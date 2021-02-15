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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим

За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новоалександровки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко. Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...", - говорится в сообщении ведомства.

С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим тишины, - штаб ОС 01
Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим тишины, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+10
Не на «неизвестном устройстве», а на мине, заложенной противником, для убийства украинских граждан.
Называйте вещи своими именами,
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15.02.2021 08:05
+10
одна квартальная мразь простопрекратиластрелять?
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15.02.2021 08:13
+7
Скажіть хтось презЕденту, бо щось у нього пика дуже задоволена зранку.
Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7229
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15.02.2021 08:07
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тому кто кричит о "разведении сил" и "открытии новых кпвв" и "там тоже люди" нужно просто бить лицо....
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15.02.2021 08:02 Ответить
Не на «неизвестном устройстве», а на мине, заложенной противником, для убийства украинских граждан.
Называйте вещи своими именами,
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15.02.2021 08:05 Ответить
Низззя,а то "та сторона"-может обидеЦЦа.
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15.02.2021 08:07 Ответить
Надо как сказал Кравчук, на каждый ХЛОПОК давать ответ, что бы кости кацапов взлетали вверх.
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15.02.2021 08:07 Ответить
Скажіть хтось презЕденту, бо щось у нього пика дуже задоволена зранку.
Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7229
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15.02.2021 08:07 Ответить
маланцям пох ані рєзвятся празнуя очєрєдной гешефт над гоямі це не їхня батьківщина
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15.02.2021 08:33 Ответить
Сразу видно, скорбит человек...
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15.02.2021 08:35 Ответить
Офіційна зустріч з одним з 3000 принців у розпалі...
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15.02.2021 08:51 Ответить
А "перша лядя" теперь спит только в увеличительных очках, без них не может найти "гиганта".
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15.02.2021 10:13 Ответить
То щоб по очах не видно було що будуна.
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15.02.2021 12:38 Ответить
одна квартальная мразь простопрекратиластрелять?
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15.02.2021 08:13 Ответить
Захисники гинуть від підступних дій мордви...а тєм врємєнєм в ОАЕ свєтіт солнишко загар на пляже асобєна харош...
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15.02.2021 08:37 Ответить
В Еміратах розпал курортного сезону. Повітря плюс 30.
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15.02.2021 10:30 Ответить
Но в статистику потерь они НЕ ВОЙДУТ! По новой методике зе- пірахуів. Вот и доклАдАют найвеличнишему писюисту "Потерь нет!",а оно ЛОХторату втирает "потери втрое уменьшились"!.
Просто из боевых потерь исключили,статистику поправили.
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15.02.2021 08:39 Ответить
Но в статистику потерь они НЕ ВОЙДУТ! По новой методике зе- пірахуів. Вот и доклАдАют найвеличнишему писюисту "Потерь нет!",а оно ЛОХторату втирает "потери втрое уменьшились"!.
Просто из боевых потерь исключили,статистику поправили.
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15.02.2021 08:58 Ответить
Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 175
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15.02.2021 10:35 Ответить
 
 