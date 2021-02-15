С сегодняшнего дня камеры автофиксации начали регистрировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта, - Билошицкий
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Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с понедельника, 15 февраля, фиксируют нарушение проезда по полосе общественного транспорта.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще сложнее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - написал он.
Билошицкий отметил, что система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность.
"На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза. Мы продолжаем развивать это направление и постепенно пытаемся увеличить не только количество самих камер, но и их функционал", - написал замначальника патрульной полиции.
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А камера - ну а як довести що то на машині був я а не хтось схожий що начепив мій номер?
більше того, для вихсовної функції краще щоб на місці був виписаний квиток, ну й шакала має бути від вартості-потужності машини, частоти випадків....