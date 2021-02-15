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Новости Политика Украины
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Кернес (1286) полномочия (177) Харьков (6515)

24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад

Городской совет Харькова планирует 24 февраля в ходе сессии горсовета официально прекратить полномочия Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Согласно распоряжению секретаря горсовета Игоря Терехова, на 24 февраля созывается очередная сессия городского совета. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
в какой еще стране у мертвых могут быть полномочия в течение 2-х месяцев?
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15.02.2021 12:52
+14
а до этого? он что-то подписывал? зарплату получал? какие у него были полномочия???
(дурдом!)
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15.02.2021 12:54
+9
Ну, теперь заседания горсовета уже не будут такими интересными, как раньше...
24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 5082
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15.02.2021 13:47
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Если бы не Бог его сам, прекратил...
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15.02.2021 12:50 Ответить
в какой еще стране у мертвых могут быть полномочия в течение 2-х месяцев?
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15.02.2021 12:52 Ответить
Та тихо... Треба ж було пАрЄшать на сходнякє вАпроси... Пацани пАрєшалі і расход. Бєз вАйни...
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15.02.2021 13:45 Ответить
но неофициально он будет находиться при исполнении своих полномочий до официального своего воскрешения или реинкарнации в кернеса-1.1
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15.02.2021 12:52 Ответить
а до этого? он что-то подписывал? зарплату получал? какие у него были полномочия???
(дурдом!)
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15.02.2021 12:54 Ответить
Члєнін в мавзолеї до тепер "вічно живий"
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15.02.2021 12:59 Ответить
Це не дурдом. Це - гримаси нашої дійсності 24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 4964 .
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15.02.2021 13:00 Ответить
Дійсно,є така країна-зветься Україна !!!)))
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15.02.2021 13:00 Ответить
мені здавалось, що якщо є свідотство про смерть..то всі повноваження цієї особи автоматично припиняються... ну от чогось мені так навіялось)))
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15.02.2021 13:03 Ответить
Нет там справки о смерти. Вернее, есть, но такая, которую страшно показывать. По справке, гепа стал мером не до, а уже после смерти. Переписывать справку о смерти в Шарите отказались, что теперь делать не ясно. Не в тюрьму же идти.
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15.02.2021 13:28 Ответить
да это правда, гепа две недели в холодильнике дремал, якобы собирали родню на похороны и немцы сказали не вопрос, пусть полежит немножко.
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15.02.2021 14:00 Ответить
Покійний ще не все розікрав, тож мусить випустити пару розпоряджень
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15.02.2021 13:28 Ответить
Набіса ? Нехай керує. Виходить краще,ніж за минулої каденції.
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15.02.2021 12:55 Ответить
один ушел, но осталась его команда ублюдков и предателей, которые грабили и будут грабить
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15.02.2021 12:55 Ответить
24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 7041

Он улетел, но обещал вернуться (с).
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15.02.2021 13:01 Ответить
24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад - Цензор.НЕТ 7161 24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад - Цензор.НЕТ 7161 24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад - Цензор.НЕТ 2476

Маю вредне питання: а що, гепа протягом двох місяців керував Харковом по скайпу із пекла?
24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад - Цензор.НЕТ 1792 24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад - Цензор.НЕТ 1792 24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад - Цензор.НЕТ 1792
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15.02.2021 12:58 Ответить
Ты ржешь, а у людей огромные проблемы: нет справки о смерти. Согласно справки, которую выдала клиника Шарите, в момент утверждения мером кернес был уже мертв. Предоставить подобную справку о смерти = расписаться в преступлении. Нужно что-то придумывать, вот и придумывают.
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15.02.2021 13:23 Ответить
Ой лишенько! Хитродупі чиновники стали жертвою своєї хитродупості! Страшна і чорна біда, геть чисто.
Маєте рацію. Давайте хором поплачемо.
24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 1076 24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 1076 24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 1076
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15.02.2021 20:23 Ответить
Я уже поржал всплканул, мне хватит. Их очередь.
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15.02.2021 22:35 Ответить
То хай би і далі керував!! В нього непогано виходить !!!)))
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15.02.2021 12:59 Ответить
Гепа будет до конца своей каденции смс с того света слать.А потом хорьковчане его переизберут на второй срок. 24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 8724
24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 1066
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15.02.2021 13:03 Ответить
маскалей выгнали , а чичиковых нет
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15.02.2021 13:05 Ответить
А если не проголосуют? Кернес жив?
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15.02.2021 13:10 Ответить
Чомусь згадала фільм «Смерть Сталіна», як там після смерті атца фсєх народав владу ділили червонодупі камунізди. Гадаю, що щось подібне відбувається у Харкові.
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15.02.2021 13:11 Ответить
долго же они с "Барни" таскаются, уже запашок должен нормально чуствоваться
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15.02.2021 13:12 Ответить
...Так или иначе вернется в лоно городской администрации, и Генадий Кернес, либо светлый образ его, поможет нашим мэрам в будущем ... (с)
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15.02.2021 13:17 Ответить
До 40 дней душа Кернеса еще будет тырить из городского бюджета и делиться с его гопотой. Его черви жрут, а он все еще мэр.
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15.02.2021 13:29 Ответить
тырить из бюджета будут и дальше, там схемы были на десятилетия вперед проработаны
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15.02.2021 13:50 Ответить
24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад.

24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 8240

Во блин! Не прошло и полгода...
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15.02.2021 13:43 Ответить
Кто этот полномощный старик? (с)
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15.02.2021 13:48 Ответить
Боооо... Вже 2 місяці, а начебто вчора... 24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 501
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15.02.2021 13:46 Ответить
Ну, теперь заседания горсовета уже не будут такими интересными, как раньше...
24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 5082
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15.02.2021 13:47 Ответить
Так я не понял, Кернес что ли не будет снова избираться мэром?
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15.02.2021 14:12 Ответить
Час замінити Леніна на Кернеса:
Кернес, всегда живой.
Кернес, всегда со мной-
В горе, в надежде и радости.
Кернес в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Кернес в тебе и во мне!
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15.02.2021 14:55 Ответить
Ось вам і українські реалії. Тут можна сміятися чи жартувати але люди, в якому світі ми живемо! Місяцями він перемагав на виборах і через спірітуальні сеанси керував містом, а тепер два тижня не здатні передати владу.
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15.02.2021 14:59 Ответить
Гепа приползет чуть свет
за откатом в горсовет!
24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому - Цензор.НЕТ 9441
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15.02.2021 15:21 Ответить
Кернес " и теперь живее всех живых"! Почему бы его кандидатом на новые выборы мэра не включить? - Харьковчане снова преданно проголосуют.
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15.02.2021 15:43 Ответить
І куди вони так поспішають? Він би спокійно міг покерувати Харковом до наступних виборів, років з 5.
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16.02.2021 14:58 Ответить
 
 