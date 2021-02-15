На час вопросов к правительству пригласят Шмыгаля, а не Венедиктову. Генпрокурор будет в ВР "в ближайшее время", - Разумков

В пятницу в ходе часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Инерфакс-Украина.

"Согласно тому, что я услышал от депутатских фракций и групп, предлагается на пятницу пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Звучало еще несколько вопросов. Первый - по Минобороны. Я думаю, что Денису Анатольевичу передадут этот вопрос и он сможет на него ответить, чтобы не приглашать отдельно министра. Второй - это вакцины. И третий - это проверки, о которых говорил сегодня "Голос", - отметил Разумков.

Вместе с тем касательно предложения пригласить в Раду генерального прокурора Ирину Венедиктову с отчетом о расследовании "дел Майдана", спикер сообщил, что ее не станут приглашать на час вопросов к правительству, однако уточнил, что "Ирина Валентиновна будет в ближайшее время в Верховной Раде".

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