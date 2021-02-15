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Германия (6010) Госпогранслужба (5402) граница (4738) нелегалы (445)

Задержаны двое нелегалов, планировавших по GPS попасть в Германию, чтобы улучшить условия своей жизни, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержаны двое нелегалов, планировавших по GPS попасть в Германию, чтобы улучшить условия своей жизни, - Госпогранслужба. ФОТО

Двух нелегальных мигрантов, направлявшихся в Германию, задержали ночью пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Мужчин 26 и 30 лет, которые двигались в сторону границы с Венгрией, пограничный наряд обнаружил в полночь на окраине населенного пункта Астей. Задержанные имели при себе паспорта граждан Турции. Они рассказали, что конечной целью их незаконного путешествия была Германия, где иностранцы планировали улучшить условия своей жизни", - подчеркивается в сообщении.

В ходе установления всех обстоятельств правонарушения, пограничники выяснили, что в Украину граждане Турции попали законным путем, а дальше с помощью GPS спланировали свой маршрут в Евросоюз. Сейчас правонарушители доставлены в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

Также отмечается, что за попытку нарушения границы на мужчин составлены админпротоколы, производство будет направлено в суд, который и предоставит правовую оценку действиям иностранцев.

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Задержаны двое нелегалов, планировавших по GPS попасть в Германию, чтобы улучшить условия своей жизни, - Госпогранслужба 01

Автор: Ірина Дашківська
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Бовдурі! По мху на деревах треба було!
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15.02.2021 10:13 Ответить
Германия это да...Беспроигрышный вариант.
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15.02.2021 10:16 Ответить
Нехай би їх Німеччина і ловила. Ви кордон з Московським улусом краще патрулюйте, а не з ЄС.
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15.02.2021 10:26 Ответить
я тоже хочу улучшить условия проживания моего коганата! но и не против и в Турсии жить в чем смысел идти пешком нелегально? наверно преступники бежали от наказания
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15.02.2021 10:31 Ответить
мукачівський загін))) де кордон а де то мукачєве Затримано двох нелегалів, які планували за GPS потрапити до Німеччини, щоб поліпшити умови свого життя, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9646 якесь є@ануте містечко...
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15.02.2021 11:58 Ответить
за gps, а могли б за капусту самі прикордонники провести
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15.02.2021 16:28 Ответить
 
 