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МИД о заявлении Богдана об угрозах послу в Китае перед смертью: "Не было давления"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

МИД о заявлении Богдана об угрозах послу в Китае перед смертью:

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана о том, что последние полгода послу в Китае Сергею Камышеву поступали угрозы.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей", - сказал Николенко.

По его словам, в дипведомстве были "шокированы" смертью посла. Он добавил, что Камышев самоотверженно служил Украине и многое сделал для развития отношений с регионами Азии и Ближнего Востока.

Напомним, 14 февраля скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев. Экс-глава ОП Андрей Богдан заявил, что  последние полгода перед смертью посла, его "терроризировал увольнением один п##арас".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Он верно служил Украине, - Зеленский соболезнует в связи со смертью посла в Китае Камышева
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Топ комментарии
+3
ЗЕЛЕНЫЕ СКОТЫ--ОТВЕТИТЕ ПО ПОЛНОЙ !!!!
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15.02.2021 13:52
+2
Да теперь разве кто то из ЗЕлнеи разве признается? Особенно при нынешних торговцах должностями из ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА! Теперь все они - белые и пушистые!
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15.02.2021 12:45
+2
Є нюанс... Зеленський привітав Китай з їхнім Новим роком і виставив фото Непалу...
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15.02.2021 13:20
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Да теперь разве кто то из ЗЕлнеи разве признается? Особенно при нынешних торговцах должностями из ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА! Теперь все они - белые и пушистые!
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15.02.2021 12:45 Ответить
ЗЕЛЕНЫЕ СКОТЫ--ОТВЕТИТЕ ПО ПОЛНОЙ !!!!
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15.02.2021 13:52 Ответить
в суд подавайте на брехло. Пусть доказывает, что было давление. МИД о заявлении Богдана об угрозах послу в Китае перед смертью: "Не было давления" - Цензор.НЕТ 5171
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15.02.2021 12:46 Ответить
МИД о заявлении Богдана об угрозах послу в Китае перед смертью: "Не было давления" - Цензор.НЕТ 2591
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15.02.2021 12:47 Ответить
Донбасовец которого ,отправили на пенсию после зека. Зедебилы вернули как новые кадры.
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15.02.2021 12:49 Ответить
"Не было давления...
Ну вірю... Точно псякрев вірю...
Як і в те, що немає диму без вогню!!!
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15.02.2021 12:52 Ответить
краще б прояснили причини смерті
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15.02.2021 12:57 Ответить
новачок. Тут і до гадалки не ходи.
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15.02.2021 13:05 Ответить
новачок в китай никто не даст провезти)
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15.02.2021 13:31 Ответить
А якщо Китай сам попросить?
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15.02.2021 13:32 Ответить
Ага! Не було тиску. Беззаперечно! ...А місяць в небі зроблено із соленого сиру.
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15.02.2021 13:06 Ответить
В данном случае это просьба клоуну не баловать, замаскированная под соболезнования. Это как раз и есть давление, только направленное в другую сторону. А что там было "до того как" нам не скажут.
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15.02.2021 13:10 Ответить
Є нюанс... Зеленський привітав Китай з їхнім Новим роком і виставив фото Непалу...
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15.02.2021 13:20 Ответить
этой власти веры нет
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15.02.2021 13:26 Ответить
Если ЗЕкодла говорит "Нет", то было точно "Да". Зевласть так уже завралась, что верят ей только идиоты.
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15.02.2021 13:37 Ответить
Значит угрожал Кулеба.
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15.02.2021 13:42 Ответить
Дядя Вова,.что-ты, родной! Не было давления...
МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю: "Не було тиску" - Цензор.НЕТ 3031
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15.02.2021 14:02 Ответить
МЗС про заяву Богдана щодо погроз послу в Китаї перед смертю: "Не було тиску" - Цензор.НЕТ 2837 Не это ли причина смерти посла?, который теперь у нас и вместо преЗЕдента и вместо МИД, а его подельники татаров и портнов, руководят полицией, судами и прокуратурой.
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15.02.2021 14:08 Ответить
А при чем здесь МИДовские отмазки? Они СЕЙЧАС что-то решают? Пост был адресован Банковой!
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16.02.2021 00:30 Ответить
 
 