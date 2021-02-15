На Львовщине уволили директора больницы, где из-за отключения электричества умерли два пациента на ИВЛ

Во Львовской области уволили директора коммунального некоммерческого предприятия "Жовковская больница", где в ноябре 2020 года из-за отключения электроснабжения умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Жовквы Олег Вольский, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с выданным мной распоряжением, с 15 февраля Игорь Шевцив уволен с должности директора КНП "Жовковская больница" ("Жовковская ЦРБ"). Следующий этап – проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже", - отметил Вольский.

В тексте распоряжения отмечается, что с Игорем Шевцивым досрочно с 15 февраля 2021 года расторгнут контракт "согласно поданному заявлению".

Как сообщалось, трагедия в Жолковской ЦРБ произошла 27 ноября 2020 года. Из-за отключения электричества в реанимационном отделении больницы скончались двое пациентов в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в больнице есть два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении, а второй находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети.

По распоряжению Минздрава облгосадминистрация создала комиссию, заключения которой показали, что смерть пациентов настала в результате бездействия администрации медучреждения.

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