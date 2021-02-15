РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15595 посетителей онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
2 401 31
ВОЗ (773) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ

14 февраля в мире зарегистрирован наименьший с октября 2020 года суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние 24 часа на планете подтвердили 300 тыс. случаев COVID-19. Последний раз меньше было только 13 октября – 297 тыс.

Всего с начала пандемии ВОЗ подтвердила более 108 млн случаев COVID-19 и более 2,38 млн смертей среди инфицированных (14 февраля 2021 года – 7776).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Только вакцинация может помочь, - еврокомиссар по вопросам здравоохранения Кириакидес

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Ну конечно. Байден въехал в Белый Дом; спецоперацию можно сворачивать.
показать весь комментарий
15.02.2021 00:58
+5
Живем в такое время, что Нас, здоровых *** - "бессимптомными больными" стали называть. В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ - Цензор.НЕТ 1922
показать весь комментарий
15.02.2021 01:07
+3
Перехворієш, організм набуде природнього імунитету і ти теж станеш затятою антиваксершою ))
Якщо немає проблем з серцево-судинною системою, все буде в нормі.
Це набагато кращий варіант, ніж колоти собі сумнівний сурогат
показать весь комментарий
15.02.2021 02:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну конечно. Байден въехал в Белый Дом; спецоперацию можно сворачивать.
показать весь комментарий
15.02.2021 00:58 Ответить
Та да.Весь мир работал на Байдена,даже отот кремлевский выродок чухонский.
показать весь комментарий
15.02.2021 07:42 Ответить
Живем в такое время, что Нас, здоровых *** - "бессимптомными больными" стали называть. В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ - Цензор.НЕТ 1922
показать весь комментарий
15.02.2021 01:07 Ответить
Здоровых - не сушествует
Есть недообследованные...
показать весь комментарий
15.02.2021 01:18 Ответить
или кто первым из нас оденет белый халат - тот и врач.. В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ - Цензор.НЕТ 4970
показать весь комментарий
15.02.2021 01:21 Ответить
Пора выпускать на волю новый штам.
показать весь комментарий
15.02.2021 01:27 Ответить
В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!
показать весь комментарий
15.02.2021 01:36 Ответить
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
показать весь комментарий
15.02.2021 01:43 Ответить
Хорошая новость, потому, что всё могло быть к этому времени намного хуже.
показать весь комментарий
15.02.2021 01:54 Ответить
А що ж не пояснють, чому ?
показать весь комментарий
15.02.2021 02:03 Ответить
*пояснюють
показать весь комментарий
15.02.2021 02:04 Ответить
Демократы в Белом Доме, спецоперации дают отбой.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:44 Ответить
Вірус іде на спад природньо, пік пройдено.
Я хочу побачити, як діятимуть тепер. Чи збавлять тиск щодо вакцини хоча б ?
Бо взялися серйозно і відступати не збираються.
показать весь комментарий
15.02.2021 03:01 Ответить
"Вакцина", конечно, какой-то яд. Не бывает вакцин состряпанных на коленке за несколько месяцев.
И отступать они, конечно, не собираются. Их задача, собственно - геноцид белого, христианского населения, теперь это абсолютно ясно. Потому они и свирепствуют прежде всего в Европе.
показать весь комментарий
15.02.2021 03:28 Ответить
Мене дивує Ізраїль своїм =чемпіонством=.
Населення мовчить. Його залякали репресіями, штрафами, покараннями.

У нас сьогодні в місцевій газеті дві цікаві статті.
Одна про обов*язкові тренінги для працівників CBC / Radio Canada, в яких їм впарюють туфту про privileges, тобто про білих та освічених людей, з якими (privileges) треба боротися. Файний відголосок блм, не дарма ж погроми влаштовували.
Хай живе diversity ! Гостра стаття. На диво. Дружина автора там працює. Мушу ще раз перечитати (бо пробігла лише) пізніше + коменти.

А друга - про нашу тюрягу уже майже рік. В коментах і штат Вікторія австралійський згадували ... Автор написав, що в Квебеку - найжорсткіші заходи на Заході. І уряд не збирається нічого міняти поки що. Він пише, що комендантська година, карантин - це виняткові заходи, введення яких мусить бути виправдане, а не існувати на постійній основі, бо комусь так вигідно / зручно чи хочеться.
Одним словом, дурдом. І не можеш не стежити за тим, що відбувається.
А почитаєш - гірко.
Або рвоне громадянська непокора, бо люди змучені, або вони придумають ще щось.
показать весь комментарий
15.02.2021 03:47 Ответить
Они ведут против нас войну на уничтожение. Они шли к этом с 1913-го года, т.е. создания ФРС. Две мировые войны устроили; несколько "революций", залили кровью пол-планеты. Они и не скрываются: это всемирная банкирская мафия. Расставили везде своих говорящих марионеток, а сейчас занялись открытым геноцидом. Сколько у них холуёв оказалось - уму непостижимо. Всё это добром не кончится. Если эту банду не нейтрализовать сейчас, они ещё пол-планеты затравят своими "вакцинами". Сопротивляйтесь там как можете; ваш бородатый чмырь - ротшильдовская шестёрка, как и Борька Патлатый.
показать весь комментарий
15.02.2021 04:02 Ответить
А яка тоді кінцева мета ? Чому саме біле населення - мішень ?
показать весь комментарий
15.02.2021 07:47 Ответить
Конечная цель, как всегда, власть. Белая цивилизация опирается (опиралась) на идеологию, на христианские ценности. Она в минимальной степени подвержена коррумпированию. Именно поэтому все усилия пропаганды за последние десятки лет нацелены на разрушение всех фундаментов христианской цивилизации. Например, "браки" между гомосексуалистами. Атомизация семьи, когда даже близкие родственники не помогают друг другу. Создание такой законодательной базы и налоговой обстановки при которой становится невыгодным производство товаров, и производство уезжает в Китай. Вот так, одно к одному.
Они люто ненавидят белую цивилизацию. Везде на руководящие должности пропихивают чёрных баб. Они сумасшедшие шизофреники.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:01 Ответить
Але вони всі білі (у ФРС, board members).

?
показать весь комментарий
15.02.2021 08:10 Ответить
Какая разница ? Я обрисовал их идеологию. Их цель - власть. Их метод - полная ливкидация любой оппозиции. Оппозция - это христианская цивилизация. Значит, по их понятиям, она подлежит уничтожению. Всё.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:13 Ответить
"По делам узнаете их" (С) Это из Библии.
Я вижу конкретно: что они делают; и я объяснил: почему они это делают.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:17 Ответить
От я зараз на тому етапі, що дивлюся. Думаю, аналізую.
Минулий рік був =щедрим= на =відкриття=. На інші речі до цього не звертала увагу.
Я Вам чесно кажу, що не готова до такої версії.
Звичайно, що насторожують і неприємно вражають окремі тенденції.
Є факти, які можна завжди інтерпретувати або подавати під різними соусами.
Однозначно, що зараз (та й завжди) у світі відбуваються неоднозначні глобальні процеси, ************* світогляди та інтереси.

Я це відчуваю і сама писала, що ми - на зламі епох.
І що значну частину населення заносить (чи їх ведуть) явно не туди.
Мені дуже не комфортно останній рік через це.
Спостерігаю далі.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:34 Ответить
Ведана, я Вам сейчас дам прямое доказательство что глобалисты приготовили геноцид.
У нас в Австралии разрешение на лекарства и вакцины выдаёт TGA - (Aдминистрация терапевтических средств). Они обычно тестируют всё несколько лет. А вот тут все "вакцинки" проскочили тестирование за пару месяцев. Итак, какие же этапы тестирования проигнорированы ?

" 5.3 Preclinical safety data
Genotoxicity/Carcinogenicity
Neither genotoxicity nor carcinogenicity studies were performed. The components of COMIRNATY (lipids and mRNA) are "not expected" to have genotoxic potential. "

Понятно, да ? Короче: "мы не знаем получите ли вы рак или другие генетические дефекты при вакцинации; мы думаем что вы не получите" (то есть ХЗ).

Это про "вакцинку" от Pfizer.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:43 Ответить
Щодо вакцини від ковід - питань нема (вірніше, навпаки: є. І дуже багато).
Тому багато людей все-таки стримано ставляться: спрацьовує як не інстинкт самозбереження, то здоровий глузд.

Бажаю наразі Вам приємного дня, бо я йтиму спатки. Пізно вже в нас.
До наступних зутсрічей.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:51 Ответить
На добранiч Вам.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:52 Ответить
Якшо все розкласти по полицях, то так і є, як акваріус пише. Релігія втрачає свою владу, недарма почали зважати на збільшення атеїстів або тих, хто вважає себе вірянином лише формально. Навіть в нас, думаю, йдуть шляхом самознищення, гризуться з тим Томосом за приходи, вірян втрачають через це і думають, ніхто нічого не розуміє.
показать весь комментарий
15.02.2021 09:00 Ответить
12 лютого моїй свекрусі діагностували ковід. Ми з чоловіком наступні. Антиковідники, вас це теж не мине.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:13 Ответить
Перехворієш, організм набуде природнього імунитету і ти теж станеш затятою антиваксершою ))
Якщо немає проблем з серцево-судинною системою, все буде в нормі.
Це набагато кращий варіант, ніж колоти собі сумнівний сурогат
показать весь комментарий
15.02.2021 02:28 Ответить
нічого подібного якщо ваші родичи с ковідом то це не значить що ви 100% теж заразитесь по власному досвіді знаю коли у нас офісі заразився колегга ковід виявили і потім був вдома 2 тижня хоча горло хворіло і кашаляв то вже мав ковід і ходив нас 6 чоловік потім через місяц інша людина захворіла але решта не зачепила хоча були всі в контакті з ними також у тих людей коли мати хворіла то до її чоловіка і сина не перейшло в одній квартирі були пройшло 2 місяца вона вже здорова але решту сімї не зачепила так що не переживайте не факт що ви захворієте
показать весь комментарий
15.02.2021 07:37 Ответить
Срочно всем колоться, а то пройдет само собой!
показать весь комментарий
15.02.2021 07:38 Ответить
Или не пройдет. Как повезет. Уже 2,38 млн смертей.
показать весь комментарий
15.02.2021 09:15 Ответить
 
 