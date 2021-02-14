В Беларуси задержали почти 20 человек и обвинили их в участии в митинге "под видом катания на лыжах"

В городе Молодечно в Минской области задержаны 19 человек, которых белорусская милиция обвинила в участии в несогласованной акции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание TUT.BY.

Как сообщило МВД Беларуси, люди собрались около подстанции и "под видом катания на лыжах" устроили митинг, при этом существовала "вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП".

Милиция отметила, что люди использовали бело-красно-белую символику — в цветах флага, который стал главным символом протестов против Александра Лукашенко. Как заявили в МВД, у задержанных "были обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика".

По информации издания TUT.BY, задержаны 11 женщин и 8 мужчин. Правозащитный центр "Вясна" назвал имена пяти задержанных.

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