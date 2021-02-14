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"Последние полгода один п##арас терроризировал его увольнением", - Богдан о смерти посла в Китае Камышева
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава ОП Андрей Богдан прокомментировал смерть посла Украины в Китае, отметив, что его "терроризировал увольнением один п##арас".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Богдан отметил: "Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае.
Последние полгода один п##арас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому уроду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства.
Ты будешь сидеть ..."
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+80 Привет
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+46 Ned Stark
показать весь комментарий14.02.2021 22:28
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верного Зеленинца Татарова
«Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей. В МИД его знали только как профессионала, который самоотверженно служил Украине», - сообщил в комментарии «Интерфакс-Украина» спикер МИД Олег Николенко.
ПЕРЕКОНЛИВО? Мабуть саме через те, що про це офіційно зявлено спікером (знаємо під чиїм наглядом із ОПУ є МЗС) - вірогідною є інформація Богдана. Козир палиться!