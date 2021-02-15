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За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 66 человек погибли, 45 удалось спасти, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 66 человек погибли, 45 удалось спасти, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 8.02 по 14.02) во время пожаров в Украине погибли 66 человек, на водных объектах - 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 990 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 88 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 17 пожаров, спасены на пожарах 45 человек и не допущено уничтожение огнем 581 здания и 59 ед. техники. На пожарах погибли 66 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 424 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 77 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 522 взрывоопасных предмета.

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В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.
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15.02.2021 09:43 Ответить
66 человек погибло за неделю !!!!

ГСЧС совсем офуели
хватит им платить зарплату
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15.02.2021 09:51 Ответить
Ну вот зачем отдали службу ЧС товарищу Рюкзакову.. Все бабла и власти ему мало? А по факту мы сейчас пожинаем "плоды" идиотской реформы Яйценюха и его дурацкого моратория.
За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 66 человек погибли, 45 удалось спасти, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3939
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15.02.2021 09:57 Ответить
 
 