Байден призвал Конгресс США усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия
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Президент США Джо Байден призвал Конгресс усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия. В частности он призвал полностью запретить штурмовое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что это просьбу он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе в городе Паркленд, где погибли 17 человек.
"Сегодня я обращаюсь к Конгрессу с призывом провести реформу законов об оружии, содержащие требование проверки личности при продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также исключение возможности избегать ответственности для производителей оружия, которые сознательно распространяют его на улицах", — отметил Байден.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об усилении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.
В США регулярно происходят массовые расстрелы, нередко с десятками жертв. В 2018 году самый кровавый инцидент такого рода произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения. В 2019 году 21-летний стрелок убил 23 посетителя торгового центра в городе Эль-Пасо (Техас), еще 23 человека получили ранения.
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Від себе додам що в країні де 73% проголосувало за недоумкуватого клоуна, повівшись на серіал про Голобородька, короткоствол легалізувати не можна. Краще вже коноплю, хай хапають хоч і до всрачки.
За образу немає такого права вбивати, поки що в нас не Японія і ще не прийнятий кодекс бусідо)
А те, як саме воні прописані, наші існуючі закони, і для чого: навмисно з дирами для корупционерів чи не виписані зовсім, то це вже інше питання і проблема.
https://www.newsmax.com/charlesfaddis/jerusalem-nuclear-tehran-weapons/2021/02/10/id/1009445/
До речі, думаю, ви в курсі, що блм номінували на нобелівську премію миру ?
"штурмового оружия" и "сознательно распространяют его на улицах" - это вообще клиника.
Впрочем, это было ожидаемо и предупреждали об этом давно.
Забавно что в текущей реальности Украина в контексте выборов президента очень похожа на США: прям сценка из саус парка - вот тебе гигантская клизма или вот тебе бутерброд с говном. ВЫБИРАЙ.
Только вот у нас так было всю нашу историю, а у штатов - последние десятилетия.