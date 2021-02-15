В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане

В Верховной Раде нардепы хотят заслушать Генерального прокурора Ирину Венедиктову по поводу расследования событий Революции Достоинства.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Пользуясь случаем, я хочу внести предложение пригласить на этой неделе в Верховную Раду Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана и дать целостную оценку этим событиям", - сказала Кондратюк.

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