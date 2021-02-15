Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ. ФОТОрепортаж
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Утром 15 февраля во временно оккупированной российскими войсками Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на паблики сепаратистов в соцсетях.
По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова с уголовными кличками Длинный и Дуремар фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице.
Как пишет издание ОстроВ, позднее появилась информация, что взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но "полученные им раны не являются серьезными".
Восточная правозащитная группа пишет, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории".
По данным источника, уже кого-то захватили и "будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия".
Правозащитники пишут, что Попов был подручным одного из главарей террористической организации ДНР Игоря Беса Безлера и до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Они также сообщили, что у Попова и главы оккупационной администрации РФ в Горловка Ивана Приходько "уже длительное время конфликт: не могут поделить вывоз металлолома из города".
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По фотке похоже, что детскую петарду заложили... Просто смех..
кацапська ксiва серiя 45 13 номер 078492
Во-первых - просто предупредили, что директору батальона, нельзя добывать металлолома больше, чем директору города. Во-вторых - это же машина, а не жигуль
Дуремар... Круто.
пиявкамхробакам.
А шкода.