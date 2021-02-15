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визит (2805) Зеленский (16523) инвестиции (1140) ОАЭ (184)

"Первый день в ОАЭ был успешным", - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина и ОАЭ подписали контракты и меморандумы на 3 млрд. долларов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Меморандумы и контракты на $3 млрд. Первый день в ОАЭ был успешным! Продолжаем!", – написал Зеленский по итогам первого дня рабочего визита в ОАЭ.

Как сообщается на сайте ОП, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент отметил: привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

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Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, предусматривающий создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

Напомним, Зеленский с супругой Еленой прибыли в ОАЭ 13 февраля.

14 февраля украинская делегация в ОАЭ подписала ряд двусторонних документов.

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Первый день в ОАЭ был успешным, - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд 01
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Топ комментарии
+49
довбень зеленожопый
ты вчера "успешно" подписал соглашение которые было подписано в 2007 году!
а свои "меморандумы" засунь себе в дупу. это не договоры. это бумага.
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15.02.2021 08:51
+43
Тільки що, у своєму номері, був знайдений убитий Володимир Зеленський, охорона каже, що бачили його таким не раз. "Первый день в ОАЭ был успешным", - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд - Цензор.НЕТ 2499
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15.02.2021 08:51
+40
Ой всьо!!! Деньги потекли рекой меж розовых берегов.

И уже не первый раз. Только почему-то в реале не понятно, где они уже второй год.
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15.02.2021 08:46
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Яке ж воно жалюгiдне... "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 2415
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15.02.2021 18:01 Ответить
И ни одного фото зеленого ублюдка в помещении в зале для официальньіх делегаций подписьівающего документьі на 3 млрд.
Такое впечатление что его дальше порога не пускают
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15.02.2021 09:48 Ответить
И не пустят! Восток дело тонкое...
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15.02.2021 11:48 Ответить
он туда ленку созил и всё.какие документы могут быть.если ещё до его отъезда было сказано шо под видом официального визита.т.к следующего раза за гос.счёт можно уже не полететь.
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15.02.2021 16:10 Ответить
Що на ці три мільярда продасте ублюдки - останню олію чи пшеницю на які в Україні вже ціни вищі ніж у Європі???
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15.02.2021 09:50 Ответить
Як там водичка в морі? Бурдж Халіф сподобався? а Лєнці?
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15.02.2021 09:54 Ответить
Дурень думкою багатіє. Підписав меморандуми (декларації про наміри) і чекає коли шалене бабло попливе прямо у кишені його кодли. Шейхи непогано володіють іноземними мовами і, напевно, в оригіналі прочитали Резолюцію Ради Європи, яка засудила небувалий зліт коррупції в Україні за період президентства криворіжського дарування.
Пишу понятним для ЗЕ языком: "Вова тебе никто денег не даст, у тебя лицо скучное. Да и надоел ты всем, бегаешь по миру с протянутой рукой, готовый принять с любой стороны."
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15.02.2021 09:54 Ответить
НОВІ СТАНДАРТИ «ОФІЦІЙНОГО ВІЗИТУ» ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО!
* Країна: Об'єднані Арабські Емірати;
* Дата: субота-неділя - угу, в суботу-неділю чиновники ОАЕ будуть сидіти на роботі з ЗЕленим чучелом, ага, вірю-вірю);
* Склад офіційної делегації України: лише дружина (жодного представника Уряду чи парламенту);
* Підписані угоди, договори, контракти - НУЛЬ!!! ЖОДНОГО!!
* Фінансування: держбюджет (наші податки) - літак, охорона, проживання та ін.

Україна - ЗАМОЖНА КРАЇНА
Можемо собі дозволити утримувати такого преЗЕдента!!
П.Розенко
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15.02.2021 09:56 Ответить
Зверніть увагу хто був на переговорах від ОАЕ: другорядні чиновники -заступники. Це якась ганьбища. Як це все пережити, щоб на українців не показували пальцями за кордоном?
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15.02.2021 10:00 Ответить
розділяючи Ваші почуття, мушу зауважити, що в ОАЕ, як мусульманській країні, вихідним днем є п'ятниця.
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15.02.2021 10:56 Ответить
Так. П'ятниця і субота.
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15.02.2021 11:25 Ответить
субота - ні!!! Це в Ізраїлі Шаббат починається вечером в п'ятницю, а закінчується вечером в суботу!
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15.02.2021 13:38 Ответить
Век живи -- век учись. А помрёшь всё равно неучем "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 1293
Таки ДА!
Хотя:
пятница - аль-Джум'а - выходной
суббота - ас-Сабт - отдых (википедия)
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15.02.2021 14:32 Ответить
Хроника одного преЗЕдента

‎13.‎02.‎2021
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen, правительство Украины уведомляется, что сумма оплаты за вакцины, оговоренные соглашением, не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform).

В планах перспективного планирования Министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года.

Отмена съезда партии "Слуга народа", анонсированного на 11 февраля, связана с информацией заместителя главы фракции СН в ВР об отсутствии необходимого количества голосов за два вопроса - исключение из партии депутата Дубинского и поддержка избрания Витренко. Оба вопроса набирали меньше 100 голосов. Предложение Ермака провести голосование опросным листом - пока отложено.

Главной темой планируемого на 19 февраля заседания СНБО, будеткритическая ситуация в энергетике.

Неуклюжие попытки Зеленского договориться с ЕС в обход МВФ закончились окончанием миссии МВФ. Никаких конкретных сроков дальнейших контактов названо не было.

Уровень технологической готовности украинского спутника "Сич-2-1 составляет 65%.
Уровень технологической готовности систем управления спутником - 45%.
Финансирование этого проекта в бюджете 2021 года - не предусмотрено.
tZE inform
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15.02.2021 10:00 Ответить
Оманські канікули-2

Одночасно з Зеленським, в Емірати вилетів нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.
На скріншотах з ресурсу Flightradar видно, як літак Gulfstream G450, який також потрапив під санкції СНБО, вилетів з Мінська та приземлився в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ):

"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 939

Розпочався торг Козака з ЗЕленим ублюдком за те, щоб розблокували телеканали Медведчука і Козака?
Як там верещав ЗЕлений г.....н: "Кінець епохи договорняків"?
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15.02.2021 10:07 Ответить
Нужно не в сельское хозяйство инвестировать,а развивать украинскую промышленность.Строить заводы и фабрики,создавать новые рабочие места.Украина мало производит товаров народного потребления.Мы не делаем холодильников,стиральных машин,пылеосов и т.д.Хотя там нет ни чего сложного.Мы уже даже перестали производить автомобили.В Китае 50 автомобмльных заводов ,а у нас уже ни одного.В эти секторы экономики и нужно заводить инвесторов.Строить новые заводы.Украина - большой рынок и большая страна!Украина может производить до 70% всех товаров для внутреннего потребления.Привлекайте китайцев и давайте им защиту от рейдерства ,и льготные нвлоги в те сферы производства,где мы ни чего не производим или производим очень мало.Тогда не нужно будет просить деньги мвф.И не будет внешнего долга,нагрузки на валютный рынок,дыры в бюджете и т.д.Стоит только открыть двери для инвесторов и создать пакет документов для защиты бизнеса от рейдерства,посягательств,дать льгтные налоги или освободить от налогов на первое время вообще.Страна должна развиваться.А у нас все хуже и хуже....
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15.02.2021 10:09 Ответить
Это Вы кому сейчас это рассказали? Президенту зеленскому? Премьеру Шмыгалю? Или еще кому?
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15.02.2021 10:21 Ответить
Про китайцев особенно понравилось. Пиши истчо.
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15.02.2021 11:10 Ответить
Он еще сам себе "понравился" "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 9637
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15.02.2021 11:26 Ответить
сделайте, развивайте, копайте глубже, кидайте дальше...Вы таксистом работаете?) А чем вам с/х не угодило?
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15.02.2021 12:10 Ответить
Обісрався з МВФ, тепер відмивається "нечуваними інвестиціями".
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15.02.2021 10:18 Ответить
Яка ж епоха краще?
Раніше було як?
ЗМІ переважно писали, як невдало Порошенко з'їздив на саміт "Україна-ЄС", як його "ігнорують світові лідери", та як "від України всі втомились", а вже потім - дрібним шрифтом йшло "МВФ узгодив збільшення програми для України" та "Євросоюз виділяє Україні 1,2 мільярди макродопомоги".
І економіка зростала, за 400$ різноробочого знайти було важко, субсидій платилося вдвічі більше ніж зараз, а пенсіонерам придумували додаткову пенсію - але цього було непомітно за крикам про "бариг" та "зубожіння".
Про чергові рекорди прибутків держпідприємств та динаміку зростання інвестицій, і чути ніхто не хотів - про "свінарчуків" було цікавіше.
Зато тепер та ганебна епоха закінчилася - МВФ кредити не дає, інвестори втекли, але можна порадіти за Бубочку, який на День закоханих полетить в Емірати. Ну так "совпало", зато він "класний" і "нє воруєт".
Це я на табло з цінами на пальне подивився. Радує тільки те, що 4/5 населення на це заслужило, а інакше б розстроївся до неможливості.

"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 7606

В. Прозапас
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15.02.2021 10:20 Ответить
Господин Захаров, я всегда придерживаюсь принципа: если человек чего-либо не видит, значит он не хочет это видеть и объяснять и показывать ему это -- то, что он не видит -- совершенно бесполезно. Ну в само деле: не указывать же мне Вам, взрослому эрудированному человеку, на Ваши ошибки, если вся информация о них общедоступна?
По поводу правления нынешнего неудачника: мне жалко 5 лет моей жизни и жизни страны -- это просто потерянные напрасно годы (в развитии страны, конечно; да и меня это тоже задевает, как и Вас). Было бы лучше, если бы украинский избиратель был умнее.
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16.02.2021 09:35 Ответить
"Перший день в ОАЕ був вдалим" - поїли фініки, покаталися на верблюдах...

"Продовжуємо!" - невдовзі рахат-лукум.....та і літак козака скоро прилетить, треба зустріти...
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15.02.2021 10:21 Ответить
Зеленский очень болезненно относится к рейтингу.
Очень болезненно!
Оно собирает СМИ, где просит его не критиковать.
Он покупает дешевых Арестовичей, чтобы тот его не топил. Он закрывает пророссийские каналы, чтобы те не объедали его рейтинг.
Всем говнометам-антикоррупционерам на подобии Саака, Леща, Муси - раздал должности с сотнями тысяч зарплаты, чтобы те только не гавкали в его сторону.
Каждый день - коррупционный мегазашкар, а "антикоррупционеры" продолжают тявкать на Порошенко.
Скажу так: люди, которыми окружил себя болезненный, способны за деньги в церкви напердеть. Омерзительность Зеленского просто зашкаливает, ему не известно, что такое моральный кодекс, кодекс чести, этические нормы. Он готов с кем угодно говорить, чтобы только не обидели его "тонкую душевную конституцию" и тем более не разрушили его манямирок, где он в теплой ванной фекалий.
К чему это я все? А к тому, что реальность -- суровая вещь. Рано или поздно ему придется с ней встретится тет-а-тет и что-то мне подсказывает, что это не за горами.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!

І.Лютий
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15.02.2021 10:29 Ответить
Ага, понятно.
На 2999999999 дол. - меморандумов и на 1 доллар - контрактов.
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15.02.2021 10:42 Ответить
..... камінь у воду . А ви круги бачили ?
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15.02.2021 11:06 Ответить
Вы не поняли! Он с Козаком подписал меморандумов и контрактов на 3 лярда! "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3134 "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3134 "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3134
телеАналы ж надо как-то снова открывать.
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15.02.2021 11:26 Ответить
Зря снесли мой комментарий по этому поводу. То, что в этой, ОАЕ, шпионский центр российских спецслужб, к бабке не ходи. Второй год, агент "Бубочка", а может "Клоун", отправляется туда с докладом - и не знаешь, что об этом думать. Кучма, так тот в Москву, мотался и не один раз в год. Постоянно велись какие-то терки с кремлевскими. В то время, это не вызывало ни у кого еще лишних вопросов: Хотя, экономика и балансировала над пропастью, но вопросов никаких не возникало. У Бубочки, война - и вопросы к этой редиске, есть огромные в украинцев. Особенно, когда погибают люди за нашу страну. Паяц, он ведь глуп; он это не поймет, поскольку понять не может по причинам своей исключительной глупости. И наши люди будут гибнуть на этой войне потому что надо ломать голову над стратегией и тактикой, а не как спрятать голову в аравийский песок. И российские шпионы, наверняка, подскажут ему на этой встрече в ОАЕ, как надо еще больше уничтожить на это войне украинцев.
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15.02.2021 11:33 Ответить
Фиников на 3 млрд купил? Ну, молодец
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15.02.2021 12:02 Ответить
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 31
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15.02.2021 12:13 Ответить
меморандумов на 3 млрд, а контрактов на на гривну. Он же не обманул "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3912
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15.02.2021 12:36 Ответить
Із Оману , блазень також привіз ніби-то два с половиною лярда і де вони ?
Миші з'їли , як і зерно наше ?🤣
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15.02.2021 12:47 Ответить
Суть этой поездки - проведение тайных переговоров с сепаратистом и коллаборантом Виктором Медведчуком.
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15.02.2021 12:58 Ответить
Меморандум ето бумажка она нечего не стоит
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15.02.2021 13:01 Ответить
Одни меморандумы, а не контракты. Не надо все валить в кучу если контрактов нет.
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15.02.2021 13:03 Ответить
Первый день в ОАЭ был успешным..

Свозили на помойку посмотреть, потом даже обедом покормили.. День прожит не зря!
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15.02.2021 13:09 Ответить
А шейх Халифа Ибн -Зайд не захотел с этим чудом встречаться отправил к губернатору ? Зеленский только с замами договора пишут
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15.02.2021 14:43 Ответить
Ну фсьо,таперіча зажівьом,пля....! Цікаво,а зе-дебіли взагалі розуміють,що таке меморандум про взаєморозуміння?
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15.02.2021 16:16 Ответить
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 4397
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15.02.2021 16:29 Ответить
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 348
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15.02.2021 16:49 Ответить
Если бы у нас были образованные люди, то клоуна вряд-ли бы выбрали.
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15.02.2021 17:41 Ответить
Чтоб всё было понятно : "Меморандум (лат. memorandum - то, о чём нужно помнить) - информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос." Это напоминает одесский анекдот "Знали бы вы, какой дорогой коврик на прошлой неделе она ХОТЕЛА купить"
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15.02.2021 19:01 Ответить
Зачем Зеленский на самом деле летал в Эмираты
Ничего особенно существенного там подписано не было.
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 278
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15.02.2021 23:11 Ответить
эмиратский спутник Аль-Амал, спроектированный и разработанный с АМЕРИКАНСКИМИ институтами (да, не с самыми передовыми украинскими), уже делает снимки Марса... а где украинские спутники (или аж цельный один)... какие договоренности, какие договоры, какие инвестиции... очнитесь... в Украине не могут нормального телевизиря сделать, нет элементной базы... а полезли в сотрудничество в области космоса... Владимир Александрович, будучи в Эмиратах, Вы увидели на чем ездят в стране... а в Украине? а не Вы ли обещали вертолеты в школу, гривну по 10 долларов... умом уже не понять... и остается думать, что все брехня и поездка была с мертвечуком длдя встречи с кураторами мацковскими... только зачем так было далеко ехать... хотя янык и порох перед свержением тоже ездили пристраивать краденное бабло в Залив...
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16.02.2021 07:12 Ответить
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