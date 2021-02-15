Задержаны двое нелегалов, планировавших по GPS попасть в Германию, чтобы улучшить условия своей жизни, - Госпогранслужба. ФОТО
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Двух нелегальных мигрантов, направлявшихся в Германию, задержали ночью пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Мужчин 26 и 30 лет, которые двигались в сторону границы с Венгрией, пограничный наряд обнаружил в полночь на окраине населенного пункта Астей. Задержанные имели при себе паспорта граждан Турции. Они рассказали, что конечной целью их незаконного путешествия была Германия, где иностранцы планировали улучшить условия своей жизни", - подчеркивается в сообщении.
В ходе установления всех обстоятельств правонарушения, пограничники выяснили, что в Украину граждане Турции попали законным путем, а дальше с помощью GPS спланировали свой маршрут в Евросоюз. Сейчас правонарушители доставлены в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.
Также отмечается, что за попытку нарушения границы на мужчин составлены админпротоколы, производство будет направлено в суд, который и предоставит правовую оценку действиям иностранцев.
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