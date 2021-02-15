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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия. Речь идет о проекте №4335.

Об этом он рассказал в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции (во фракции. - Ред.). Мы еще будем с ней определяться", - сказал парламентарий.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой.

Нардеп объяснял, что этот проект позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. Для начала нужно пройти соответствующее обучение.
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Топ комментарии
+7
легализации оружия, - нардеп Корниенко/ Накануне продажи земли ? И превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами? Да хрен вам, украинцам, моржовый. Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия -низзя.
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15.02.2021 13:05
+5
Та не тешьте себя иллюзией - не дадут они легализовать Нам стволы и придется их мочить не легализованными. "Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 2269
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15.02.2021 13:02
+4
Камасутра в допомогу з "позицією"...))
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15.02.2021 12:58
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Камасутра в допомогу з "позицією"...))
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15.02.2021 12:58 Ответить
Які секрети ? Зєля ж визначився.Ось відповідь на петицію:
"Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", - зазначив президент України, повідомляється на його офіційному сайті.
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15.02.2021 13:02 Ответить
Та не тешьте себя иллюзией - не дадут они легализовать Нам стволы и придется их мочить не легализованными. "Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 2269
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15.02.2021 13:02 Ответить
Ті стволи які потрібні щоб "їх мочить " дозволені в Україні. Короткостволи виключно для самозахисту на вулиці.
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15.02.2021 13:38 Ответить
Именно коротко-стволы получить очень трудно, легче карабины для охоты...
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15.02.2021 13:42 Ответить
Ви не зрозуміли Ігор що я написав. Ще раз прочитайте, У В А Ж Н О.
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15.02.2021 13:47 Ответить
Оружие для свободных людей. А мы не рабы. Чтоб вы знали.
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15.02.2021 13:04 Ответить
легализации оружия, - нардеп Корниенко/ Накануне продажи земли ? И превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами? Да хрен вам, украинцам, моржовый. Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия -низзя.
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15.02.2021 13:05 Ответить
Петрович, очень умно все написано, респект! Особенно про наркоту --- пожалуйте придурки-любители наркоты - в аптеки и играйте на чем хотите хоть усритесь, еще очень четко работают Ломбарды ..........и писсец......ой, и еще лапша про массовые инпестиции и про путь в Ивроппу через оппу.
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15.02.2021 13:31 Ответить
"Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 55
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15.02.2021 13:06 Ответить
"Дикий Схід" незабаром на екранах і в житті....
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15.02.2021 13:07 Ответить
Та він вже давно на набутилкіно-скалєнвставанії. Українці , сподіваюсь, отримають дозвіл на зброю щоб не стати рабами як кацапи.
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15.02.2021 13:33 Ответить
Краще Дикий Схід ні Кріпатство.
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15.02.2021 13:38 Ответить
Ото блювотна пика! Гірше тіко архм і йєрмак.
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15.02.2021 13:07 Ответить
З чим "определяться"???? З тим чи потрібні фракції голоси прихильників права на зброю на наступних виборах??? Важке питання... Особливо якщо врахувати, що цих голосів достатньо для подолання прохідного барьеру та 100%го потрапляння фракції у ВР....
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15.02.2021 13:24 Ответить
Если нельзя любому гражданину иметь оружие, значит необходимо лишить оружия всех (прокуроров, судей, журналистов, охранников) в том числе и наградного.
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15.02.2021 13:25 Ответить
не можна!
як же ж вони будуть від народа захищатися?
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15.02.2021 13:34 Ответить
это не решит проблем, ты не отмениш у преступников оружия.
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15.02.2021 14:46 Ответить
оружие против слуг не применять - такого же нельзя написать в законе - вот и думают по сему - бо страшно очень и правильно шо страшно))
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15.02.2021 13:26 Ответить
Я считаю, что оружие должно иметь только преступники. Законопослушному гражданину достаточно иметь телефон, чтобы позвонить в полицию.
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15.02.2021 13:27 Ответить
Законопослушному гражданину достаточно иметь телефон, чтобы позвонить в полицию. ---------- когда нож в кишках или пуля хотя б ноге, звонить поздно -- преступники полицию ждут далеко не всегда.
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15.02.2021 13:34 Ответить
Надо быть быстрее. Звонить до того, как убили.
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15.02.2021 14:12 Ответить
Поки поліція приїде то тобі вже нічого не допоможе.
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15.02.2021 13:34 Ответить
дурень, женщину соседку снизу грабили среди бела дня, с жильцами "внутри", на вызов первым делом спросили паспортные данные, мои, и только через час приехала полиция.
До жопы твоя полиция в этом случае. Граждани должны и имеют права защищаться! это определено конституцией! То что сейчас мвд пытается всеми способами поставить общество раком, вернее сохранить это положение, это проблема мвд. Людям уже надоело быть овцами.
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15.02.2021 14:45 Ответить
Не знаю, не знаю. Надо было попросить грабителя подождать или что то еще. Закон же не просто так написан. Законодатель все продумал.
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15.02.2021 14:49 Ответить
Эй---начальник! Стой там---слушай сюда. Ты начальник лучше соглашайся что просят снизу. А то сами к арсеналам пойдём! Классика жанра кстати. Это когда низы не хотят жить по старому---а верхи править по новому! И *Аврора* причалит к вечеру обязательно в тот момент. И спьяну боевым гахнут---а не как в тот раз холостым(тож кацапы были)!
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15.02.2021 13:29 Ответить
Хочуть вони чи не хочуть, а будуть приймати, тому, що не може внутрішня цідулка МВС регулювати обіг зброї в країні. В будь-якому суді можна суд послати на три координати якщо є у вас зброя, при тому будь-яка, від пістолетів, гранатометів , гранат і снарядів. Оскільки в жодному законі не унормовано термін цивільна, мисливська, армійська тощо. Цидулка МВС це не Закон і не Конституція, країна не може жити при повному правовому маразмі. Тому приймуть якесь тоталітарне лайно, де поліція, а не експерти з мисливських майстерень будуть вирішувати чи зброя придатна чи їй кирдик, (хоч зараз буль-який кирдик ремонтується і легко), вони матимуть право конфісковувати без суду колекційну зброю, хоч вона має ціну інколи десятки тисяч доларів і т.д. і тп. Ні про який там ваш простір де можливо переміщуватись там і мови немає. Проте є , що вас поліцаї будуть перевіряти, як ви зберігаєте зброю , тоді громадяни повинні перевіряти поліцію як вони зберігають свою зброю наприклад в Княжичах, Кагарлику, Врадієвці тощо.
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15.02.2021 13:34 Ответить
создание гражданских сообществ по охране своих сел, городков и городов в планы врага не входит
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15.02.2021 13:36 Ответить
Навіщо короткствол як що не можна носити з собою.... ці "слуги народа" як завжди ідіотизм несуть.
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15.02.2021 13:36 Ответить
кста.. в Молдове разрешили коротко-стволы - и сразу у них пропала уличная преступность.. совпадение!? "Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо законопроєкту про легалізацію зброї, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 9297
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15.02.2021 13:44 Ответить
Ото ж тут всякі прокуратори і почали соплі пускати зі страху.
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15.02.2021 15:48 Ответить
В Швейцарии в свободной продаже-нет проблем.Если у нас в Беларуси было так то не было бы такой хрени как последние пол-года.
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15.02.2021 13:50 Ответить
Было бы как в Швейцарии? "Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо законопроєкту про легалізацію зброї, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 2854
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15.02.2021 13:52 Ответить
Ну да в Беларуси вместо цветочков начали бы стрелять и убивать друг друга. Дорогой! если тебе жизнь надоела то пойди и убейся головой об стенку!
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15.02.2021 15:38 Ответить
Не "друг друга", а тільки злочинців. Злочинці і так вже вбивають без всяких законів.
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15.02.2021 15:47 Ответить
так для прокурора злочинці то мабуть теж друзья, може навіть дорожчі, бо бувають частіше та платять краще
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15.02.2021 20:25 Ответить
где логика у этого имбецила - зачем оружие которое можно только ХРАНИТЬ дома, но никуда не брать?
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15.02.2021 14:41 Ответить
Іноді свободу доводиться видирати з пащі по шматочках.
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15.02.2021 15:43 Ответить
Легализация оружия!!?? Кто-то сорвет куш и обогатится, а тысячи украинцев погибнут в бытовых разборках! Как можно такое даже обсуждать
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15.02.2021 15:36 Ответить
Ай-яй-яй, як страждає людина! Випий бояри це, полегшить твої душевні муки.
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15.02.2021 15:45 Ответить
та хвате вже "причитать і бельі руки заламьівать", всі ж добре розуміють, що чим більше заборонень тим більше вимог на хабаря і тим дорожче все обходиться. А ну напиши болезний скільки там у швейцарії гинуть від вогнепальної зброї за рік, та скільки там вогнепальної зброї на душу населення, а ще заодно просвіти нас які в них вимоги при купівлі зброї, тиж такий розумний та передбачливий як ванга
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15.02.2021 20:31 Ответить
Нащо та Швейцарія, у нас Молдова поруч. Ці покручі хочуть показати українців гіршими за молдаван. Ці, скацаплені бояться що, населення ерефії почне верещати що, українцям та молдаванам вже дозволили, а московитам ні. Не про українців піклуються прокуратори.
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16.02.2021 08:52 Ответить
сами до зубов вооружились, но ещё не определились.
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15.02.2021 22:07 Ответить
 
 