В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек

По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, выявлены 2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 145 человек;

летальных случаев - 62;

выздоровели - 2 478 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11 073, методом ИФА - 2 667).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 273 475 человек;

выздоровели - 1 116 779 человек;

летальных случаев - 24 392;

проведено ПЦР-тестов - 6 551 858.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225) областях, г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях", - рассказал Степанов.









