"Слуга народа" еще не определилась с позицией по законопроекту о легализации оружия, - нардеп Корниенко
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Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия. Речь идет о проекте №4335.
Об этом он рассказал в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции (во фракции. - Ред.). Мы еще будем с ней определяться", - сказал парламентарий.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой.
Нардеп объяснял, что этот проект позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. Для начала нужно пройти соответствующее обучение.
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"Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", - зазначив президент України, повідомляється на його офіційному сайті.
як же ж вони будуть від народа захищатися?
До жопы твоя полиция в этом случае. Граждани должны и имеют права защищаться! это определено конституцией! То что сейчас мвд пытается всеми способами поставить общество раком, вернее сохранить это положение, это проблема мвд. Людям уже надоело быть овцами.