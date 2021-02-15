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Байден призвал Конгресс США усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден призвал Конгресс США усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия

Президент США Джо Байден призвал Конгресс усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия. В частности он призвал полностью запретить штурмовое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что это просьбу он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе в городе Паркленд, где погибли 17 человек.

"Сегодня я обращаюсь к Конгрессу с призывом провести реформу законов об оружии, содержащие требование проверки личности при продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также исключение возможности избегать ответственности для производителей оружия, которые сознательно распространяют его на улицах", — отметил Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об усилении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.

В США регулярно происходят массовые расстрелы, нередко с десятками жертв. В 2018 году самый кровавый инцидент такого рода произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения. В 2019 году 21-летний стрелок убил 23 посетителя торгового центра в городе Эль-Пасо (Техас), еще 23 человека получили ранения.
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Топ комментарии
+4
Не знаю,хто,що і куди накидає,але бачу,що зараз у суспільстві намагаються сформувати ідею,що "зброя-це погано,вона вам непотрібна,ви всі повбиваєте одне одного".Про це свідчать різноманітні "опросы",про які ніхто не чув,але згідно яких 90% українців проти,"сводки" поліції,де даже турецький стартовик і пневматику показують,як арсенал злочинців і т.ін.
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15.02.2021 07:54
+3
"Вы посмотрите,даже сам Байден хочет всё ужесточить,вы же видите,что там у них творится,вы хотите,чтобы и у нас такой "беспредел" был?".Короче,когда начала активно подниматься тема "Закона про зброю",начались хоплофобские говновбросы.
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15.02.2021 07:27
+3
Вже і в США відновлюють рабство? Загинуло аж 17 людей, при тому, що в автомобільних катастрофах гине (за 2019 рік в США загинуло 36 120 людей). За логікою демократів потібно заборонити автомобілі , кухонні ножі і шнурки для білизни. А ще як правило такі розстріли не адеквати влаштовують саме там де зброя заборонена для носіння.
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15.02.2021 08:24
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Байден призвал Конгресс США усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия - Цензор.НЕТ 2092...
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15.02.2021 07:27 Ответить
"Вы посмотрите,даже сам Байден хочет всё ужесточить,вы же видите,что там у них творится,вы хотите,чтобы и у нас такой "беспредел" был?".Короче,когда начала активно подниматься тема "Закона про зброю",начались хоплофобские говновбросы.
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15.02.2021 07:27 Ответить
Не знаю,хто,що і куди накидає,але бачу,що зараз у суспільстві намагаються сформувати ідею,що "зброя-це погано,вона вам непотрібна,ви всі повбиваєте одне одного".Про це свідчать різноманітні "опросы",про які ніхто не чув,але згідно яких 90% українців проти,"сводки" поліції,де даже турецький стартовик і пневматику показують,як арсенал злочинців і т.ін.
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15.02.2021 07:54 Ответить
А ви спитайте простих американців, що вони про це думають?
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15.02.2021 09:47 Ответить
Прості американці, в більшості проти будь яких обмежень. Проте знов таки, це залежить від того кого вважати "простим" та де саме цей "простий" проживає, та чим займається.
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15.02.2021 11:21 Ответить
В США вже стільки зброї на руках, що вже пізно щось там забороняти. Хоча справа їх.
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15.02.2021 07:28 Ответить
Так, отлично, наступление на вторую поправочку, деменционный джо не досидит до конца срока, либо сам сдохнет, либо помогут, а весь это демократический сброд вынесут, пора уже.
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15.02.2021 07:28 Ответить
Байден призвал Конгресс США усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия - Цензор.НЕТ 9199 Байден призвал Конгресс США усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия - Цензор.НЕТ 2058
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15.02.2021 07:30 Ответить
Зброю можна дозволити, але заборонити вже не вийде.
Від себе додам що в країні де 73% проголосувало за недоумкуватого клоуна, повівшись на серіал про Голобородька, короткоствол легалізувати не можна. Краще вже коноплю, хай хапають хоч і до всрачки.
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15.02.2021 07:35 Ответить
можна легалізувати зброю з різноманітними обмеженнями, що я гадаю і буде зроблено з часом в Україні, а щодо США - проблема є і треба її якось вирішувати, ніхто поки не знає як саме, лише намацують рішення...
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15.02.2021 07:46 Ответить
З якими обмеженнями?- Нарід це не влаштує. Нарід хоче короткоствол і право вбивати за образу.
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15.02.2021 07:50 Ответить
різними та всякими які влаштують нарід на перший час, як то наприклад, я почув про одне - тримати зброю дома, використовувати на території помешкання для охорони приватної власності.
За образу немає такого права вбивати, поки що в нас не Японія і ще не прийнятий кодекс бусідо)
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15.02.2021 07:57 Ответить
Таке вже є.
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15.02.2021 08:12 Ответить
далі - носіння та використовування зброї в суспільному просторі при терористичній загрозі життю громадянам - виписати всі обмеження... і так далі на усі випадки життя, яка зброя де і при яких випадках може бути юзана за законодавством строго і ким.
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15.02.2021 08:18 Ответить
Навіщо виписувати? І так все зрозуміло - для самозахисту, захисту майна та в разі небезпеки життю інших громадян. Проблема в тому, що у нас немає нормального законодавства про самозахист. А з нашими "правоохоронними" органами і судами - мажора відпустять, якщо він за косий погляд вб'є когось, а нормальну людину засудять, навіть якщо він зброю відбере у нападника. Подивіться на справу Стерненка. Тому, хоч я сам за дозвіл (і сам власник мисливської зброї), в наших корумпованих реаліях все не так просто.
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15.02.2021 09:45 Ответить
от ти сам і відповів навіщо
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15.02.2021 09:46 Ответить
Всі випадки не пропишеш. І що тоді? Якщо в списку немає, то засудять, навіть якщо по справі використав? Це дурня. Суд присяжних - це єдиний більш-менш надійний варіант.
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15.02.2021 09:53 Ответить
мова йшла про обмеження, крок за кроком.. згодом усі випадки можна виписати, знімати старі обмеження або вводити нові
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15.02.2021 10:03 Ответить
сам же і відповів на свою дурню вище
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15.02.2021 10:06 Ответить
те, що і так зрозуміло - повинно бути записано у законі, інакше цього не їснує юридично ні для суду присяжних ні для будь-якого іншого суду, але якщо ти не розумієш для чого пишуться закони у суспільстві і бажаєш жити при махновщині, то тут я вже не зможу чимось допомогти тобі та прояснити твоє питання.
А те, як саме воні прописані, наші існуючі закони, і для чого: навмисно з дирами для корупционерів чи не виписані зовсім, то це вже інше питання і проблема.
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15.02.2021 10:22 Ответить
Законодательно - нет. Защищая свой дом с легальным огнестрелом ты почти гарантировано сядешь за убийство. Исключения редки и в основном продиктованы резонансом и обильным взятками мусорам.
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15.02.2021 14:31 Ответить
Так може тому і 73%, що за Порошенка на легалізацію короткоствола було точно геть сподіватися??? Скілько відсотків втратив Порошенко заявивши, що категорично проти обігу зброї???
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15.02.2021 11:31 Ответить
Можно. Оружейный законы калифорнии и прочих левацких штатов делают владение (и получение) оружием одной большой головной болью, так что сам не захочешь.
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15.02.2021 14:17 Ответить
Це - не по темі новини, але щодо його політики по Ірану. Кому цікаво.
https://www.newsmax.com/charlesfaddis/jerusalem-nuclear-tehran-weapons/2021/02/10/id/1009445/

До речі, думаю, ви в курсі, що блм номінували на нобелівську премію миру ?
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15.02.2021 07:43 Ответить
от якби кацапську антіфу, а так ні про шо
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15.02.2021 08:21 Ответить
Антіфа - не кацапська. Брехати негарно. Антіфу фінансує один "благодійник", у якого в Україні фунциклює хвонд "відрод.ження".
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15.02.2021 10:08 Ответить
о сук адепт соросят, мертвечука тобі гидота у дупу
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15.02.2021 11:53 Ответить
забув, ще шмарія засунь, володька хербатько Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї - Цензор.НЕТ 4813
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15.02.2021 11:57 Ответить
Відморожений коля, я ще раз кажу: брехати негарно. пуйло до антіфи не має жодного відношення. А шорош, який влаштував у США більшовицьку ліворуцію, так само небезпечний для України, як і пуйло. Второпав, болєзний? А шмарій та мертвечук - це з твоєї компанії. Бо ви, тутешні адепти глобалізЬму, вдаєте, як і сиволапий гетьман, із себе великих патріотів, а насправді ви - глисти кошерні, яким Україна потрібна як дійна корова. ПНХ.
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15.02.2021 12:14 Ответить
ага давай свинособака, пистуй до рептілоїдів Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї - Цензор.НЕТ 2393
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15.02.2021 12:19 Ответить
Ну шо ти, убоге, іще можеш висрати? Ти ж лох нікчемний, і син лоха, і діти твої будуть лохами. Не ображайся, я просто вказую на те місце, яке ти займаєш під сонцем.
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15.02.2021 15:02 Ответить
зато ти нелох, радуйся, розкусив світовий дебільдебергський клуб ілітних іллюмінатов Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї - Цензор.НЕТ 6141 що скажеш про хімтрейли, це теж сорос?
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15.02.2021 16:56 Ответить
Так, в курсі. І це дивно лише для тих, хто не в тємє. Чи вдасться глобалістам остаточно втілити в життя антиутопію Орвелла? - "брехня - це правда", "мир - це війна" і т.д. Наразі це їм вдається, бо майже всі масові "мідії" у них в руках. До речі, цікаво написана стаття: короткими й чіткими фразами. Так би мовити, hammering the message home. Автор, вочевидь, враховує тотальну дебілізацію піплА, і не лише в Сполучених Штатах. З огляду на викладене в статті, цікаво зазначити, що близько 77% штатівських юдеїв проголосували за маріонетку глобалістів та китайців чжоу бай-дена. Втім, це не дивно - що їм той Ізраїль, коли тут є можливість порулити on a glo-o-obal scale! Мабуть, сподіваються, що їм видадуть шкіряні тужурки швондерів і маузери, щоби займатися конфіскацією штурмової зброї у білих расистів (white supremacists), які, гади, не на жарт розгулялися, жити не дають законослухняним гамериканським громадянам тіпа блм-щиків та антіфи. А Ви в курсі, що з боку американських дєрьмократів уже лунають голоси про відправлення білих дітей на перевиховання до конц...до таборів? Про це Такер Карлсон розповідав.
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15.02.2021 10:00 Ответить
И этот популизмом занялся
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15.02.2021 08:04 Ответить
А что вы хотели от демократа? При Трампе такого не было.
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15.02.2021 08:18 Ответить
Бог створив людей, а полковник Кольт зрівняв їх в правах.
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15.02.2021 08:12 Ответить
Вже і в США відновлюють рабство? Загинуло аж 17 людей, при тому, що в автомобільних катастрофах гине (за 2019 рік в США загинуло 36 120 людей). За логікою демократів потібно заборонити автомобілі , кухонні ножі і шнурки для білизни. А ще як правило такі розстріли не адеквати влаштовують саме там де зброя заборонена для носіння.
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15.02.2021 08:24 Ответить
Пускай Б возмет З за внештатного "советника" Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї - Цензор.НЕТ 9530
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15.02.2021 09:44 Ответить
43 відсотки олігофренів , проти зброї, коли в Україні втрати населення вже близько 15 млн, кожне друге вбивство не розкрите. Фермер працює щоб восени рекетири під наглядом поліції все відібрали. Хто проти зброї, той виступає за легалізацію бандитів, убивств і знищення України. Весною попре Путін на Харків і Маріуполь, чим його резервісти зустрінуть, коли через годину він буде вже Харкові? І що краще знищити 17 ворогів, чи мати півтора мільйони біженців? І чомусь ці базіки від олігархії розписуються за весь народ. Типу він народ всіх перестріляє... Ви за себе розписуйтесь особисто. Якщо у вас не лади з клепкою якщо ви кукукнуті то для вас є психіатри і диспансери і тюрми. З країни де населення влада олігархії тримає за тупих і безправних рабів (які не можуть захистить, ні себе, ні свої родини, ні державу) всі , або втечуть нафіг звідси , або вимруть як динозаври без всілякої зброї. А землю хитродупі а ля "слуги" продадуть іншим націям. У яких буде , і зброя, і короткоствол, і паї по 400 000 га і добрі нагайки для автохтонів.
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15.02.2021 10:05 Ответить
Та ні за що вони не виступають. Просто у людей комплекс утриманства, внаслідок якого вони прагнуть перекласти відповідальність за свою безпеку на державу.
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15.02.2021 11:27 Ответить
Оружие в Украине должно быть разрешено. Как в Америке - самой передовой демократической державы. Это единственный выход обуздать жирующую власть,которой конечно же не нужны контролеры с револьвером. Тем более ,эта власть ничего не делает для защиты населения от криминала,что мы и видим из криминальной сводки хроники. Иначе нас будут давить сынки и дочки разных зайцевых,а в ответ мы ничего не противопоставим кроме своих кулаков. Которые могут быть куда хрупче кулака жирующего выродка.Нас попытаются одурачить - говоря .что мол смотрите как стреляют иногда в США. Но это иногда -стоит того,чтобы чувствовать себя человеком с достоинством. Который может зашитить семью от вора и власти.
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15.02.2021 08:25 Ответить
Америка БУЛА демократичною країною - до того, як дєрьмократи сфальшували президентські вибори 2020 року. І намагаються тепер якомога швидше, щоби народ не встигнув оговтатися, перетворити країну на другий Китай: https://www.youtube.com/watch?v=xdA-4eiCIe8
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15.02.2021 10:12 Ответить
Навчаться собак і щурів жерти як у піднебесній Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї - Цензор.НЕТ 5008
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15.02.2021 10:37 Ответить
Не навчать - доведеться. Коли дєрьмократи остаточно уб'ють американську економіку, то така потреба виникне. А китай досвідом поділиться.
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15.02.2021 12:20 Ответить
украли выборы, заткнули рты, одели маски, осталось только конфисковать или запретить оружие
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15.02.2021 11:15 Ответить
по моєму це трохи занадто у мирний час спокійно ходити серед людей по вулиці з автоматами на плечах, така свобода зброї все таки повинна бути регламентована
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15.02.2021 12:08 Ответить
В штатах уже большее 30 лет продажа автоматов обычным людям запрещена. Чтобы получить лицензию на автоматическое оружие, тебе нужно жить в определённом штате, потратить кучу денег, уйму времени и лишиться некоторых свои конституционных прав. К тому же еще и стрелять из этого автомата ты можешь исключительно в пределах своей собственности.
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15.02.2021 14:42 Ответить
Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї - Цензор.НЕТ 431 навіщо тоді брати її с собою якщо не плануєш використати, скільки таких пришиблених майже кожен рік стріляють у школах людей? автоматична зброя такого калібру має бути вдома, а не вільно тинятись
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15.02.2021 16:52 Ответить
не поверишь но никто так и не ходит
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15.02.2021 16:17 Ответить
Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї - Цензор.НЕТ 3469
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15.02.2021 16:39 Ответить
чувак не суди о жизни по картинках с интернета, да и те кто в школе стрелял ну уж точно по улицам не ходят с автоматами
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15.02.2021 18:48 Ответить
а це що ? апалченци чого чи кого? мало короткоствола?
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15.02.2021 16:41 Ответить
Борітеся - поборете. Інакше заберуть не лише зброю, а й всі ті свободи, які лишилися. Свободу слова у вас уже забрали. Свободу вибора також. Залишився один FoxNews, але, на жаль, це ненадовго.
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15.02.2021 12:23 Ответить
к сожалению от Fox остался только пшик, все перешли на Newsmax
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15.02.2021 16:19 Ответить
бгг, пока в украине борются за право ношения оружие - в сша начали бороться против, в общем на самом деле украина впереди сша в оружейном вопросе
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15.02.2021 11:37 Ответить
15 февраля чешский оборонный концерн Česká zbrojovka Group сообщил о приобретении американской оружейной компании Colt, созданной 175 лет назад. Сумма сделки оценивается в 220 миллионов долларов и миллион акций CZG. ""Кольт" - легендарное имя и веха в истории оружия. Приобретение компании соответствует нашему плану стать лидером на рынке стрелкового оружия. Мы гордимся присоединением Colt, которая 175 лет стоит плечом к плечу с американской армией", - заявил президент CZG Любомир Коваржик. Напомним, в 2015 году компания Colt была объявлена банкротом.
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15.02.2021 12:18 Ответить
Недолго же он продержался.
"штурмового оружия" и "сознательно распространяют его на улицах" - это вообще клиника.
Впрочем, это было ожидаемо и предупреждали об этом давно.
Забавно что в текущей реальности Украина в контексте выборов президента очень похожа на США: прям сценка из саус парка - вот тебе гигантская клизма или вот тебе бутерброд с говном. ВЫБИРАЙ.
Только вот у нас так было всю нашу историю, а у штатов - последние десятилетия.
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15.02.2021 14:10 Ответить
Ну да, а поширюють його, звичайно ж, прихильники Трампа і білі расисти.
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15.02.2021 15:04 Ответить
ожидаемо пошли социалистические фокусы.
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15.02.2021 20:44 Ответить
 
 