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Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Утром 15 февраля во временно оккупированной российскими войсками Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на паблики сепаратистов в соцсетях.

По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова с уголовными кличками Длинный и Дуремар фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице.

Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 01

Как пишет издание ОстроВ, позднее появилась информация, что взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но "полученные им раны не являются серьезными".

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Восточная правозащитная группа пишет, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории".

Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 02

По данным источника, уже кого-то захватили и "будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия".

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Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 03

Правозащитники пишут, что Попов был подручным одного из главарей террористической организации ДНР Игоря Беса Безлера и до войны на Донбассе помогал россиянам оккупировать Крым. Они также сообщили, что у Попова и главы оккупационной администрации РФ в Горловка Ивана Приходько "уже длительное время конфликт: не могут поделить вывоз металлолома из города".

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Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 04
Соратника террориста Безлера комбата народной милиции Дуремара подорвали в оккупированной Горловке, - СМИ 05
Фото: соцсети
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Топ комментарии
+67
Карабас Барабас ставит лайк 👍👍👍.
Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 1520
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15.02.2021 10:00
+47
Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 2681
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15.02.2021 10:00
+45
Для цього фейсу байдуже, я гадаю. Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 5662

Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 3650
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15.02.2021 10:00
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зорян із шкіряком..однозначно
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15.02.2021 11:06 Ответить
плохо...что УКРАИНА кормит ету нечисть бесплатно...все у них бесплатно....газ в раше УКРАИНСКИЙ....ну почему тогда не рвать границы УКРАИНЫ....если ето выгодно...УКРАИНСКИЙ НАРОД ГЛУП И ДОБР.
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15.02.2021 11:28 Ответить
ГЛУП И ДОБР - це лох звичайний, але не про народ, а населення.
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15.02.2021 20:33 Ответить
ну якщо населення...тоді РОСІЙСЬКИЙ НАРОД УКРАІНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ.
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15.02.2021 21:30 Ответить
"Жаль"!!! Що не з...!
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15.02.2021 11:40 Ответить
Слёзы душат. Еле набрал комментарий...Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6376
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15.02.2021 12:38 Ответить
Вот придурки!!! Подорвать и на это ума нет! ДАУНЫ!!! ДАУНСКАЯ нар. республ.
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15.02.2021 12:41 Ответить
Террористы взорвали террориста - ничего необычного, лнр и днр -террористические организации.
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15.02.2021 12:55 Ответить
Шкода, що не здох. Хоча розмножуватись він вже точно не зможе.
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15.02.2021 13:02 Ответить
Тваринка вижила? Ну нічого, наступного разу пощастить
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15.02.2021 13:04 Ответить
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3604
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15.02.2021 19:00 Ответить
из грязи в князи и обратно
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15.02.2021 13:05 Ответить
взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но "полученные им раны не являются серьезными...

По фотке похоже, что детскую петарду заложили... Просто смех..
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15.02.2021 13:12 Ответить
Вполне могли просто попугать. В этом гадюшнике, что там воцарился с "русским миром", это вполне обычная практика, "припугнуть", чтобы руку или ногу оторвало, но жив остался.
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16.02.2021 00:28 Ответить
они думали о них забыли ? )) ага
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15.02.2021 13:17 Ответить
вата криворукая, даже фугас нормально заложить и подорвать не могут. ушлепки.
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15.02.2021 13:20 Ответить
Надеюсь ему хоть ноги оторвало
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15.02.2021 13:23 Ответить
Хіба що поцарапало.
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15.02.2021 13:42 Ответить
Уголовник в погонах это мерзость, но он такой, этот рюський мир...
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15.02.2021 13:36 Ответить
как то пох. на лугандона и его наследыша. Уберите это ипло с сайта.))
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15.02.2021 13:45 Ответить
И такие хари руSSкого мира легализует крачучка и Ко через так называемую ткг в Минске.
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15.02.2021 14:02 Ответить
Всюди,куди дістає рускімір-злочинці пролазять у вищу владу,деякі навіть президентами стають.
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15.02.2021 17:34 Ответить
Дупло в броне.
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15.02.2021 14:08 Ответить
Просто Дуремару нужно поменьше жрать гороха!
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15.02.2021 14:24 Ответить
Та какой там фугас, петарду заложили, свалят все на бандеровцев кровожадных. А по сути внутренние уголовные разборки.
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15.02.2021 14:56 Ответить
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1213 Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7174 Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4998
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15.02.2021 15:12 Ответить
От якби цей чмошник здох,то тоді б і говорити про це можна було б, а так- струс повітря,не більше...
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15.02.2021 15:27 Ответить
больше на предупреждение похоже.
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15.02.2021 15:58 Ответить
Может на поребрик наскочил.
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15.02.2021 16:06 Ответить
Пусть тварюка в больнице подхватит ковид и медленно сдохнет....
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15.02.2021 16:17 Ответить
Безлер, воно ж iгорьоша береговой, слiдуючий...
кацапська ксiва серiя 45 13 номер 078492

Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7444
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15.02.2021 16:26 Ответить
Ну, що-що, а це не наші точно. Такі криворукі атентати здатні робити тільки друзі Дуремара. Може то вони просто пошуткували так і перебрали з петардою.
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15.02.2021 16:27 Ответить
Флеш-моб "Підірви свою сраку" триває.
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15.02.2021 16:38 Ответить
Да как обычно что то не поделили , вот и пошли разборы.
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15.02.2021 19:23 Ответить
Яйца повисли на акации.А шонизя этот конкурс провести в лифте.
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15.02.2021 16:56 Ответить
Они что его питардой подрывали что даже сидение не сорвало? Какая то специальная показуха. Посмотрите ролики что делает из машины даже 100грн тротилла. А здесь походу зажигалка закатившаяся под сидение взорвалась
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15.02.2021 17:06 Ответить
Почему когда хорошего человека бандиты или террористы подрывают то машина в дребезги и обломки по всей улице. А здесь заметте даже стекла не повыбивало в машине
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15.02.2021 17:19 Ответить
А здесь заметте даже стекла не повыбивало в машине

Во-первых - просто предупредили, что директору батальона, нельзя добывать металлолома больше, чем директору города. Во-вторых - это же машина, а не жигуль Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4193
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15.02.2021 18:40 Ответить
судя по последствиям - ничего страшного, памперсы токо сменить и вперед- за родину, за сталина..., просто они решили, что давно у них как-то ниче не взрывалось..., мужик штаны поменяет да и все, но крику будет на весь Донбасс, видно заскучала вата, хочется балагана...
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15.02.2021 17:20 Ответить
Тупое быдло. Яйца оторвало- и то хорошо!
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15.02.2021 17:23 Ответить
Какие грозные, героические у них имена.
Дуремар... Круто.
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15.02.2021 17:37 Ответить
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6039
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15.02.2021 18:47 Ответить
ой яке не обережне поводження з вибуховими пристроями. хоча чому дивуватись "макака з гранатою"
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15.02.2021 17:46 Ответить
Стыд и срам это, а не подрыв, какой там мог быть фугас, просто обыкновенная петарда, сидушку даже не разорвало. По выкручивать бы руки таким подрывникам, у которых растут они из оппы.
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15.02.2021 18:20 Ответить
Воно просто гороху переїло та перднуло, а "мгб" каже теракт.
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15.02.2021 20:38 Ответить
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476
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15.02.2021 18:28 Ответить
Нарешті гульбан після довгого затишшя, а я вже боявся, що косорилі дохнути перестали.
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15.02.2021 19:30 Ответить
Дуремар не пішов на корм пиявкам хробакам.
А шкода.
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15.02.2021 20:27 Ответить
Та це порнографія якась, а не замах.
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15.02.2021 20:43 Ответить
Скорше всього, що то "свої ж" бавились. Чи то через вроджену клишорукість, чи то цілком свідомо зробили дуремарові "всього лише шах".
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15.02.2021 20:59 Ответить
Херои не сдыхают, они уходят в Геену на концерт Кабсдоха! там ждут их мойщик Матаролер, сторож Гиви - "педекюр" и во все дыры девственница дохторуха Лиза!
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15.02.2021 20:49 Ответить
лохи пля
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15.02.2021 20:59 Ответить
Хорошо сказал...
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16.02.2021 03:11 Ответить
Судя по харе, натуральный Дуремар)
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15.02.2021 22:20 Ответить
Ватоцефалы должны умирать каждый день. Тысячами...
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16.02.2021 03:10 Ответить
Оно и понятно, с такой кличкой долго не живут
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16.02.2021 08:28 Ответить
Ребенок то чем виноват? вы чем думаете когда радуетесь?
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16.02.2021 10:16 Ответить
Настя с этого ребенка нечего не будет,,,а не мразь в ней точно воспитают
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21.02.2021 18:45 Ответить
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