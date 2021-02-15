1 319 12
Почти 2,4 тыс. населенных пунктов подключили к 4G в январе, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
Около 117 тыс. украинцев впервые получили 4G в январе 2021 года.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Более 7 млн украинцев из 11,8 тыс. населенных пунктов получили 4G благодаря реализации проекта LTE900, стартовавшего в июле 2020 года. При этом более 2 млн украинцев в 5,6 тыс. городов и сел получили 4G впервые", - отметил министр.
Кроме того, за январь 2021 мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2 383 населенных пункта. Из них - в 543 городах и селах, где проживают около 117,4 тыс. украинцев, 4G появился впервые.
По словам Федорова, цель Минцифры - обеспечить доступ к интернету 95% украинцев.
Топ комментарии
+3 Павло Макаренко
показать весь комментарий15.02.2021 12:53
+1 Привет
показать весь комментарий15.02.2021 13:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Одну вышку влепили и рапортуют, а кругом стоят старые и смартфон постоянно мастурбирует и разряжается
4G есть смысл внедрять тупо из-за 900 МГц частот
прошлым летом наконец то были выделены частоты на 900-й диапазон, что дало возможность идти в ***** (села, трассы, поля...)