Вакцина Pfizer немного задерживается, AstraZeneca должна поступить в Украину 17-18 февраля, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Вакцина от коронавируса скорее всего не поступит в Украину сегодня, 15 февраля, как это ожидалось ранее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Степанова, закупленная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Украину 17 или 18 февраля.
"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Относительно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, сейчас проходят технические моменты по логистике. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, у нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Три українські лабораторії вже зробили і випробували (доклінічно) вакцини.
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
архитектор Степанов хороший был МОЗгоклюй !
НЕ "ожидалось 15 февраля", а ты, урод, клятвенно ОБЕЩАЛ "15 февраля"!!!
ПрИнижень Саудiвський!
13.02.2021
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Хроника одного президента
15.02.2021
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
(с)
10 февраля текущего года, министр здравоохранения Максим Степанов, по поручению Зеленского, заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 и с 15 числа тут же начнется вакцинация населения.
Сегодня уже 15 февраля.
Каких вакцин, блдь, вам еще не хватает, болезные?
На самом же деле - печаль. Страна оказалась в руках не просто врагов нации, в их руках оказались судьбы и жизни миллионов украинцев непосредственно.
Вакцинация стартовала, и уже находится на финише даже в таких бедных странах, как Афганистан, Алжир, Бангладеш, Пакистан и Южной Африке.
И только в Украине, где по словам Зеленского, она должна была быть одной из первых - вакцинация не просто не началась до сих пор, вакцина физически отсутствует в стране.
Он хвастливо называл себя «чемпионом в борьбе с коронавируса», а на самом деле завел Украину в аутсайдеры, подвергнув опасности здоровье нации и жизни сотни тысяч наших сограждан.
Досить вірогідно, якщо взяти до уваги, що в самій РФ наявних виробничих потужностей не існує
Hellis@13Hellis_13
закатав деньги из "ковидного фонда" в асфальт (по карманам), Украина хочет взять в долг у Европейского Инвестиционного Банка.
50 млн. евро. На закупку вакцин.
Да, вакцины бесплатно, как предполагал Вовик, не дают.
...а вот деньги, совсем никогда не задерживаются -- их, или есть, или не есть...*)