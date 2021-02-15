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война (46696) Россия (91236) Донбасс (26945) Арестович Алексей (327)

Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о неизбежности нового обострения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что оно (обострение ситуации на Донбассе. – Ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.

Арестович напомнил, что Кремль пока не добился своего на востоке Украины.

"А неизбежно – помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", — сказал он.

По словам советника украинской делегации в ТКГ, переговоры по Донбассу идут очень вяло.

"Минский процесс и Нормандский формат если не в тупике находятся, то движутся еле-еле, не в стратегической части, а, скорее, тактической. Режим прекращения огня, какой бы он ни был, подвешен на волоске сейчас. Два или три пункта, которые были приняты в Париже как продолжение Минского процесса, были выполнены. Ни Российская Федерация, ни мы не вышли из этих переговоров, мы их продолжаем, что тоже само по себе является достижением. Может быть, откроются КПВВ, хотя я сомневаюсь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович объяснил, почему Украина не отменяет перемирие на Донбассе: "Знаем, что делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку"

Россия ставит все в зависимость от политических подвижек. Главное условие – чтобы мы вступили в переговоры с представителями квазигосударственных структур, и тогда все подвинется. А мы не вступаем и не будем вступать. Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то, возможно, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие, и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", — сказал он.

Арестович считает, что Россия уже приняла решение насчет Донбасса.

"Глядя на то, как россияне натягивают вожжи с ЕС, вот этот визит Борреля, который закончился практически оскорблением европейского дипломата в лицо, и заявление Лаврова, что они не боятся разорвать отношения, - видно, что свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение. Мы знаем все средства, которые они использовали за 6 лет, надо придумывать что-то новое", — сказал он.

Ранее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Украина заручилась поддержкой Запада в вопросе выполнения Минских соглашений.
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Топ комментарии
+25
Люся - брехливая продажная шмара. "Клоун не сдал кремлю ничего"? А кто приказал отступить ВСУ вглубь Украины? Ко отдал рашке Цемаха и убийц-беркутовцев? Лишь протесты патриотов под ОПой остановили дальнейшую капитуляцию.
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15.02.2021 07:58
+25
Могу Вас успокоить - Арестовича ничего не заедает. Он тупо, настойчиво и планомерно оправдывает капитулянтские действия зелёных слуг и лично криворожско-каломойской куклы.....То, что кремлёвская крыса может напасть по-крупному, знает весь мир с 2014 года... И эта опасность останется до тех пор, пока не сдохнет кремлёвский уродец и паРаша не захлебнётся в собственной кровищи , разваливаясь на куски в гражданской войне....
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15.02.2021 07:59
+23
Тут проблема в тім що у нас нема головнокомандуючого.
Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 2983
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15.02.2021 07:57
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Правила форума Совет форумчан
33 раза ходившая за линию фронта, суперсекретная шпионка Люся конечно же все знает....
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15.02.2021 07:46 Ответить
Арестович мудак, но не дурак.
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15.02.2021 07:48 Ответить
В отличие от гавнокомандующего, который просто мудак.
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15.02.2021 07:49 Ответить
люська Арестович - ублюдок , холуй - проститут А вспомните , заявления арестовича ,что каналы мертвечука работают на благо Украины , через неделю их закрывают , как рассадник терроризма 🤮🤮
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15.02.2021 08:20 Ответить
Он не заявлял, что "каналы мертвечука работают на благо Украины"
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15.02.2021 10:42 Ответить
думаю к лету по Арестовичу молебен заупокойный вместе с Бубочкой -Украина справит как и по Бене и прочих антошам ....
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19.02.2021 13:29 Ответить
Полюбому! Просто сказал очевидный факт - весной просто пойдет "зеленка", а так как обострение уже свершившийся факт, то сложить "2+2" и сделать вывод, что оно усилится с появлением листвы, не сможет только тупица!
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15.02.2021 09:33 Ответить
Арестовича иногда заедает совесть и он начинает пытаться делать хорошие поступки. Например предупредить о надвигающейся угрозе.
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15.02.2021 07:46 Ответить
Могу Вас успокоить - Арестовича ничего не заедает. Он тупо, настойчиво и планомерно оправдывает капитулянтские действия зелёных слуг и лично криворожско-каломойской куклы.....То, что кремлёвская крыса может напасть по-крупному, знает весь мир с 2014 года... И эта опасность останется до тех пор, пока не сдохнет кремлёвский уродец и паРаша не захлебнётся в собственной кровищи , разваливаясь на куски в гражданской войне....
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15.02.2021 07:59 Ответить
То,что рашка может напасть,стало видно с Тузлы,А после подписания харьковских угод это не видел только слепой или их серии*какая разница*.
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15.02.2021 09:44 Ответить
Зеленський вмирає за Крим!

Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 432
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15.02.2021 07:48 Ответить
пока шеф в ОАЭ подписывает контракты с дочерними предприятиями Патрушева, супер советник прогнозирует неизбежное......
Алёша Арестович а есть ли успехи в военном плане за 1,5 года?........
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15.02.2021 07:50 Ответить
Не будет полномасштабной агрессии. Достаточно полноценного закона об обращении оружия.
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15.02.2021 07:50 Ответить
І ти з короткостволом побіжиш воювати?
Мамин ковбой!
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15.02.2021 07:51 Ответить
Що, добродію, повилазило? читати не вмієте? не розумієтесь в слові "повноцінний"?
От навилазило москалів в стрічці... В Україні навіть Міти і Батька на "Ви" називають! Не те що незнайому людину. І розуміються в мові. Не роблять помилок.
Згинь - нечиста сила!
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15.02.2021 08:00 Ответить
Що, рвонув?
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15.02.2021 08:03 Ответить
Нигде больше почему-то нет этого странного "уважения во множественном числе" - только в московском улусе и его сателлитах...
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15.02.2021 08:11 Ответить
До речі, тобі два сєпара лайкнули. Бригадою працюєте, чи вони в тобі рідну душу побачили?
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15.02.2021 08:18 Ответить
З голими руками краще?
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15.02.2021 08:09 Ответить
..что бы как в 2014...когда пришли сепары..,,Дозвілна" передала им списки владельцев огнестрельного оружия...и нарезное было изьято
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15.02.2021 08:47 Ответить
то що треба робити Арестович?... мудодзвонити та займатися троллізмом? чи йти на поступки на шантаж ворога необмежено.... так переможемо?
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15.02.2021 07:52 Ответить
Что,люська пойдёт в свой очередной "рейд в тыл врага"?
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15.02.2021 07:54 Ответить
Прям предвидец. Будет обострение. Ясный пень шо будет. Нашим бойцам надоест получать пули от снайперов и гибнуть на минах. Вне зависимости от ослячего - просто перестать стрелять.
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15.02.2021 07:55 Ответить
Тут проблема в тім що у нас нема головнокомандуючого.
Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 2983
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15.02.2021 07:57 Ответить
Володимир Сс...Алєксандрич, не знав що Ви теж на Цензорі попісюєте.
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15.02.2021 08:19 Ответить
Они скоро за пенсиями на танках будут ездить если их не взбодрядь ракетными ударами даже по инфракструктуре в Гаагу они жаловаться не пойдут а только в кремль а кремль межлународных судов непризнает
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15.02.2021 07:57 Ответить
Не підкажеш де танки виробляють у луганську чи в донецьку?
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15.02.2021 08:13 Ответить
выробляють ? если ты словоед то так и быть отвечу тебе - их качают
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15.02.2021 09:22 Ответить
Отвєчать будете перед судом а я не суддя і не прокурорі не визнаю кацапського лайна в Україні такого як ти.
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15.02.2021 09:24 Ответить
Люся - брехливая продажная шмара. "Клоун не сдал кремлю ничего"? А кто приказал отступить ВСУ вглубь Украины? Ко отдал рашке Цемаха и убийц-беркутовцев? Лишь протесты патриотов под ОПой остановили дальнейшую капитуляцию.
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15.02.2021 07:58 Ответить
Яке ж ти тільки лайно....
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15.02.2021 08:20 Ответить
До речі, а що ж ти сам засцав взяти аквафрешну ганчірку і вийти на вулицю з закликом ;Так капітуляції!;
Зубів пожалкував?
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15.02.2021 08:23 Ответить
Не хвилюйся, я знаю, що в тебе розуму, як кіт наплакав.
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15.02.2021 08:35 Ответить
Вы абсолютно правы... Гундосый из сил выбивается, пытаясь угодить кремлёвской крысе, заслужить похвалу и благосклонный поцелуй полудохлого шизоидного кремлёвского педофила.... Только украинские патриоты (Храни их Господь) не дают этой тошнотворной парочке угробить Украину....
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15.02.2021 08:07 Ответить
Те, що ти файно відпрацьовуєш пайку - очевидно.
"А неизбежно - помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он.

1. Не здали ? Серйозно ? І не моргнеш ?
2. Шавка, на яку ти зараз горбатишся і видаєш це за якесь досягнення, взагалі-то вякала, що вона =закончіт вайну= і ніжками била-істерила в Париж рвалася =в ґлаза пасматрєть=, а потім ще таким, як ти, лохам і безпринципним тварюкам, розказувала про план Б. Якщо через рік після його страшно "успішного" вояжу до Франції нічого не зміниться, то воно його запропонує.

І ??? З грудня (від року) вже два місяці пройшло.

А що ж ви там так =вяло= все робите, га ? Де твої афіґєнні таланти зі стратегічних комунікацій, чи як ти там себе при агенті козирю назвав ?

Тепер вже загострення не уникнути ? Ото добалакалися, "прохвесіонали".
А до загострення армія готова ? командування ? плани складено ?
Сподіваєтеся на допомогу Заходу ?
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15.02.2021 08:01 Ответить
ну, план "Б", я рахую це закриття каналів медведчука...ось и увесь той страшний план Б
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15.02.2021 09:20 Ответить
Ага, сподіваються. Є такий моЩЩний дєдушко байден, так от він як дасть пуйлу у вухо, аж загуде, да. А дєдушко тим часом продовжив з москвою договір про стратегічну зброю (який Трамп продовжувати не збирався, заявивши, що він для США невигідний) і своїми указами про фактичне згортання видобутку нафти спричинив зростання цін на неї. Так на кого дєдушко працює, га? Тутешнім форумним глобалістам та їхнім корисним ідіотам вже видали нову методичку у фонді "від.родження"?
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15.02.2021 12:37 Ответить
У семи нянек -дитя без глазу!.Перед лицом нависшей смертельной угрозы от кремлёвского улуса самое главное -раздрай среди народа,ослабить по возможности ВСУ,и МО,Устроить травлю власти,лишить её поддержки и консолидации.А потом волонтёры и добровольцы будут грудью затыкать амбразуры на фронте.Все добиваются очередных Иловайсков,Дебальцевых,Минсков.Кремлёвский мафиози посылает всех на три буквы и некому ему кувалдой зубы посчитать.
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15.02.2021 08:06 Ответить
А пока все эти каждодневные потери воинов не от войны а от мира ?
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15.02.2021 08:06 Ответить
Закончится "странная война" ?
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15.02.2021 08:11 Ответить
Зрадникам - ТРИБУНАЛ, ДЕРЖАВІ - БУДАПЕШТ!!! Скільки казати??? - поки не пізно!!!
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15.02.2021 08:16 Ответить
Арестович эмоциально ответил "хейтерам" Банковой из-за Донбасса: "Помогаете Кремлю" читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"

Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 1468

После обострения ситуации на Донбассе и ежедневных сообщений с фронта о гибели и ранениях украинских военных, в обществе потребовали ответы на несколько вопросов. Политики и эксперты обратили внимание на неоднозначные решения военного руководства, которые вызывают недоумение и должны быть разъяснены. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на главные темы по войне на востоке страны в своем ТГ-канале, передает Диалог.UA. Итак, снайперские и контр-снайперские группы и БПЛА "...забрали с фронта", так как это условие предусмотрено соглашением об установлении режима прекращения огня. "На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце накладывают на РФ, за то, что она не соблюдает договоренностей, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", - пояснил Арестович. Вторая тема - возобновление "адекватных ответов" на фронте. Спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что подобный приказ "порадует" украинцев, но ненадолго, так как "погибать наших военных станет намного больше, в разы". Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы". По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины после обострения на фронте не сидит сложа руки. "Действует. И на фронте, и в системе международных отношений. И хорошо знает, что делает", - уточнил спикер. При этом он заявил, что на стратегическом уровне процессы формирования нових мер могут занять до 6 месяцев. За это время ВСУ потеряет еще несколько военных, утверждает Арестович, не исключены новые периоды резкого обострения на фронте. Однако все те, кто критикуют действия Банковой, по мнению спикера украинской делегации, "помогают Кремлю". ""Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович. Он рекомендует украинцам мыслить критически и задавать "правильные вопросы".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/223958_1613335162
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15.02.2021 08:19 Ответить
Короче для нас спасение статус союзника США..как у Израиля Ю.Кореи и Японии и какие то подвижки в этом вопросе идут..и это круче чем призрачное и далекое НАТО...сказал Барковский на Еспрессо....Может Кулеба как раз и говорил об этом сюрпризе к Дню Незалежності
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15.02.2021 08:52 Ответить
Слов нет на такой анализ.Получается как всегда.Готовится видите ли 6 месяцев нвдо?С середины 90-х рашка начала экономическое давление на Украину.И наши навариши по животному с приминением российских товаров обворовывали нашу страну при согласии правительств,Были: Тузла,Харьковские угоды,подписание торговле стртигическими товарами на условиях рашки и после этого- в очередной раз,,разоружать нашу армию,закупать энергоресурсы у рашки,заниматься миротворческой пацифисткой имитацией,а потом как всегда- полностью снимая ответственность с себя,правительство втюхивает о своих достижениях и этого достигает работой *не покладая рук*.Всё это напоминает работу народа при совке,все работали,суетились.строили планы,руководство нас вело в светлое будущее и при этом всё больше погружались в болото.Безусловно ,перемирее снизило интенсивность огня,но стратигически оно обязательно должно приводить к затягиванию процесса по решению проблемы и для Украины дороже будет обходиться изгнание рашистов с наших территорий.
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15.02.2021 10:42 Ответить
Если угроза есть,то встречать ее нужно подготовленным. И сразу же переходить в наступление для полного освобождения.
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15.02.2021 08:29 Ответить
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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15.02.2021 08:52 Ответить
Арестович, тьі наверное как только, так сразу.
Пойдешь в свой 34-й вьіход
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15.02.2021 08:53 Ответить
Зеленые .ляди дали врагу укрепиться, подвезти технику, боеприпасы и ГСМ. Оборудовать позиции. А теперь про обострение рассказывают? Какого хрена Зелене чортило войска отводил и украинскую землю без боя врагу сдавал? "Миротворец" ублюдочный
Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович - Цензор.НЕТ 3320
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15.02.2021 09:03 Ответить
Коли не зрадив президент уже досягненням здається.
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15.02.2021 09:21 Ответить
"А неизбежно - помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3247901

Так это же ты, придурок, и утверждал. Полтора года назад у нас была боеготовая армия, которую ЗЕпредатели начали гнобить и раскачивать. За время правления криворожского дарования из армии выкурили половину боевых офицеров и солдат с опытом реальных боев.
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15.02.2021 10:06 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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15.02.2021 10:30 Ответить
Дебати 2025 - Порошенко і Зеленський сперечаються, то з них щиріший українець і крутіший бардерівець. Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович - Цензор.НЕТ 9737
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15.02.2021 10:47 Ответить
хто б вже взяв срану мітлу і прибив це чьмо ?
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15.02.2021 11:37 Ответить
неужели эта проститутка проснулась?
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15.02.2021 13:15 Ответить
Арестович, как пресс-секретарь руSSкого мира, знает о чем говорит.
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15.02.2021 14:18 Ответить
 
 