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видеофиксация (139) ПДД (531) патрульная полиция (1790) Билошицкий (112)

С сегодняшнего дня камеры автофиксации начали регистрировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта, - Билошицкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

С сегодняшнего дня камеры автофиксации начали регистрировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта, - Билошицкий

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с понедельника, 15 февраля, фиксируют нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще сложнее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - написал он.

Билошицкий отметил, что система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность.

"На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза. Мы продолжаем развивать это направление и постепенно пытаемся увеличить не только количество самих камер, но и их функционал", - написал замначальника патрульной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД планируется по трем направлениям, - Геращенко

С сегодняшнего дня камеры автофиксации начали регистрировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта, - Билошицкий 01
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Здорово,это увеличит уровень жизни,создаст рабочие места и посадит в тюрьмы коррупционеров и взяточников.
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15.02.2021 11:35 Ответить
Залишилось розчистити цю полосу від снігу.
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15.02.2021 11:37 Ответить
І штрафувати громадський транспорт за рух не по своїй спеціальній смузі.
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15.02.2021 11:47 Ответить
Точніше, маршрутки, бо автобуси і тролейбуси зазвичай по ній їздять...
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15.02.2021 12:52 Ответить
за не правильную парковку нужно тоже штрафовать, и если эти деньги пойду в бюджет то от этого будет толк.
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15.02.2021 12:20 Ответить
Жека Смерека поширив допис.
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15.02.2021 12:25 Ответить
Жека Смерека Підкажіть куди поділася смуга для громадського транспорту на Хмельницького?))Нагадаю, що #sneckdown - це, коли, сніг показує на ділянки дороги, якими не користуються.
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15.02.2021 12:26 Ответить
А от цікаво, якщо на дорозі ДТП і об'їхати його можна лише по смузі для громадського транспорту, чи штрафуватиме камера за порушення?
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15.02.2021 12:53 Ответить
Конечно.
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15.02.2021 14:05 Ответить
всем дедушкам на москвичах приготовится, рассказывать сказки про слабый мотор уже не получится, в прошлом эксперименте был замечен дед Иван, который положил на законы ПДД начал дрифтовать не жалея резины на скорости 200 км Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький - Цензор.НЕТ 1340
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15.02.2021 13:41 Ответить
Камери - зло. Має бути живий поліцай, що злапає, скаже айяйяй та випише штраф.
А камера - ну а як довести що то на машині був я а не хтось схожий що начепив мій номер?
більше того, для вихсовної функції краще щоб на місці був виписаний квиток, ну й шакала має бути від вартості-потужності машини, частоти випадків....
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15.02.2021 17:38 Ответить
 
 