В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек
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По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, выявлены 2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 145 человек;
летальных случаев - 62;
выздоровели - 2 478 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11 073, методом ИФА - 2 667).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 273 475 человек;
выздоровели - 1 116 779 человек;
летальных случаев - 24 392;
проведено ПЦР-тестов - 6 551 858.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225) областях, г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях", - рассказал Степанов.
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"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."