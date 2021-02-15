РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10222 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
4 414 5
Портнов (629) угрозы (831) Александр Божко (20)

Я знаю, кто мне писал. В объяснениях на мою жалобу этот человек признал, что это был он, - прокурор Божко, которому угрожают с номера Портнова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я знаю, кто мне писал. В объяснениях на мою жалобу этот человек признал, что это был он, - прокурор Божко, которому угрожают с номера Портнова

Нужно было взять определение суда о временном доступе на телефон или компьютер или на обыск. Но вы можете себе представить, что кто-то пойдет с обыском или с временным доступом к данной категории лиц?

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель прокурора Тернопольской области Александр Божко.

"Я с вами не согласен в этом выводе, по большому счету знаю, кто мне писал. Объясню почему. Когда я 29 ноября 2019 обратился с дисциплинарной жалобой в КДКА Киевской области на действия этого адвоката с требованием возбудить дисциплинарное производство и привлечь его к дисциплинарной ответственности и лишить права на осуществление адвокатской деятельности, указанное лицо предоставило письменные объяснения на дисциплинарную жалобу. И в этих объяснениях признало, что да, это был он. И этот человек сказал, что это не касается адвокатской деятельности. Мол, я негодяй, и это был разговор между двумя мужчинами. Поэтому, извините, как мы можем говорить, что его личность не подтверждена? Тем более, что он в телеграмм-канале, который выдает за свой (а там есть его фотография, там он публикует собственные документы, которые есть в его распоряжении; фотографии Офиса президента с картинами), он тоже подтверждал, что это его работа. Как мы можем говорить, что это не он?", - заявил Божко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я буду участвовать в конкурсе на руководителя САП, - прокурор Божко, которому угрожают с номера Портнова

"Во-первых, есть подразделения по борьбе с киберпреступностью. Во-вторых, чтобы проверить, был ли звонок с этого телефона, нужно было взять определение суда о временном доступе на тот телефон или компьютер или на обыск. Можно установить IP-адрес и проверить, откуда он администрируется. Но вы можете себе представить, что кто-то пойдет с обыском или с временным доступом к данной категории лиц? Как по мне, нужно было делать обыск сразу в апреле - мае 2019-го, тогда это можно было установить. Тем более этот господин в мае 2019-го приехал в Украину", - добавил он.

С полным текстом интервью первого заместителя прокурора Тернопольской области Александра Божко "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можно ознакомится здесь.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Технологіі зараз такі,що будь хто може написати будь що з будь якого номеру...
показать весь комментарий
15.02.2021 12:53 Ответить
А Портнов тут не причем, да?
показать весь комментарий
15.02.2021 15:20 Ответить
Я думаю не совсем так , а то бы минировали вокзалы ,исключительно с вашего телефона 🤔
показать весь комментарий
15.02.2021 13:10 Ответить
Так называемые "украинские суды", нужно ликвидировать вместе с их главарем портновым.
показать весь комментарий
15.02.2021 14:12 Ответить
почему эти чучела руSSкого мира,- портнов и его подельник татаров и их крышиватель ермак до сих пор не в тюрьме?
показать весь комментарий
15.02.2021 14:16 Ответить
 
 