Семейство Микитасей планировало похитить моего 8-летнего сына, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода. ДОКУМЕНТ
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Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода рассказал, что супруга Микитася Наталья нанимала людей для похищения его сына.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Майборода сообщил на странице в сети Facebook.
"Я признан представителем потерпевшего в деле, где потерпевший - мой 8-летний сын! Его планировало похитить семейство Микитасей. Сейчас Максим Микитась, мой бывший руководитель, президент "Укрбуда" и экс-депутат сидит под арестом по новому делу - его подозревают в организации похищения его приятеля, юриста Олега Мирошниченко", - рассказал Майборода.
По словам Майбороды, Мирошниченко в интервью СМИ рассказал, что супруга Микитася Наталья нанимала людей для похищения сына Майбороды.
"Чего хотели добиться трудно понять. Месть или вымогательство, да и это не так важно. Поражает другое - как такое вообще могло прийти в голову!? При чем тут ребенок?! Но хотели пнуть побольней - прекрасно знают, какой это долгожданный сын… Самое страшное, что и одно и второе похищение происходило и планировалось в то время, как семейство Микитасей находилось под пристальным вниманием НАБУ, их телефоны прослушивались, их встречи контролировались, их переписка читалась. И зная всё это, детективы не только не предотвратили новые преступления, а еще и выпустили Микитася на свободу! А он быстро себя проявил, заказывая похищения неугодных, за что опять вернулся в камеру", - рассказал гендиректор "Укрбуда".
Майборода призвал всех, кому известны детали планируемого похищения его сына, связаться с ним.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.
В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
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що видають таку мачню
Вот антихрист. И креста же на нем нет.