Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому
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Житель Черниговской области вызвал наряд полиции, солгав о том, что якобы убил своего отчима, чтобы правоохранители почистили дорогу от снега к его дому.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 13 февраля в селе Грибовая Рудня,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", – отметила изданию пресс-секретарь Нацполиции Черниговской области Юлия Ковтун.
Мужчина признался, что не совершал никакого убийства, когда копы уже прибыли к нему домой. Он пояснил, что выдумал повод для вызова полиции, потому что ему не нравился нерасчищенный снег.
На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.
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вигадливий і щєдрий хлопчина.
Молодец парень, давно так не смеялся.
лайфхак как расчистить снег всего за 119 гривен
Умница.
Це на повному серьозі можна і потрібно зробити...
-- Сынок, как тебя посадили сил нет, некому помогать по хозяйству - огород не вскопанный, картошка не посажена, что делать - не знаю!
Сын пишет ответ:
-- Мама в огороде не копайся, накопаешь такого, что и тебя посадят и мне срок добавят.
Мама опять пишет сыну:
-- Сынок как пришло твое письмо, приехали мусора, перекопали весь огород, ничего не нашли - уехали злые, матерились.
Сын пишет ответ:
-- Мама! Чем мог - тем помог, картошку сажайте сами.
Но, по моему, этот вызов - все равно антипример, как нельзя делать, если почти всю ментуру гонять по ложным вызовам о заминированиях, или на расчистку снега, то не останется даже тех 5% сравнительно честных ментов, которые надеюсь еще есть, чтобы было кому бороться с криминалитетом.
Алло, это КГБ? Да.
Это звонит доброжелатель.Приезжайте скорее к Абраму, у него в дровах спрятаны бриллианты!
Алло, КГБ, это звонит Абрам. Хочу поблагодарить за неожиданную любезность. Спасибо что покололи дрова!
правильний підхід платника податків