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Новости ПроисшествияОбщество
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Нацполиция (15730) убийство (6290) Черниговщина (1342) ложь (377) снегопад (787)

Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому

Житель Черниговской области вызвал наряд полиции, солгав о том, что якобы убил своего отчима, чтобы правоохранители почистили дорогу от снега к его дому.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 13 февраля в селе Грибовая Рудня,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", – отметила изданию пресс-секретарь Нацполиции Черниговской области Юлия Ковтун.

Мужчина признался, что не совершал никакого убийства, когда копы уже прибыли к нему домой. Он пояснил, что выдумал повод для вызова полиции, потому что ему не нравился нерасчищенный снег.

На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+72
Так дешево ему снег еще не чистили...
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15.02.2021 12:01
+41
Залишив цей варіант на весну.... Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 4014
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15.02.2021 12:03
+35
враховуючи, шо дорогу розчистили не для нього одного, а для всього села - він красавчик и заплатив за все лише 120 грн зі своєї кишені.
вигадливий і щєдрий хлопчина.
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15.02.2021 12:13
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Так дешево ему снег еще не чистили...
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15.02.2021 12:01 Ответить
враховуючи, шо дорогу розчистили не для нього одного, а для всього села - він красавчик и заплатив за все лише 120 грн зі своєї кишені.
вигадливий і щєдрий хлопчина.
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15.02.2021 12:13 Ответить
Я це село знаю непогано, бо у ті краї їжджу. по гриби і ягоди. Там навіть не село, а хати, розкидані по узліссю. Від подвір"я до подвір"я - значні відстані. Якщо наймать трактор для розчистки дороги, то і в тисячу гривень не обійдеться, навіть з урахуванням того, що шукать спецтехніку не треба: у центрі села - вантажний майданчик, де працюють екскаватор і бульдозер - вантажать у вагони кварцевий пісок з кар"єру...
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15.02.2021 12:16 Ответить
А чому не сказав, що на городі закопав пуд золота?!
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15.02.2021 12:02 Ответить
Залишив цей варіант на весну.... Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 4014
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15.02.2021 12:03 Ответить
"Міф" не розвіявся. Пасинок програв вітчиму бутель самогонки
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15.02.2021 12:40 Ответить
Бо йому ж лише сніг розчистити а не розтопити сніг та грунт на метр глиб. Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 5230
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15.02.2021 13:13 Ответить
Это напоминает совковый анекдот, когда менты в поисках "закопанного оружия" перекопали одинокой матери зека огород.
Молодец парень, давно так не смеялся.
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15.02.2021 15:20 Ответить
Не дуже вдалий гумор, ніхто нічого не перекопує, проходять з металошукачем і все. Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 7257
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15.02.2021 16:17 Ответить
ЮморЬІст, аднака. Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 1599
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15.02.2021 12:02 Ответить
Садыс пять
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15.02.2021 12:04 Ответить
напомнило как зека маме мусора огород вскопали ...
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15.02.2021 12:04 Ответить
Класс, можно будет воспользоваться идеей. Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 372
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15.02.2021 12:05 Ответить
Красава 😀
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15.02.2021 12:06 Ответить
На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн

лайфхак как расчистить снег всего за 119 гривен
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15.02.2021 12:06 Ответить
За креатив - 5 балів, за дезінформацію - 5 років. ))
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15.02.2021 12:06 Ответить
та не, по закону - 120 грн.
Умница.
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15.02.2021 12:11 Ответить
Так йому ще потрібно виставити рахунок за розчистку....
Це на повному серьозі можна і потрібно зробити...
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15.02.2021 12:08 Ответить
Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 9476
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15.02.2021 12:09 Ответить
Алльо! КГБю? А в Абрама золото в огородє закопано. Алльо! Абрам? Ти огород скопал? Сєчас людєй пришлю.
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15.02.2021 12:10 Ответить
Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 4901
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15.02.2021 12:12 Ответить
Мама пишет в тюрьму сыну:
-- Сынок, как тебя посадили сил нет, некому помогать по хозяйству - огород не вскопанный, картошка не посажена, что делать - не знаю!
Сын пишет ответ:
-- Мама в огороде не копайся, накопаешь такого, что и тебя посадят и мне срок добавят.
Мама опять пишет сыну:
-- Сынок как пришло твое письмо, приехали мусора, перекопали весь огород, ничего не нашли - уехали злые, матерились.
Сын пишет ответ:
-- Мама! Чем мог - тем помог, картошку сажайте сами.
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15.02.2021 12:12 Ответить
Та не копає ніхто нічого, метало-шукачем проходять і все. Дитячий анекдот!
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15.02.2021 16:18 Ответить
Сынка посадили за ограбление банка. Деньги так и не нашли...
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15.02.2021 17:58 Ответить
ета новая єра піздєц піздєца...
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15.02.2021 12:17 Ответить
Ну если снега было как на фото, то решение за такую сумму весьма эффективное. Сам бы он явно не справился.
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15.02.2021 12:17 Ответить
Всё равно надо было его забрать суток на 15 тоже ради шутки
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15.02.2021 12:21 Ответить
у нас Рифмастер уже сидит ради шутки.
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15.02.2021 13:02 Ответить
Ради шутки, сажают за хулиганку, а за ложный вызов, подобное наказание не предусмотрено.
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15.02.2021 16:20 Ответить
Уверен, что это хохол, но на что то большее, типа построить свое государство, хохлы не способны.
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15.02.2021 12:22 Ответить
Это всего навсего кацапское воспитание, до войны люди в селах говорили на украинском языке, а к родителям обращались на "Вы".
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15.02.2021 12:31 Ответить
Точно, хохол хоч в такий спосіб дорогу до села прочистив, а кацапня в тих снігах здохла б, але б навіть пальцем не поворохнула.
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15.02.2021 12:41 Ответить
Я понимаю, что менты, по большей части, козлы, и попытка реформы не удалась, после того как курсантов полиции (поклявшихся на распиаренных прессой выпусках теленовостей, верой и правдой служить Украине) после окончания курсов Аваков отправил в подчинение к псам, служащим за похлебку, после чего 95% этих курсантов, под чутким руководством старых кадров быстро скурвились (единственный успех, в кратчайший срок перебили все закупленные или подаренные для ментом от США служебные машины).
Но, по моему, этот вызов - все равно антипример, как нельзя делать, если почти всю ментуру гонять по ложным вызовам о заминированиях, или на расчистку снега, то не останется даже тех 5% сравнительно честных ментов, которые надеюсь еще есть, чтобы было кому бороться с криминалитетом.
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15.02.2021 12:26 Ответить
!!!!)))Падсталом!)))
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15.02.2021 12:27 Ответить
Сніг прибрали чи тільки морду начистили за хибний виклик ?
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15.02.2021 12:29 Ответить
Не знаю як морду, а дорогу точно прочистили. Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 8230
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15.02.2021 15:23 Ответить
Это всего навсего кацапское воспитание, до войны люди в селах говорили на украинском языке, а к родителям обращались на "Вы".
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15.02.2021 12:30 Ответить
Старый советский анекдот:
Алло, это КГБ? Да.
Это звонит доброжелатель.Приезжайте скорее к Абраму, у него в дровах спрятаны бриллианты!
Алло, КГБ, это звонит Абрам. Хочу поблагодарить за неожиданную любезность. Спасибо что покололи дрова!
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15.02.2021 12:38 Ответить
А надо было дать срок за убийство.
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15.02.2021 12:56 Ответить
...Кеннеди.
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15.02.2021 13:03 Ответить
Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 6911 Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 5693
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15.02.2021 13:00 Ответить
Ахферист. Не міг про золотий батон на 0.10га
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15.02.2021 13:27 Ответить
Застрельте цього імбіцила хтось....будь ласка, а потім скажіть, що пожартували
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15.02.2021 14:24 Ответить
На самом деле 120 грн может не обойтись. 120 грн - это штраф за ложный вызов, но еще на него могут подать иск о компенсации расходов - топливо и так далее. По факту, если техника простаивала, в определенной степени - молодец, но что если эта техника расчищала другие дороги, почему его дорога таким обманом важней других?
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15.02.2021 14:30 Ответить
Жители села его защитят и еще спасибо скажут.
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15.02.2021 15:24 Ответить
Оно копам нужно?! Не их же деньги тратились, государственные. Нахрена им возится ещё с судом, у них что, других дел мало! Наркоту крышевать например...
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15.02.2021 16:24 Ответить
какая страна, такие и штрафы)))
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15.02.2021 19:59 Ответить
мусора мають робити щось корисне за їхні зарплати і пільги
правильний підхід платника податків
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16.02.2021 06:59 Ответить
 
 