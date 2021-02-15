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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане

В Верховной Раде нардепы хотят заслушать Генерального прокурора Ирину Венедиктову по поводу расследования событий Революции Достоинства.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Пользуясь случаем, я хочу внести предложение пригласить на этой неделе в Верховную Раду Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана и дать целостную оценку этим событиям", - сказала Кондратюк.

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Топ комментарии
+2
Чего там слушать... Министр МВД Захарченко уже выслушал их доклад в Минске, а затем в ОАЭ. А потому, нефиг вам, слуги урода, со своим свиным рылом соваться туда, где взрослые дяди решают вопросы. Какой Майдан? Вы его продали. За 30 зеленых сребреников.
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15.02.2021 11:45
+2
які розслідування?
Скоро захарченко разом з інишим посіпаками януковоща повернеться до України. Незабаром Героїв Майдану оголосять заколотниками та вбивцями беззахисних "мальчиків" у трусіках, з шоломами, щитами та нашивками "Беркут"
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15.02.2021 11:45
+2
вндк - "твой дом тюрьма".
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15.02.2021 12:20
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Тема про расследование преступлений на Майдане .
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15.02.2021 11:46 Ответить
Чего там слушать... Министр МВД Захарченко уже выслушал их доклад в Минске, а затем в ОАЭ. А потому, нефиг вам, слуги урода, со своим свиным рылом соваться туда, где взрослые дяди решают вопросы. Какой Майдан? Вы его продали. За 30 зеленых сребреников.
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15.02.2021 11:45 Ответить
які розслідування?
Скоро захарченко разом з інишим посіпаками януковоща повернеться до України. Незабаром Героїв Майдану оголосять заколотниками та вбивцями беззахисних "мальчиків" у трусіках, з шоломами, щитами та нашивками "Беркут"
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15.02.2021 11:45 Ответить
А вона, яким хером повязана з Майданом!
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15.02.2021 11:48 Ответить
А кто повязаный?
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15.02.2021 11:52 Ответить
Ну а что сможет эта соска ЗЕли проблеять на эту тему? Только то, что во всем виноват Порох и его друг Байден. А так-же примкнувшая к ним Нуланд, которая прикармливала майдановцев пиндосскими печеньками. В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане - Цензор.НЕТ 854 В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане - Цензор.НЕТ 854 В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане - Цензор.НЕТ 854
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15.02.2021 11:49 Ответить
"Не надо бояться того, на что повлиять невозможно
Надо бояться того, на что можно повлиять"©
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15.02.2021 11:58 Ответить
Украина напала на Украину,с целью украинизации Украины,но доблестные Мавзолейные Хмыри защищали рюский мир в Киеве,костмьи ложились чтобы Украину в НАТО не пустить,а Крым и Донбац рюцкий мир отдал американцам на растерзание очень демократичным способом,не верите спросите у Мураева и черноротой Бондаренчихи
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15.02.2021 12:00 Ответить
Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана/ а может и не отчитаться. А если отчитается то словами "Чтобы да так нет".
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15.02.2021 12:08 Ответить
вндк - "твой дом тюрьма".
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15.02.2021 12:20 Ответить
Она со своей работой справилась. Всё сделала так , чтобы никаких расследований не было.
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15.02.2021 12:28 Ответить
Суть доклада этой шмары. "Расследование идет, большинство лиц совершавших государственный переворот и избивавших беркутовцев установлены".
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15.02.2021 16:16 Ответить
 
 