Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новоалександровки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...", - говорится в сообщении ведомства.
С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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