депутат Козак не покидал страну

Журналист Михаил Ткач прокомментировал высказывания главы Госпогранслужбы о том, что скандальный депутат Тарас Козак не покидал пределы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ткач отметил: "Вот это уровень! Целый начальник государственной пограничной службы не просто комментирует находится ли в стране депутат Козак, а также знает кто арендовал в Минске! самолет которым Козак пользовался последние лет 5. (этим бортом всегда пользовался только Козак и его окружение). Думаю, это конечно, никак не связано с визитом президент Зеленского в ОАЭ.

Давно такой сервис работает?

А пустые страницы сразу подхватывают эту новость и несут в комментарии.

Всегда в таких случаях официальные органы ссылались на то, что это частная информация лица. Теперь с такими возможностями журналистам значительно легче будет делать материалы, не тратя время на поиск соответствующих источников.

Два дня назад еще до того как стало известно о визите президента я опубликовал сообщение о том, что Гольфстрим 450 которым пользуется Козак вылетел из Минска и совершил посадку в Абу-Даби (ОАЭ).

Пользуясь случаем, можно так же через начальника пограничной службы оперативно узнать где сейчас находится, например, бизнесмен Павел Фукс, самолет Гольфстрим 650, которым пользуется Виктор Медведчук, и сам Медведчук? А то в комментарии очень общая формулировка и фамилия не фигурирует "все гораздо проще - если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украину не покидали".

Кто сегодня из Одессы прилетел в Дубай самолетом с бортовым OE- GCE и 12.02. из Киева на 9h-jpc? Просто проверяю. Разное бывает. И можно обращаться по такой информацией на регулярной основе в дальнейшем?"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+48
Не, ну это ж просто совпадение. Планета стала такой тесной, шо яблоку плюнуть некуда. Вот поехал один великий лидер Европы в Оман на лыжах покататься, глядь - а там Патрушев на коньках по пустыне рассекает. Совпадение жеж. Так и сейчас, совпало просто
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14.02.2021 20:54
+34
Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 3673
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14.02.2021 21:11
+21
Самолет Gulfstream Aerospace G-IV X (G450) -регистрационный № T7-BRG, серийный №4295 молдавской компании S.R.L. JET4U (MD-2072, str. Valea Crucii 9, ap.(of.) 153/, mun. Chişinău, Republica Moldova) 12 февраля 2021 года доставил в Абу-Даби (ОАЭ) руководителя аппарата заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывшего министр МВД Украины Виталий Захарченко *
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14.02.2021 20:47
Комментировать
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Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9008 Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9363
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14.02.2021 21:20 Ответить
Через два года после президентских выборов, признание что голосовал за ЗЕ равнозначно, признанию тому, что имел пассивный секс с козлом.
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14.02.2021 21:21 Ответить
от Омана не отстирались...так с Эмиратами...****сь (в смысле добавили))))
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14.02.2021 21:21 Ответить
Схемы любят собирать информацию из под юбок.Ни стыда,ни совести.
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14.02.2021 21:22 Ответить
Схемы это американская разведка. Маленький зеленый диктатор у них под колпаком.
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14.02.2021 21:36 Ответить
Нечистоплотные люди не могут быть американской разведкой.От них тхне.
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14.02.2021 21:41 Ответить
..из-под хвостика нанюхал..???- и шо за запАХХ???- так и нагинаешься, под хвостики..??- сзади не жмет..???- ну эт временнно)))
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14.02.2021 23:23 Ответить
Где где, а в Эмиратах американцы и Моссад поимеют возможность узнать на что неровно дышит зелень
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14.02.2021 22:37 Ответить
И на что эта дебильная зелень уже надышала...)
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14.02.2021 22:51 Ответить
Да лет на 10 - как минимум
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14.02.2021 22:53 Ответить
Да и не говори, совсем обнаглели, подозревать бубочку в нехороших делишках и тайных переговорах с врагами Украины, ведь этого же на может быть в приципе, как говорится "жена императора выше подозрений".
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14.02.2021 22:21 Ответить
..а ты доххх продвинутый...- поделись, посучувствуемммммм...)))
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14.02.2021 23:21 Ответить
Можно ли узнать у главы Госпогранслужбы, где сейчас находится Медведчук, - в Кремле или на Лубянке с докладом, а потом с московскими девками депутатскую зарплату пропивает
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14.02.2021 21:24 Ответить
Мона.. якщо...
КОзак чи КозАк..
))
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14.02.2021 21:26 Ответить
Не перейматесь, схоже вони обидва з одного "гнізда".
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15.02.2021 07:21 Ответить
Де, де. Разом з ****** чаї ганяють.
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14.02.2021 21:31 Ответить
Рост рейтинга Ведмедчука не выгоден ни Зеле ни тем более Юле,ни тем более Розумкову...Юля хоче все и зразу Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9418 Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9418
Думаю что Розумков в этом раскладе играет определенную роль...
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14.02.2021 21:31 Ответить
Юля от слишком большого хотения гормонально деформировала себе корму, а Разумков явно не хочет быть для нее буксиром-толкачем
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14.02.2021 22:40 Ответить
Жодного відпочинку Вовки без зашквару... Особливо під грифом "офіційний візит ". Погранець спалився...
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14.02.2021 21:35 Ответить
Схоже, що в Еміратах відбуваєцця *уйловський сходняк. Зельцман --заручник! Його разом з його сєпаршей полощуть на пляжУ, поки справжні дійові особи вирішують, як отруїти Байдена новічком!)))
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14.02.2021 21:42 Ответить
Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 2771 Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 3488
Цікаво, а він тещу знову взяв з собою? В Омані їй мабуть сподобалось відпочивати за державний кошт. Пардон, за кошти своєї доньки. Це ж Лєнка-апалченка фінансувала оманський вояж. Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9185
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14.02.2021 22:41 Ответить
Думаю ребята уголовно преследуемого в Украине Байдена все точно узнают, кто, где и с кем встречался, о чем договорились и кто, и сколько в результате получил. И Байден доведет до сведения своего друга Порошенко. Ну а Петр лексеевич уж постарается чтобы общественность Украины узнала про все их арабские договорняки.
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14.02.2021 21:42 Ответить
Може й тєліхфон і країну і не "покинув"..
Маєш декілька(дофіга) телефонів та номерів..
А шо..
🤣🤣
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14.02.2021 21:43 Ответить
- Брехню брехали брехуны,
а власть захватывали урки.
В итоге правят паханы
и приблатненные придурки.И. Губерман
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14.02.2021 21:48 Ответить



Отец Солдата

@uspenovka19632


У них и судья Чаус границу не пересекал, и Прозоров .И Порошенко-на Мальдивы. ..
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14.02.2021 22:53 Ответить
Зєля, дай знак, якщо тебе на Еміратщіні вороги люті катують! Забороняють з лєнкою спілкуватися Українською та жерти САЛО!) Ми тебе-такі звільнемо. Бо на ростові з тебе вже ніхто так не знущатимецця!) Бо там й сала нормального НЕМА!)))
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14.02.2021 23:07 Ответить
Зе Оманский поехал за новыми инструкциями!
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15.02.2021 02:51 Ответить
На кого работает погранслужба Украины?, пытающаяся представить визит зе оманского, как визит главы государства, а не как встречу агента с московским кураторам. Правда год назад, куратором был медведчук и патрушев, а сейчас козак, видимо зе явно дают понять, что его статус понижен.
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15.02.2021 02:58 Ответить
після виборів ці самі були на яхті коломойського та в готелі міши махна в турречинні, скабеєва їх розкрила. туди літали юля, вітя, бойко,львочкін,був плахотнюк з молдавіїї, з москви прилітали чечени. і поспорили славяне, что им делать на руси. Тепер щорічний семінар проводять в ОАЕ, скабеєву туди не пустять бо потрібно їй одягати паранджу.
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15.02.2021 04:15 Ответить
після виборів ці самі були на яхті коломойського та в готелі міши махна в турречинні, скабеєва їх розкрила. туди літали юля, вітя, бойко,львочкін,був плахотнюк з молдавіїї, з москви прилітали чечени. і поспорили славяне, что им делать на руси. Тепер щорічний семінар проводять в ОАЕ, скабеєву туди не пустять бо потрібно їй одягати паранджу.
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15.02.2021 04:16 Ответить
А наша погранслужба работает на путина!! Что был предатель -пограничник Литвин, что нынешнее руководство погранвойск!! все враги Украины,себе летают вольготно РАССЕЮ,контра-перевозит свободно через кордон миллионы пачек сигарет, нелегалы сотными убегают - переходят в ЕС , а пограничники себе спят!!
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15.02.2021 15:55 Ответить
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