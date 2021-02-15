За неделю COVID-19 выявили у 637 сотрудников МВД, больше всего в Ивано-Франковской, Закарпатской и Киевской областях

На прошлой неделе COVID-19 диагностировали у 637 работников системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Ивано-Франковской, Закарпатской и Киевской областях.

Всего с начала пандемии COVID-19 зафиксирован у 34 445 правоохранителей, выздоровели - 33619, умерли - 118.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции нужно носить маску, соблюдать дистанцию 1,5 м и мыть руку с мылом не менее 20 с.

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