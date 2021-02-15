Он верно служил Украине, - Зеленский соболезнует в связи со смертью посла в Китае Камышева

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью посла Украины в Китайской Народной Республике Сергея Камышева.

"Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память", - написал Зеленский в Twitterе в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

Соболезнования в связи со смертью Камышева выразили также в Кабмине.

"Сергей Камышев начал работу в МИДе в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил более двух десятилетий своей жизни работе на дипломатическом поприще. Он лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды - в 2004-2009 и 2019-2021 годах - возглавлял посольство Украины в КНР. Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые, переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИДа, так и за рубежом", - подчеркивают в пресс-службе Кабмина.

Как сообщалось, умер посол Украины в Китае Камышев.

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