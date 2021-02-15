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Группа граждан Грузии с ножами напала на граждан Украины в Польше, одного из пострадавших прооперировали

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Группа граждан Грузии с ножами напала на граждан Украины в Польше, одного из пострадавших прооперировали

Вечером, 11 февраля, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на группу граждан Украины. По информации следователей, причиной драки стали счеты между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Четверо взрослых иностранцев напали на группу трех других иностранцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Сейчас однозначно неизвестно, что стало мотивом преступления. Однако все указывает на то, что это были счеты между мужчинами, вероятно, из-за национального происхождения. Известно, что один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку увидел один из жителей соседнего дома и он сообщил об инциденте в полицию и скорую помощь.

Потом оказалось, что избитые мужчины - это граждане Украины, а злоумышленники - граждане Грузии. Все они являются жителями Мендзиходского повета, работники местных фирм. Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранением оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех преступников.

Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинение, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Пострадавших украинцев госпитализировали, а одного из них - прооперировали.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Чечены в Польше уже ничего не контролируют.Они все в Германии. А грузины такая же рабсила, как и украинцы.Обычная драка, а не попытка что то контролировать. В Польше контролируют всё сами поляки. Поэтому мы и отказываемся принимать всяких южных "беженцев" и прочий сброд.
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15.02.2021 12:49
+4
Писец, бегать по улице с ножом и подрезать оппонента - за єто только шесть месяцев в пансионате (польской тюрячке) ⁉️
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15.02.2021 12:44
+4
Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257 Слухай, розсмішив ти мене... Ну який з грузина роботяга?... Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257
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15.02.2021 13:49
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Раньше помню регион Кракув-Катовице-Гливице чеченцы контролировали.. Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 2594
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15.02.2021 12:43 Ответить
Чечены в Польше уже ничего не контролируют.Они все в Германии. А грузины такая же рабсила, как и украинцы.Обычная драка, а не попытка что то контролировать. В Польше контролируют всё сами поляки. Поэтому мы и отказываемся принимать всяких южных "беженцев" и прочий сброд.
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15.02.2021 12:49 Ответить
Це ти поляк ? Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 6081
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15.02.2021 12:54 Ответить
Т.е. криминальное администрирование этничными группировками ликвидировали?Снимаю шляпу! (есть не буду) Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 91
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15.02.2021 13:03 Ответить
Польша чтобы нагадить кацапам принимала чеченцев тысячами, в итоге нагадила себе и всей Европе. Про "ничего не контролируют" вранье. В прошлом году была новость про то как бравые польские ультрас вызвали чеченцев на разборки, но струсили и вызвали вместо себя полицию.
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15.02.2021 13:47 Ответить
Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257 Слухай, розсмішив ти мене... Ну який з грузина роботяга?... Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257
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15.02.2021 13:49 Ответить
А про Германию правда. Благодаря Польше они тоже под чеченами.

https://germania-one.turbopages.org/germania.one/s/klanovaja-vojna-v-berline-chechency-i-araby-deljat-mezhdu-soboj-stolicu-germanii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 9157
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15.02.2021 13:51 Ответить
Писец, бегать по улице с ножом и подрезать оппонента - за єто только шесть месяцев в пансионате (польской тюрячке) ⁉️
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15.02.2021 12:44 Ответить
афрогрузинские поляки. смело! раньше всё описание сводилось к "граждане афрокавказской внешности" )
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15.02.2021 12:49 Ответить
Ну якщо жeртвами стали москвороті, або ватноголові, тоді нічого дивуватися...
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15.02.2021 12:51 Ответить
Ну якщо жeртвами стали москвороті, або ватноголові, тоді нічого дивуватися...
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15.02.2021 12:52 Ответить
мало инфы, конечно..
горячие грузинские парни врядли приехали "собирать клубнику или писать программы на С++".. наши, возможно, - тоже.. и просто банды делили территории (тогда и Грузия и Украина должны дать хорошей мзды своим засранцам).. а может наши работяги просто не захотели платить дань.. мой молодой родич (простой сварщик) поработавший в Польше сталкивался с такими наездами..
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15.02.2021 13:06 Ответить
Однако все указывает на то, что это были счеты между мужчинами



Такие счеты?



Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 6473
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15.02.2021 13:09 Ответить
це рахівниця
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15.02.2021 13:33 Ответить
Спасибо, кэп.
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15.02.2021 13:57 Ответить
Быканули и получили нож. В следующий раз сто раз подумают прежде чем борзеть.
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15.02.2021 13:29 Ответить
Ты прав! Чурки они и в Польше чурки!!!!
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15.02.2021 13:35 Ответить
Та это пишет Асуанский тролл из лугандонии типа под грузина косит для разжигания
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15.02.2021 14:12 Ответить
Чурками ты назвал украинцев или грузин?))
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15.02.2021 16:45 Ответить
Та то він себе мав на увазі ))
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15.02.2021 17:23 Ответить
Грузины не мужики а сцыкливые проститутки нападать вчетвером с ножами на двоих.
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15.02.2021 14:10 Ответить
Эти трое тоже так подумали. Теперь аспирин глотают
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15.02.2021 16:46 Ответить
кавказ должен быть либо на Кавказе, либо в клетке
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16.02.2021 07:09 Ответить
 
 