24 февраля Харьковский горсовет официально прекратит полномочия Кернеса, умершего 2 месяца назад.

Городской совет Харькова планирует 24 февраля в ходе сессии горсовета официально прекратить полномочия Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Согласно распоряжению секретаря горсовета Игоря Терехова, на 24 февраля созывается очередная сессия городского совета. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.