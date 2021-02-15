Я знаю, кто мне писал. В объяснениях на мою жалобу этот человек признал, что это был он, - прокурор Божко, которому угрожают с номера Портнова

Нужно было взять определение суда о временном доступе на телефон или компьютер или на обыск. Но вы можете себе представить, что кто-то пойдет с обыском или с временным доступом к данной категории лиц?

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель прокурора Тернопольской области Александр Божко.

"Я с вами не согласен в этом выводе, по большому счету знаю, кто мне писал. Объясню почему. Когда я 29 ноября 2019 обратился с дисциплинарной жалобой в КДКА Киевской области на действия этого адвоката с требованием возбудить дисциплинарное производство и привлечь его к дисциплинарной ответственности и лишить права на осуществление адвокатской деятельности, указанное лицо предоставило письменные объяснения на дисциплинарную жалобу. И в этих объяснениях признало, что да, это был он. И этот человек сказал, что это не касается адвокатской деятельности. Мол, я негодяй, и это был разговор между двумя мужчинами. Поэтому, извините, как мы можем говорить, что его личность не подтверждена? Тем более, что он в телеграмм-канале, который выдает за свой (а там есть его фотография, там он публикует собственные документы, которые есть в его распоряжении; фотографии Офиса президента с картинами), он тоже подтверждал, что это его работа. Как мы можем говорить, что это не он?", - заявил Божко.

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"Во-первых, есть подразделения по борьбе с киберпреступностью. Во-вторых, чтобы проверить, был ли звонок с этого телефона, нужно было взять определение суда о временном доступе на тот телефон или компьютер или на обыск. Можно установить IP-адрес и проверить, откуда он администрируется. Но вы можете себе представить, что кто-то пойдет с обыском или с временным доступом к данной категории лиц? Как по мне, нужно было делать обыск сразу в апреле - мае 2019-го, тогда это можно было установить. Тем более этот господин в мае 2019-го приехал в Украину", - добавил он.

С полным текстом интервью первого заместителя прокурора Тернопольской области Александра Божко "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можно ознакомится здесь.