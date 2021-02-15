Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович
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Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о неизбежности нового обострения на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"Я считаю, что оно (обострение ситуации на Донбассе. – Ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.
Арестович напомнил, что Кремль пока не добился своего на востоке Украины.
"А неизбежно – помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", — сказал он.
По словам советника украинской делегации в ТКГ, переговоры по Донбассу идут очень вяло.
"Минский процесс и Нормандский формат если не в тупике находятся, то движутся еле-еле, не в стратегической части, а, скорее, тактической. Режим прекращения огня, какой бы он ни был, подвешен на волоске сейчас. Два или три пункта, которые были приняты в Париже как продолжение Минского процесса, были выполнены. Ни Российская Федерация, ни мы не вышли из этих переговоров, мы их продолжаем, что тоже само по себе является достижением. Может быть, откроются КПВВ, хотя я сомневаюсь.
Россия ставит все в зависимость от политических подвижек. Главное условие – чтобы мы вступили в переговоры с представителями квазигосударственных структур, и тогда все подвинется. А мы не вступаем и не будем вступать. Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то, возможно, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие, и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", — сказал он.
Арестович считает, что Россия уже приняла решение насчет Донбасса.
"Глядя на то, как россияне натягивают вожжи с ЕС, вот этот визит Борреля, который закончился практически оскорблением европейского дипломата в лицо, и заявление Лаврова, что они не боятся разорвать отношения, - видно, что свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение. Мы знаем все средства, которые они использовали за 6 лет, надо придумывать что-то новое", — сказал он.
Ранее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Украина заручилась поддержкой Запада в вопросе выполнения Минских соглашений.
Пожалуйста, подождите...
Алёша Арестович а есть ли успехи в военном плане за 1,5 года?........
Мамин ковбой!
От навилазило москалів в стрічці... В Україні навіть Міти і Батька на "Ви" називають! Не те що незнайому людину. І розуміються в мові. Не роблять помилок.
Згинь - нечиста сила!
Зубів пожалкував?
"А неизбежно - помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он.
1. Не здали ? Серйозно ? І не моргнеш ?
2. Шавка, на яку ти зараз горбатишся і видаєш це за якесь досягнення, взагалі-то вякала, що вона =закончіт вайну= і ніжками била-істерила в Париж рвалася =в ґлаза пасматрєть=, а потім ще таким, як ти, лохам і безпринципним тварюкам, розказувала про план Б. Якщо через рік після його страшно "успішного" вояжу до Франції нічого не зміниться, то воно його запропонує.
І ??? З грудня (від року) вже два місяці пройшло.
А що ж ви там так =вяло= все робите, га ? Де твої афіґєнні таланти зі стратегічних комунікацій, чи як ти там себе при агенті козирю назвав ?
Тепер вже загострення не уникнути ? Ото добалакалися, "прохвесіонали".
А до загострення армія готова ? командування ? плани складено ?
Сподіваєтеся на допомогу Заходу ?
После обострения ситуации на Донбассе и ежедневных сообщений с фронта о гибели и ранениях украинских военных, в обществе потребовали ответы на несколько вопросов. Политики и эксперты обратили внимание на неоднозначные решения военного руководства, которые вызывают недоумение и должны быть разъяснены. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на главные темы по войне на востоке страны в своем ТГ-канале, передает Диалог.UA. Итак, снайперские и контр-снайперские группы и БПЛА "...забрали с фронта", так как это условие предусмотрено соглашением об установлении режима прекращения огня. "На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце накладывают на РФ, за то, что она не соблюдает договоренностей, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", - пояснил Арестович. Вторая тема - возобновление "адекватных ответов" на фронте. Спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что подобный приказ "порадует" украинцев, но ненадолго, так как "погибать наших военных станет намного больше, в разы". Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы". По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины после обострения на фронте не сидит сложа руки. "Действует. И на фронте, и в системе международных отношений. И хорошо знает, что делает", - уточнил спикер. При этом он заявил, что на стратегическом уровне процессы формирования нових мер могут занять до 6 месяцев. За это время ВСУ потеряет еще несколько военных, утверждает Арестович, не исключены новые периоды резкого обострения на фронте. Однако все те, кто критикуют действия Банковой, по мнению спикера украинской делегации, "помогают Кремлю". ""Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович. Он рекомендует украинцам мыслить критически и задавать "правильные вопросы".
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Пойдешь в свой 34-й вьіход
Так это же ты, придурок, и утверждал. Полтора года назад у нас была боеготовая армия, которую ЗЕпредатели начали гнобить и раскачивать. За время правления криворожского дарования из армии выкурили половину боевых офицеров и солдат с опытом реальных боев.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"