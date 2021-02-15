Почти 2,4 тыс. населенных пунктов подключили к 4G в январе, - Федоров

Около 117 тыс. украинцев впервые получили 4G в январе 2021 года.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 7 млн украинцев из 11,8 тыс. населенных пунктов получили 4G благодаря реализации проекта LTE900, стартовавшего в июле 2020 года. При этом более 2 млн украинцев в 5,6 тыс. городов и сел получили 4G впервые", - отметил министр.

Кроме того, за январь 2021 мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2 383 населенных пункта. Из них - в 543 городах и селах, где проживают около 117,4 тыс. украинцев, 4G появился впервые.

По словам Федорова, цель Минцифры - обеспечить доступ к интернету 95% украинцев.

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