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Почти 2,4 тыс. населенных пунктов подключили к 4G в январе, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Почти 2,4 тыс. населенных пунктов подключили к 4G в январе, - Федоров

Около 117 тыс. украинцев впервые получили 4G в январе 2021 года.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 7 млн украинцев из 11,8 тыс. населенных пунктов получили 4G благодаря реализации проекта LTE900, стартовавшего в июле 2020 года. При этом более 2 млн украинцев в 5,6 тыс. городов и сел получили 4G впервые", - отметил министр.

Кроме того, за январь 2021 мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2 383 населенных пункта. Из них - в 543 городах и селах, где проживают около 117,4 тыс. украинцев, 4G появился впервые.

По словам Федорова, цель Минцифры - обеспечить доступ к интернету 95% украинцев.

Читайте: На 2021 год заложено 500 млн грн на подключение соцобъектов к фиксированному интернету в селах, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Яким боком Фьодоров до інвестицій Водафону ?
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15.02.2021 12:53
+1
А 3G когда подключат в остальных селах?? Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8511
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15.02.2021 13:09
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Яким боком Фьодоров до інвестицій Водафону ?
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15.02.2021 12:53 Ответить
До одного места ваше то подключение.
Одну вышку влепили и рапортуют, а кругом стоят старые и смартфон постоянно мастурбирует и разряжается
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15.02.2021 13:00 Ответить
А 3G когда подключат в остальных селах?? Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров - Цензор.НЕТ 8511
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15.02.2021 13:09 Ответить
очевидно, что 3G расширять на всю страну смысла нет
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15.02.2021 13:36 Ответить
После 5G , не раньше .
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15.02.2021 13:40 Ответить
5G на данном этапе, все еще дорогое удовольствие
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15.02.2021 13:42 Ответить
Ну да....а потом 4 джи не будет иметь смысла внедрять....ну тогда когда 5 джи где то смонтируют..... Майже 2,4 тис. населених пунктів підключили до 4G у січні, - Федоров - Цензор.НЕТ 4513
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15.02.2021 14:18 Ответить
5G на данном этапе использует инфраструктуру 4G. Про SA решения в мире еще не слышал.
4G есть смысл внедрять тупо из-за 900 МГц частот
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15.02.2021 14:30 Ответить
У нас прошлым летом все три оператора после 2G сразу же 4G врубили на частоте 1800, а про 5G я с сарказмом сказал .
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15.02.2021 14:47 Ответить
ну не прошлым, а летом 2018 еще и не после 2G, а параллельно с 2G. Звонки ведь как-то совершать надо.
прошлым летом наконец то были выделены частоты на 900-й диапазон, что дало возможность идти в ***** (села, трассы, поля...)
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15.02.2021 14:53 Ответить
А у нас уже 5G подключают, а 3G в этом году отключат!!!!
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15.02.2021 13:19 Ответить
ТАК УЖЕ 5 G !?)
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15.02.2021 16:43 Ответить
 
 