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Газ (10095) добыча (267) Витренко Юрий (376)

Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев, - Витренко

Добытый в Украине газ имеет низкую себестоимость и не экспортируется, а идет на нужды украинцев,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода. исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

"Те, кто разбирается, знают, что мы (государственная компания "Укргаздобыча" - ИФ) добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как направления, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление", - сказал Витренко

Он подчеркнул, что себестоимость примерно 2,6 гривны, то есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платят украинцы. "Нужно еще учесть тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена", - отметил Витренко.

По его словам, добытый в Украине газ не идет на экспорт, а идет на нужды населения.

Витренко добавил, что возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости.

"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", - сказал он.

"Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит раз в бюджет - кажется 95% - то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - пояснил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко: Даже Минэнерго не знает, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза". ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Норот и слуги!
Все едины!
Но только разное едим мы...
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15.02.2021 00:12
+12
Короче, полный "конец эпохи бедности" - украинцы должны держать на плаву зеленомику, увеличение расходов на мусоров, прокуроров, ГБР, судей, ОП, на дорогие полёты всяких Ермаков, на пиар и попытки удержания рейтинга тупого недоросля всякими "большими достройками" с перерезанием ленточек, и т.д. Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев, - Витренко - Цензор.НЕТ 299
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15.02.2021 00:36
+11
витренко, баран, в себестоимость добычи газа входят ВСЕ затраты.
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15.02.2021 00:45
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"" Добытый в Украине газ имеет низкую себестоимость и не экспортируется, а идет на нужды украинцев ""
идет на нужды украинцев,якщо Ахметов з Коломойским Українці, тоді ДА!
Молодець Юрко ! Через декілька днів "проштовхнуть"в міністри.... Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8797
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15.02.2021 08:40 Ответить
В первом квартале 2020 года средняя стоимость поставляемого «Газпромом» газа в страны Европы упала по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на треть - с $259,1 до $162,1 за 1 тыс. куб. м, следует из презентации, опубликованной на сайте компании. Таким образом, за год цена российского газа упала более чем на 37%..... Странно получается, у касапов свепхприбыля по такой цене экспорта, а наш любимый нафтогаз в жопе при цене почти в два раза больше!!? не подскажите как это? хотя я знаю - кто то 3,14здит докуя!
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15.02.2021 08:56 Ответить
Что он несёт? Незаконные накрутки цены, оправдывает субсидиями? Думает все дураки, считать не умеют? Субсидии сократили, теперь это копейки, субсидиантов тоже стало в шесть или семь раз меньше по сравнению с 2017 годом, субсидии дают единицам. А цена на газ выросла в разы!!!! Наш газ нам продают дороже, чем в Европе газ купленный в России!!!! Падлы! Как вы уже достали! Шоб вы сдохли! Нет цензурных слов для вас, ублюдки у власти!
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15.02.2021 09:04 Ответить
не можешь платить за газ? не покупай его))) тебя никто не заставляет его покупать. и что значит незаконная накрутка?)))
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15.02.2021 10:30 Ответить
Ты идиот?
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15.02.2021 11:04 Ответить
Он Светлана не ИДИОТ,о таких в Украине говорят - НЕ сповна розуму,к сожалению мы таких выбираем во власть...
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15.02.2021 13:01 Ответить
вас нищенок вообще нужно лишить права голоса)))) сами уроды не живете и нам не даете
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15.02.2021 17:27 Ответить
Лiкуйся телепень, в палатi №6 вас буде вдосталь.Такi мразi розграбували Украiну,присвоiли природнi ресурси i думаэте що будете над народом знущатися? Хочу вiрити що будете на лiхтарях рядочками,як новорiчнi iграшки...
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16.02.2021 03:00 Ответить
ты не плачь, вытри сопли и иди в школу)))) думаю что тебя там научат хотя бы коров пасти, что бы была возможность заплатить за газ)))
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16.02.2021 07:45 Ответить
Брысь в будку,сявка...
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16.02.2021 11:12 Ответить
и это все? слаб ты головой очень)))
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16.02.2021 16:28 Ответить
идиотка ты. почему ты не ешь каждый день черную икру? не можешь за нее заплатить? так вот и за газ так же, не можешь платить, не бери
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15.02.2021 17:30 Ответить
варианты надписей на футболках для витренко:

мама любит газ
мама знает теплотворность газа
мама хочет сына в министры
мама очень любит деньги
мама сильно ненавидит Украину
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15.02.2021 09:27 Ответить
Так він же зеленого кольору, видно що наш, рідний.
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15.02.2021 09:41 Ответить
зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 .
Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 839
Гении логики!
Чем поднимать экономику, лучше сделать всех нищими.
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15.02.2021 10:09 Ответить
Т.е. Мы наш газ покупаем у себя
По ценам импортированного ,
потому что БЛА ,БЛА ,БЛА....
У меня уже руки чешутся...
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15.02.2021 10:11 Ответить
А хотіли продавати і по 9.90 і по 10.80 Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6126
Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3233
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15.02.2021 14:38 Ответить
ЕСЛИ И ТАТАРИНА НАЗЫВАТЬ УКРАИНЦЕМ ТО ТОГДА ПРАВДА !)
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15.02.2021 20:17 Ответить
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