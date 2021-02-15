Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о неизбежности нового обострения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что оно (обострение ситуации на Донбассе. – Ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.

Арестович напомнил, что Кремль пока не добился своего на востоке Украины.

"А неизбежно – помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", — сказал он.

По словам советника украинской делегации в ТКГ, переговоры по Донбассу идут очень вяло.

"Минский процесс и Нормандский формат если не в тупике находятся, то движутся еле-еле, не в стратегической части, а, скорее, тактической. Режим прекращения огня, какой бы он ни был, подвешен на волоске сейчас. Два или три пункта, которые были приняты в Париже как продолжение Минского процесса, были выполнены. Ни Российская Федерация, ни мы не вышли из этих переговоров, мы их продолжаем, что тоже само по себе является достижением. Может быть, откроются КПВВ, хотя я сомневаюсь.

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Россия ставит все в зависимость от политических подвижек. Главное условие – чтобы мы вступили в переговоры с представителями квазигосударственных структур, и тогда все подвинется. А мы не вступаем и не будем вступать. Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, то, возможно, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие, и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", — сказал он.

Арестович считает, что Россия уже приняла решение насчет Донбасса.

"Глядя на то, как россияне натягивают вожжи с ЕС, вот этот визит Борреля, который закончился практически оскорблением европейского дипломата в лицо, и заявление Лаврова, что они не боятся разорвать отношения, - видно, что свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение. Мы знаем все средства, которые они использовали за 6 лет, надо придумывать что-то новое", — сказал он.

Ранее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Украина заручилась поддержкой Запада в вопросе выполнения Минских соглашений.