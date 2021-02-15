РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3931 посетитель онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
8 148 97
вакцина (3815) карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Вакцина Pfizer немного задерживается, AstraZeneca должна поступить в Украину 17-18 февраля, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцина Pfizer немного задерживается, AstraZeneca должна поступить в Украину 17-18 февраля, - Степанов

Вакцина от коронавируса скорее всего не поступит в Украину сегодня, 15 февраля, как это ожидалось ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, закупленная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Украину 17 или 18 февраля.

"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Относительно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, сейчас проходят технические моменты по логистике. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, у нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки", - сказал он.

Читайте: Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Та, не может быть!
показать весь комментарий
15.02.2021 11:50
+14
НЕ-НЕ-НЕ!
НЕ "ожидалось 15 февраля", а ты, урод, клятвенно ОБЕЩАЛ "15 февраля"!!!
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 6809
показать весь комментарий
15.02.2021 11:54
+12
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 7005
показать весь комментарий
15.02.2021 12:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та, не может быть!
показать весь комментарий
15.02.2021 11:50 Ответить
ее уже продали часним клиникам вот и переживают
показать весь комментарий
15.02.2021 11:54 Ответить
Ты знаеш, я предпочитаю услуги в частных клиниках. Чем стоять в очередх по 2 часа. И всеравно платить.
показать весь комментарий
15.02.2021 11:59 Ответить
В частной клинике ты вакцинацию не пройдешь. Нормальные вакцины частникам не продают. Только российский шмурдяк, и то не уверен.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:04 Ответить
Не знаю как от ковида, но другие прививки я давно уже делаю исключительно в частных клиниках. Там и вакцины на выбор от разных производителей и очередей нет, и справку выдают как и в гос. клинике.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:25 Ответить
Другие прививки можешь делать где хочешь. А если предложат от ковида, знай, что это мошенники.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:32 Ответить
ну я привился от ковида. В частном институте, украинской вакциной.
Три українські лабораторії вже зробили і випробували (доклінічно) вакцини.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:09 Ответить
Ха-ха-ха . Поздравляю .
показать весь комментарий
15.02.2021 14:14 Ответить
Це ти точно спутніка вколов - ахаххахаха - в Україні НІКОЛИ не виробляли вакцину
показать весь комментарий
15.02.2021 15:25 Ответить
ти напевне просто боїшся вакцинуватися.....вже давно українські вакцини на любому автовокзалі продають!
показать весь комментарий
15.02.2021 17:21 Ответить
Я смотрю тут тролли активно обговаривают вакцинацию. Та лучше, та хуже, но обязательно должна быть. Молодцы, пропагандируйте за косточку. А вот что говорит сотрудник Астрозэнека про свою вакцину. https://www.youtube.com/watch?v=MeWKEtCSEj0
показать весь комментарий
15.02.2021 21:14 Ответить
Как можно вакцинацию обговаривать? Ведь нету ее! обговаривают исключительно обещания....
показать весь комментарий
15.02.2021 22:41 Ответить
В мене, батько, найкращу виробляє
показать весь комментарий
16.02.2021 08:15 Ответить
у циган на вокзалі брав?
показать весь комментарий
15.02.2021 21:12 Ответить
Ага....остра!....від Зеника
показать весь комментарий
15.02.2021 22:37 Ответить
Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа. Зеленский понимает, что это конец сотрудничества с МВФ, но страх сильнее. Ждем реакции Баканова.

"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:20 Ответить
Пфайзер не продают частным клиникам. Плюс, продают под гарантии, что вакцина будет храниться и распределяться согласно протоколам. У клоунов это называется "бюрократические сложности", из-за "бюрократических сложностей" по-клоунски пфайзера в Украине не будет. Кроме того, за вакцины нужно заплатить, а клоуны деньги украли, платить теперь нечем. Когда степашка говорит, что за вакцины заплачено, он врет почти наверняка.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:02 Ответить
да ладно, чего стебетесь?! Подумаешь задержится чуток, на годик-два!
показать весь комментарий
15.02.2021 12:34 Ответить
"Ішо нємного, Ішо чуть-чуть, Поюаслєднфй бой - он трудний самий. А я в расєю, дамой хачю, я так давно нє яідєл маму." А хтось обіцяв вакцинацію з 15 лютого. 😊
показать весь комментарий
15.02.2021 12:59 Ответить
они и дальше обещают обещать!
показать весь комментарий
15.02.2021 17:23 Ответить
Асфальт столько не продержится...что то пошло не так !
показать весь комментарий
15.02.2021 13:02 Ответить
Смысла спешить как бы и нет, особенно если собираешься куда-то ехать летом-осенью. Иммунитет от прививки держится до полугода, ко времени поездки прививку надо будет делать по новой..
показать весь комментарий
15.02.2021 13:27 Ответить
так сегодня начинаешь степанов!!!! забыл о клятве?
показать весь комментарий
15.02.2021 11:51 Ответить
Клятва Степанкрата .
показать весь комментарий
15.02.2021 11:53 Ответить
шо, еще один эксперт обкакался, как говорит еще один эксперт
показать весь комментарий
15.02.2021 12:10 Ответить
санитар,ты в курсе что ее нельзя колоть людям 65+ ?!
показать весь комментарий
15.02.2021 11:52 Ответить
В Европе AstraZeneca не колят людям старше 55 лет.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:18 Ответить
А в ЮАР никому не колят...
показать весь комментарий
15.02.2021 12:28 Ответить
Если так,то тем более,но чуваку,который работал санитаром и диплом купил этого понять не дано.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:42 Ответить
мы построили МОЗ, но немножечко не по проекту -
архитектор Степанов хороший был МОЗгоклюй !
показать весь комментарий
15.02.2021 11:53 Ответить
НЕ-НЕ-НЕ!
НЕ "ожидалось 15 февраля", а ты, урод, клятвенно ОБЕЩАЛ "15 февраля"!!!
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 6809
показать весь комментарий
15.02.2021 11:54 Ответить
обещанного 3 года ждут Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2860
показать весь комментарий
15.02.2021 12:10 Ответить
Ну, судя по всему, некоторые зе-тыпилы, готовы от Зе-нарика ожидать обещанного и все ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:18 Ответить
От брехло одеське.😎
показать весь комментарий
15.02.2021 11:55 Ответить
Та він одесит не за народженням. "Понаїхав"... Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 4205
показать весь комментарий
15.02.2021 12:05 Ответить
Да, да не время еще. Надо немножко подождать Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5841
показать весь комментарий
15.02.2021 11:57 Ответить
Вот и босрались Всякие там зеленские и Степановы с Ляшками, обещая. что с 15 февраля начнется всеобщая вакцинация населения Украины!! Только не уточнили с какаго года., .2022 г ??
показать весь комментарий
15.02.2021 11:57 Ответить
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5502
показать весь комментарий
15.02.2021 11:59 Ответить
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 7005
показать весь комментарий
15.02.2021 12:07 Ответить
шоб мы делали без Милованова? уже все погонялы закончились, а тут - ВАУ! ВОТ ОНО!
ПрИнижень Саудiвський!
показать весь комментарий
15.02.2021 13:14 Ответить
планокур жжет!
показать весь комментарий
15.02.2021 16:24 Ответить
Mne inetresno pro kakije zaplacenyje dengi on govorit po programe COVAX sto polucit?Mozet osibajus no mne kazetsia nenado za nix platyt
показать весь комментарий
15.02.2021 12:02 Ответить
ВОЗ передает Украине 8 мил.доз вакцин Pfizer по программе COVAX - БЕСПЛАТНО, И ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ - СТАРШЕ 65 ЛЕТ, ДО 65 ЛЕТ С СОПУТСТВУЮЩИМИ БОЛЕЗНЯМИ И СОЦ. РАБОТНИКИ, - БЕСПЛАТНО - Pfizer. Но у нас как всегда, хоть бери пиши на сайт ВОЗа.
показать весь комментарий
15.02.2021 17:07 Ответить
Кто бы сомневался! А вы уверены, что ее вообще заказали?
показать весь комментарий
15.02.2021 12:07 Ответить
tZE

‎13.‎02.‎2021

Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
показать весь комментарий
15.02.2021 12:19 Ответить
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
показать весь комментарий
15.02.2021 12:07 Ответить
Дайте еще 100 дней! А может оно и само как то рассосется....
показать весь комментарий
15.02.2021 12:08 Ответить
Ой не можу, мабуть ляжу як розводять лохів. Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5314
показать весь комментарий
15.02.2021 12:09 Ответить
3,1415926......
показать весь комментарий
15.02.2021 12:09 Ответить
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 6906
показать весь комментарий
15.02.2021 12:22 Ответить
Мутят, как обычно ,🤦🤔🙄🤫
показать весь комментарий
15.02.2021 12:11 Ответить
tZE
Хроника одного президента
‎15.‎02.‎2021
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:12 Ответить
это лучший вариант.Лучше ничего, чем экстракт неведаных зверушек.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:23 Ответить
может это и к лучшему. Пока еще не известно какой вред от этих вакцин в интервале 6-12 месяцев, а так пока до Украины они дойдут на других уже станет что-то понятно.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:28 Ответить
Alex Smith bb5fe51c, бред не несите ,кто вам такое сказал ,что нельзя 65+ ,это с вашей стороны или не знание вопроса или провокация 😡
показать весь комментарий
15.02.2021 12:19 Ответить
Такая инфа о AZ действительно была. Не то, чтобы совсем нельзя. Но много стран реально отказались от применения этой вакцины для вакцинации стариков. Вроде как низкая эффективность и высокая вероятность побочек.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:01 Ответить
Всё по отлаженной схеме : самое низкоэффективное и, как правило, по самой высокой цене...
показать весь комментарий
15.02.2021 22:10 Ответить
Не. Ну AZ - не самый плохой вариант. А учитывая заявленную цену в 4$ за дозу - вообще замечательный. Просто не всем подходит, во-первых, а во-вторых, неизвестно по какой цене его закупили наши ублюдки.
показать весь комментарий
15.02.2021 22:30 Ответить
То о чём говорил степашка свершилось. С точностью наоборот. Видать в консерватории что то не так его учили.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:31 Ответить
пусть идет в отставку вместе с клоуном
показать весь комментарий
15.02.2021 12:32 Ответить
Щось це мені нагадує. Ааа - епопею з підняттям танкера з одеського пляжу
показать весь комментарий
15.02.2021 12:36 Ответить
Очередная брехня от зедебилов.Вспомнили ,что сегодня 15 февраля и надо ,что то опять обещать,зелохторату.Теперь скорей всего 17-18 февраля или может быть очень скоро,возможно и 17-18 февраля . Клоуны и цирк 95 анала в действии. Колитесь тем ,что выбрали.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:37 Ответить
ну, поступить 29 лютого, які проблеми?
показать весь комментарий
15.02.2021 12:39 Ответить
Якого року?
показать весь комментарий
15.02.2021 12:43 Ответить
та неважливо. очикували ще 32-го сiчня.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:10 Ответить
А що, в когось були сумніви?
показать весь комментарий
15.02.2021 12:42 Ответить
AstraZeneca бесполезен от Южноафриканской модификации ковидлы, поэтому в ЮАР вакцинацию этим шмурдяком остановили, и срочно выставили на продажу лохам закупленные огромные складские запасы. Т.е. неграм в западло, а тупым хохлам пойдет за счастье.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:48 Ответить
еще в пятницу у шустера в студии степашка и иуда тимошенко-зам дерьмака в собачий рот лаяли,что с понедельника вакцинация начнется.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:07 Ответить
Тоже смотрел ту передачу, хотя и недолюбливаю Шустера. Грося этих клоунов разорвал.
показать весь комментарий
15.02.2021 22:33 Ответить
дайте вакцине ещё сто дней, чтобы добралась! Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 8185
(с) Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2926
показать весь комментарий
15.02.2021 13:07 Ответить
Это страждущие вакцинации Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2345
показать весь комментарий
15.02.2021 16:50 Ответить
зебаранов зе уже проколол ЗЕНЕКОЙ.
показать весь комментарий
16.02.2021 09:03 Ответить
Будет не 15 а 18 и не нормальная вакцина как обещали а довольно стремная Астра.))
показать весь комментарий
15.02.2021 13:35 Ответить
Степашка, после таких заяв люди, имеющие честь и достоинство, идут в отставку
показать весь комментарий
15.02.2021 13:39 Ответить
А имеющие честь и наградное оружие... уходят с достоинством
показать весь комментарий
15.02.2021 16:54 Ответить
Уроди брехливі--ви обіцяли ,що вакцина в Україні буде 15 02 .( правда не сказали якого року)
показать весь комментарий
15.02.2021 13:52 Ответить
вот и вколите по самые гланды шутам и айболитам ту, шо не задерживается. с добавкой.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:55 Ответить
Не много это сколько год ,два ? Очередной прокол команды Зелебобиков
показать весь комментарий
15.02.2021 14:03 Ответить
Патологічна брехня,на жаль,властива як ЗЕро так і його шоблі.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:07 Ответить
Также "немного" задержится, как и транш МВФ, не так ли, собаки зеленые?
показать весь комментарий
15.02.2021 14:47 Ответить
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 527
показать весь комментарий
15.02.2021 14:55 Ответить
Похоже, что AstraZeneca обкакалась...
показать весь комментарий
15.02.2021 15:18 Ответить
Чемпіони в тупості 😏😄
10 февраля текущего года, министр здравоохранения Максим Степанов, по поручению Зеленского, заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 и с 15 числа тут же начнется вакцинация населения.

Сегодня уже 15 февраля.
Каких вакцин, блдь, вам еще не хватает, болезные?

На самом же деле - печаль. Страна оказалась в руках не просто врагов нации, в их руках оказались судьбы и жизни миллионов украинцев непосредственно.
Вакцинация стартовала, и уже находится на финише даже в таких бедных странах, как Афганистан, Алжир, Бангладеш, Пакистан и Южной Африке.
И только в Украине, где по словам Зеленского, она должна была быть одной из первых - вакцинация не просто не началась до сих пор, вакцина физически отсутствует в стране.

Он хвастливо называл себя «чемпионом в борьбе с коронавируса», а на самом деле завел Украину в аутсайдеры, подвергнув опасности здоровье нации и жизни сотни тысяч наших сограждан.
показать весь комментарий
15.02.2021 15:31 Ответить
Скадається враження, що AstraZeneca - це той же "Спутнік V" тільки зроблений "по ліцензії".
Досить вірогідно, якщо взяти до уваги, що в самій РФ наявних виробничих потужностей не існує
показать весь комментарий
15.02.2021 17:04 Ответить
Всё немного иначе : "Astra" гораздо хуже "Спутника", но разработчики собираются её улучшить, скрестив со "Спутником"
показать весь комментарий
15.02.2021 22:16 Ответить
Абсолютно идентичны. Отличаются штаммом аденовируса.
показать весь комментарий
15.02.2021 22:36 Ответить
Причем не в пользу Спутника. Поэтому и возникла необходимость второго компонента у Спутника, что на штамм в первом компоненте у многих есть иммунитет, из-за чего вакцина просто не работает.
показать весь комментарий
15.02.2021 22:40 Ответить
надіємся що степанов до кінця лютого надійде за грати!!!
показать весь комментарий
15.02.2021 17:17 Ответить


Hellis@13Hellis_13





закатав деньги из "ковидного фонда" в асфальт (по карманам), Украина хочет взять в долг у Европейского Инвестиционного Банка.
50 млн. евро. На закупку вакцин.
Да, вакцины бесплатно, как предполагал Вовик, не дают.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:38 Ответить
говорили же что с 14-15-го начнется вакцинация еще не давно.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:46 Ответить
Вакцина Pfizer немного задерживается
...а вот деньги, совсем никогда не задерживаются -- их, или есть, или не есть...*)
показать весь комментарий
15.02.2021 21:16 Ответить
Вичікують, щоб Європа нам подарувала цю вакцину, як самим зубожілим нікчемам. А потім будуть нам продавати її за немалі гроші. Баригі на ковіді, блд.
показать весь комментарий
15.02.2021 22:38 Ответить
Яка може бути вакцинація, якщо вакцина ще не сертифікована в Україні???)))
показать весь комментарий
16.02.2021 01:39 Ответить
так я 15 февраля уже укололся, значит меня зэбилоиды надурили
показать весь комментарий
16.02.2021 08:57 Ответить
 
 