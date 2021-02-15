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Число жертв COVID-19 в мире достигло 2,4 млн, заражений уже более 109,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По состоянию на утро 15 февраля в мире зарегистрировали 290 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 792 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 109 390 606 случаев инфицирования, из них 290 079 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 411 502 человека, из них 6 792 за минувшие сутки.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 2,4 млн, заражений уже более 109,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 81,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 2,4 млн, заражений уже более 109,3 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 2,4 млн, заражений уже более 109,3 млн - Цензор.НЕТ 5943
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15.02.2021 08:27 Ответить
 
 