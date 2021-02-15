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На Львовщине уволили директора больницы, где из-за отключения электричества умерли два пациента на ИВЛ

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Львовщине уволили директора больницы, где из-за отключения электричества умерли два пациента на ИВЛ

Во Львовской области уволили директора коммунального некоммерческого предприятия "Жовковская больница", где в ноябре 2020 года из-за отключения электроснабжения умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Жовквы Олег Вольский, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с выданным мной распоряжением, с 15 февраля Игорь Шевцив уволен с должности директора КНП "Жовковская больница" ("Жовковская ЦРБ"). Следующий этап – проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже", - отметил Вольский.

В тексте распоряжения отмечается, что с Игорем Шевцивым досрочно с 15 февраля 2021 года расторгнут контракт "согласно поданному заявлению".

Как сообщалось, трагедия в Жолковской ЦРБ произошла 27 ноября 2020 года. Из-за отключения электричества в реанимационном отделении больницы скончались двое пациентов в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в больнице есть два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении, а второй находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети.

По распоряжению Минздрава облгосадминистрация создала комиссию, заключения которой показали, что смерть пациентов настала в результате бездействия администрации медучреждения.

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а мы ему двоечку поставим
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15.02.2021 12:14 Ответить
смерть пациентов настала в результате бездействия администрации медучреждения.Источник: https://censor.net/ru/n3247956 ------- если в администрации больницы нет должности энергетик, то увольнение "директора коммунального предприятия" выглядит как дебильное. В своей практике мне пришлось заниматься ремонтом и запуском генераторов приметно пяти видов и скажу вам что это всегда связано с несовершенством конструкции этих генераторов или схем привязки к потребителю. Мало того в данном случае при неустойчивой работе сети больницу должны были предупредить о возможном ограничении или полном отключении. Тем самым дав возможность подготовиться.

Единственным местом где нормально работали генераторы раньше являлись АТС. Там предусматривалось полностью автоматизированное переключение "без разрыва" питания в течении 7 секунд. В остальных же местах - бомбоубежища больницы и т.п. был есть и будет бардак. Деньги берут все, а работать умеют единицы. По сему и результат.
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15.02.2021 12:19 Ответить
Все верно. Что Дагдизель, что Вольво требуют систематического осмотра и еженедельного контрольного пуска с имитицией отключения электроснабжения и подачей нагрузки при физической возможности.
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15.02.2021 12:51 Ответить
А те кто работает в облэнерго , и отвечает за качественное и бесперебойную подачу электроэнергии, я думаю ещё пару Лямов добавить к зарплате
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15.02.2021 12:37 Ответить
 
 