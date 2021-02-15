Я буду участвовать в конкурсе на руководителя САП, - прокурор Божко, которому угрожают с номера Портнова

Первый заместитель прокурора Тернопольской области Александр Божко подал документы для участия в конкурсе на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель прокурора Тернопольской области Александр Божко.

"Следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований расследуется уголовное производство по факту якобы невыполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева по ч. 1 ст.365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. По их мнению, превышение в том, что мной как прокурором была подана апелляция. Но почему-то это нигде не отражено, насколько я понимаю, в допросе даже. А просто открыто по факту невыполнения решения суда. Странно получается", - рассказал Божко.

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"У меня такое ощущение, что это связано с тем, чтобы держать на каком-то, возможно, крючке. Потому что когда меня назначали, сначала в апреле Ирина Валентиновна (Венедиктова. - Ред.) возложила на меня обязанности заместителя прокурора области, и только в июле я был назначен заместителем прокурора области, а в дальнейшем 30 сентября - первым заместителем руководителя. Так вот, когда поехал в Тернополь - несмотря на то, что это почти в 500 километрах от Киева - не прекратил борьбу ни по производству, ни по линии дисциплинарной ответственности. Я продолжил бороться. Как мы, правоохранители, можем защитить обычных людей, если себя не можем защитить? Это ненормально, когда следователи, прокуроры, судьи боятся принимать законные решения, боятся делать правильно свою работу из-за того, что их никто не защитит, или наоборот, еще хуже сделает. Возможно, это производство держится как противодействие тому, что я буду участвовать в конкурсе на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - добавил он, отметив, что уже подал документы для участия в конкурсе.

С полным текстом интервью первого заместителя прокурора Тернопольской области Александра Божко "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можно ознакомится здесь.