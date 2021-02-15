"Первый день в ОАЭ был успешным", - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд (обновлено)
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Украина и ОАЭ подписали контракты и меморандумы на 3 млрд. долларов.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Меморандумы и контракты на $3 млрд. Первый день в ОАЭ был успешным! Продолжаем!", – написал Зеленский по итогам первого дня рабочего визита в ОАЭ.
Как сообщается на сайте ОП, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.
"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – цитирует Зеленского его пресс-служба.
Президент отметил: привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.
Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.
Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.
Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, предусматривающий создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.
Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.
Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.
Напомним, Зеленский с супругой Еленой прибыли в ОАЭ 13 февраля.
14 февраля украинская делегация в ОАЭ подписала ряд двусторонних документов.
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Такое впечатление что его дальше порога не пускают
Пишу понятним для ЗЕ языком: "Вова тебе никто денег не даст, у тебя лицо скучное. Да и надоел ты всем, бегаешь по миру с протянутой рукой, готовый принять с любой стороны."
* Країна: Об'єднані Арабські Емірати;
* Дата: субота-неділя - угу, в суботу-неділю чиновники ОАЕ будуть сидіти на роботі з ЗЕленим чучелом, ага, вірю-вірю);
* Склад офіційної делегації України: лише дружина (жодного представника Уряду чи парламенту);
* Підписані угоди, договори, контракти - НУЛЬ!!! ЖОДНОГО!!
* Фінансування: держбюджет (наші податки) - літак, охорона, проживання та ін.
Україна - ЗАМОЖНА КРАЇНА
Можемо собі дозволити утримувати такого преЗЕдента!!
П.Розенко
Таки ДА!
Хотя:
пятница - аль-Джум'а - выходной
суббота - ас-Сабт - отдых (википедия)
13.02.2021
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen, правительство Украины уведомляется, что сумма оплаты за вакцины, оговоренные соглашением, не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform).
В планах перспективного планирования Министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года.
Отмена съезда партии "Слуга народа", анонсированного на 11 февраля, связана с информацией заместителя главы фракции СН в ВР об отсутствии необходимого количества голосов за два вопроса - исключение из партии депутата Дубинского и поддержка избрания Витренко. Оба вопроса набирали меньше 100 голосов. Предложение Ермака провести голосование опросным листом - пока отложено.
Главной темой планируемого на 19 февраля заседания СНБО, будеткритическая ситуация в энергетике.
Неуклюжие попытки Зеленского договориться с ЕС в обход МВФ закончились окончанием миссии МВФ. Никаких конкретных сроков дальнейших контактов названо не было.
Уровень технологической готовности украинского спутника "Сич-2-1 составляет 65%.
Уровень технологической готовности систем управления спутником - 45%.
Финансирование этого проекта в бюджете 2021 года - не предусмотрено.
tZE inform
Одночасно з Зеленським, в Емірати вилетів нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.
На скріншотах з ресурсу Flightradar видно, як літак Gulfstream G450, який також потрапив під санкції СНБО, вилетів з Мінська та приземлився в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ):
Розпочався торг Козака з ЗЕленим ублюдком за те, щоб розблокували телеканали Медведчука і Козака?
Як там верещав ЗЕлений г.....н: "Кінець епохи договорняків"?
Раніше було як?
ЗМІ переважно писали, як невдало Порошенко з'їздив на саміт "Україна-ЄС", як його "ігнорують світові лідери", та як "від України всі втомились", а вже потім - дрібним шрифтом йшло "МВФ узгодив збільшення програми для України" та "Євросоюз виділяє Україні 1,2 мільярди макродопомоги".
І економіка зростала, за 400$ різноробочого знайти було важко, субсидій платилося вдвічі більше ніж зараз, а пенсіонерам придумували додаткову пенсію - але цього було непомітно за крикам про "бариг" та "зубожіння".
Про чергові рекорди прибутків держпідприємств та динаміку зростання інвестицій, і чути ніхто не хотів - про "свінарчуків" було цікавіше.
Зато тепер та ганебна епоха закінчилася - МВФ кредити не дає, інвестори втекли, але можна порадіти за Бубочку, який на День закоханих полетить в Емірати. Ну так "совпало", зато він "класний" і "нє воруєт".
Це я на табло з цінами на пальне подивився. Радує тільки те, що 4/5 населення на це заслужило, а інакше б розстроївся до неможливості.
В. Прозапас
По поводу правления нынешнего неудачника: мне жалко 5 лет моей жизни и жизни страны -- это просто потерянные напрасно годы (в развитии страны, конечно; да и меня это тоже задевает, как и Вас). Было бы лучше, если бы украинский избиратель был умнее.
"Продовжуємо!" - невдовзі рахат-лукум.....та і літак козака скоро прилетить, треба зустріти...
Очень болезненно!
Оно собирает СМИ, где просит его не критиковать.
Он покупает дешевых Арестовичей, чтобы тот его не топил. Он закрывает пророссийские каналы, чтобы те не объедали его рейтинг.
Всем говнометам-антикоррупционерам на подобии Саака, Леща, Муси - раздал должности с сотнями тысяч зарплаты, чтобы те только не гавкали в его сторону.
Каждый день - коррупционный мегазашкар, а "антикоррупционеры" продолжают тявкать на Порошенко.
Скажу так: люди, которыми окружил себя болезненный, способны за деньги в церкви напердеть. Омерзительность Зеленского просто зашкаливает, ему не известно, что такое моральный кодекс, кодекс чести, этические нормы. Он готов с кем угодно говорить, чтобы только не обидели его "тонкую душевную конституцию" и тем более не разрушили его манямирок, где он в теплой ванной фекалий.
К чему это я все? А к тому, что реальность -- суровая вещь. Рано или поздно ему придется с ней встретится тет-а-тет и что-то мне подсказывает, что это не за горами.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
І.Лютий
На 2999999999 дол. - меморандумов и на 1 доллар - контрактов.
телеАналы ж надо как-то снова открывать.
Миші з'їли , як і зерно наше ?🤣
Свозили на помойку посмотреть, потом даже обедом покормили.. День прожит не зря!
Ничего особенно существенного там подписано не было.