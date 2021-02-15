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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек

По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, выявлены 2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 03госпитализированы - 1 145 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 03летальных случаев - 62;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 03выздоровели - 2 478 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11 073, методом ИФА - 2 667).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 08заболели - 1 273 475 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 08выздоровели - 1 116 779 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 08летальных случаев - 24 392;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 551 858.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225) областях, г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 62 человека, зафиксированы 2 332 новых случая заражения, выздоровели 2 478 человек 13
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кожен день про пандемію, якої нема. з..бали. афера століття.
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15.02.2021 08:37 Ответить
"летальних випадків - 62;" - про кількість померлих від серцево -судинних хворіб , стєпашка навмисне приховує щоб вводити в оману народ України !
Цікаво скільки осіб помирає щоденно від старості?
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15.02.2021 10:10 Ответить
Зедебилы ,где вакцины? Сегодня Обещанное вами 15 февраля! Начало вакцинации 180000 тысячами вакцин! Опять брехня.? Уже страны Африки получили вакцины!
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15.02.2021 08:43 Ответить
Сегодня болеют 132 304 человека. Это 0,36% от всего населения посчитанного Дубилетом.

"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
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15.02.2021 09:54 Ответить
 
 