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Новости Происшествия
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ГСЧС (4482) вода (880) Скадовск (47)

12-летний мальчик во время прогулки с родителями провалился под лед в Скадовске, - ГСЧС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники ГСЧС спасли в Скадовске 12-летнего парня, который провалился под лед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

14 февраля в 13:25 скадовские спасатели получили звонок от мужчины, который сообщил, что на центральном пляже города под лед провалилась ребенок.

На месте происшествия один из спасателей, добравшись подростка, обвязал его веревкой, а другие начали тянуть из ледяной воды. Дотянув парня до берега, его сразу же передали в карету скорой помощи. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что ребенок и родители прогуливались по центральной набережной города. Мальчик забежал на 100 м от берега, где лед был слишком тонким, и провалился в ледяную воду.

12-летний мальчик во время прогулки с родителями провалился под лед в Скадовске, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

Сейчас парень находится в детском отделении Скадовской больницы в удовлетворительном состоянии.

"Спасатели постоянно предостерегают граждан от необдуманных поступков и советуют им не выходить на лед. Особенно это касается детей и подростков, населенные пункты которых расположены у прудов, рек и морей. Взрослым необходимо следить за собственными детьми и без присмотра не позволять им устраивать развлечения на водоемах с подтаявшим льдом", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+8
Бывает.
Но за детьми нужно следить.
Спасателям респект и уважение.
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15.02.2021 13:01
+6
Нужно было не ждать, а идти домой.
Без навыков и средств спасения могло бы быть больше пострадавших и работы для спасателей.
Позвонили быстро, спасатели приехали быстро, быстро вытащили, быстро отвезли.
Все сработали на отлично.
С родителями нужно провести работу и расходы за их счёт.
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15.02.2021 13:09
+5
"журналисты" не виноваты.
Во всём виноват переводчик гугл.
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15.02.2021 13:03
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От ********** "журналісти" не дружити з визначеннями. У заголовку "12-летний мальчик", а в тексті "парень"... 12-летний мальчик во время прогулки с родителями провалился под лед в Скадовске, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 585
Це різні вікові групи.
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15.02.2021 12:59 Ответить
"журналисты" не виноваты.
Во всём виноват переводчик гугл.
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15.02.2021 13:03 Ответить
Все правильно пишуть. До купання в ополонці - був мальчік. Скупнувся, витягли - став парнем, бо більше ніколи не полізе швендяти по тонкому льоду. 12-річний хлопчик під час прогулянки з батьками провалився під лід у Скадовську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8028
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15.02.2021 13:09 Ответить
Не факт.
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15.02.2021 13:10 Ответить
Бывает.
Но за детьми нужно следить.
Спасателям респект и уважение.
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15.02.2021 13:01 Ответить
Надо осторожнее... Ничего себе. Это получается Черное море так замерзло...
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15.02.2021 13:01 Ответить
Родителей тоже надо лечить .
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15.02.2021 13:02 Ответить
Родителей лишить родительских прав!
Недосмотр, это раз.
Ждали спасателей ... это два.
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15.02.2021 13:04 Ответить
Нужно было не ждать, а идти домой.
Без навыков и средств спасения могло бы быть больше пострадавших и работы для спасателей.
Позвонили быстро, спасатели приехали быстро, быстро вытащили, быстро отвезли.
Все сработали на отлично.
С родителями нужно провести работу и расходы за их счёт.
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15.02.2021 13:09 Ответить
Спасатели молодцы! Быстро приехали и профессионально сработали.
Если не знаешь, как выйти из ситуации - не входи.
Даже в школе дают азы первой помощи и спасения.
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15.02.2021 13:25 Ответить
В школе учат правописанию, но не все усваивают.
Когда речь идёт о спасении жизни, азов недостаточно.
Говорю это, как профессиональный спасатель.
Неквалифицированной доврачебной помощью, так же можно угробить человека.
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15.02.2021 13:37 Ответить
Я в молодости увлекался подледной рыбалкой. С десяток вытащенных горячих голов имею на счету.
В первый раз была истерика, 3 км от берега, до ближайшего жилья 5 км. Мы вдвоём его вытащили. С тех пор вся наша компания ходила обмотанными 20м веревки с гирькой на конце. Спасать стало гораздо легче.
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15.02.2021 16:08 Ответить
гирькой увеличивать фаллос? ))
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15.02.2021 19:36 Ответить
Вместо спасательного круга. 12-річний хлопчик під час прогулянки з батьками провалився під лід у Скадовську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9248
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16.02.2021 08:53 Ответить
На зимней рыбалке был ОДИН раз.
Ходил не за рыбой. 12-річний хлопчик під час прогулянки з батьками провалився під лід у Скадовську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1075
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15.02.2021 20:20 Ответить
У нас была страсть. Даже соревнования между школами устраивали.
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16.02.2021 08:54 Ответить
Если провалился ребенок, то куда бы могли добраться родители без снаряжения? Правильно сделали, что не стали ждать с вызовом спасателей.
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15.02.2021 13:14 Ответить
Абсолютно верно.
Иногда, пытаются сами тушить пожар (в прямом и в переносном смысле), а спасателей вызывают слишком поздно.
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15.02.2021 13:23 Ответить
Вызвали спасателей, а сами рвем пальто или брюки на ремни и ползком пытаемся вытащить.
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15.02.2021 13:26 Ответить
100м от берега. Сколько брюк потребуется?
Спасли. Все живы-здоровы. Вот и хорошо.
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15.02.2021 13:35 Ответить
Могуч и прекрасен ...
"мальчик, "подросток", "парень".
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15.02.2021 13:05 Ответить
т.е. родители ждали пока приедут спасатели с веревками ???
в состав слова "родители" входит папа??? он стоял и ждал спасателей??? казёл!!!
дважды казёл!!! почему он не бросился спасать сына??? отэто я б стоял и ждал!!!!!
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15.02.2021 13:10 Ответить
Как ни странно это звучит, но в данной ситуации всё было сделано правильно, кроме выхода на лёд.
Козёл он не потому, что не полез спасать, а потому, что допустил опасную ситуацию.
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15.02.2021 13:13 Ответить
видиш ли!!много пап есть с членами но без ЯИЦ! так что не стоит так реагировать!!(видимо это один из второй категории член есть!! а яиц нет!!так что ничего необычного в его поступке нет)кто то за чужими не думая бросается а этот собственного проигнорил. 12-річний хлопчик під час прогулянки з батьками провалився під лід у Скадовську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8293 12-річний хлопчик під час прогулянки з батьками провалився під лід у Скадовську, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3154
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15.02.2021 13:33 Ответить
Ти ідіот. Втопився б сам й дитину можливо втопив. Чому пояснювати не буду, раз ти таке написав то навряд дійде.
Рятівник схоже що був поруч бо у крижаній воді 5-10 хвилин й "прощавайте".
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15.02.2021 13:43 Ответить
Кажу ж ідіот.
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15.02.2021 14:31 Ответить
ні... батько! звичайний батько, який би поліз рятувати свою (або навіть чужу...може й Вашу дитину) бо маю сердце, а не калькулятор
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15.02.2021 14:34 Ответить
Як що лід не втримав дитину то дорослого не втримає й подавно. Заліз у воду- дити з переляку починає, нормальна реакція інстинктивна, хопатися за дорослого й обидва тонуть.
Ніхто не каже що батьки стояли й нічого не робили, ніхто не каже що треба стояти й нічого не робити. Але летіти у трусах з випучкними очима без розуміння як рятувати це ідіотизм який закінчується трагично у більшості випадків.
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15.02.2021 14:36 Ответить
Ви хочете довести що всі повинні стояти і чекати рятівників...
а я кажу, що багото врятовано простими перехожими і не байдужими..
крапка.
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15.02.2021 15:58 Ответить
/// еще один идиот не стал дожидаться спасателей !!! ДА ?????????
В воскресенье, 14 февраля, в Никополе на водохранилище на тонкий лед вышли мальчишки лет десяти. Лед под ними проломился и один из детей начал тонуть. На крик о помощи среагировал мужчина, который проживал рядом, и находился в этот момент на улице. Он бросился на берег и увидел в воде тонущего мальчика, и группу людей, которые бросали ему трос. Не раздумывая, он бросился в воду. Мальчишка, к тому времени, уже терял сознание и не контролировал ситуацию. Помощь пришла вовремя и ребенка удалось спасти.
Героя зовут Сергей Валентинович. Он военнослужащий. Домой прибыл в увольнительную. И так уж случилось, что в День Святого Валентина спас ребенка, подарил ему право на Жизнь!
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16.02.2021 13:00 Ответить
Так само можно знайти багато випадків коли кинувся рятувати й потонули у двох. Це нічого не доводить. Кожен випадок окремий, можливо хто рятував мав навички, можливо просто пощастило.
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16.02.2021 14:49 Ответить
це доводить лише одне... є тиоретики і ті що будуть все робити правильно і чекати рятівників, тіряючи безцінні хвилини, а є такі, яким нема коли чекати - ім треба рятувати чуже дитя, як своє...
так різних випадків багато...є і трагічні, або загинув, рятуючи... або не дочекався рятівників і тоді водолази витягували вже тільце...
тому і дискусія марна...
я - той ідіот, що полізе рятувати дитину і можливо пощастить не втопится...
Ви - той хто буде діяти по правилам...і вказувати ідіотам, що вони марно полізли у крижану загрозу, рятуючи когось, бо треба було...
стоп! то я пішов по колу!
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16.02.2021 15:01 Ответить
Я проходив навчання як рятувати.
Люди як що Ви не знаєте яка глибина, як що не маєте навичок не лізте - не врятуєте , втопитися шанс 99%.
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16.02.2021 15:10 Ответить
то Ви розмірковували з позиції навченого рятівника?
так то зовсім інша розмова... я, як колишній інспектор по техніці безпеки з Вами так згоден, так згоден... що словами не висказати (а як батько - ні))))))
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16.02.2021 15:15 Ответить
Если бы папа бросился спасать, потом спасателям прищлось бы двоих вытаскивать. Хотя, это теория. Реально я бы, наверное, не смог бы стоять и ждать профыессионалов.
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15.02.2021 15:27 Ответить
Сорри за опечатки.
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15.02.2021 15:28 Ответить
Та там рятівники були не долеко 99,9% бо у кртжаній воді довго не по барахтаєшся.
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16.02.2021 14:50 Ответить
та там не глибоко!
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15.02.2021 13:11 Ответить
він не бачив, риба є?
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15.02.2021 13:12 Ответить
Пацталом!!
Ррродители, мля..
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15.02.2021 13:18 Ответить
Жаль, что у родителей не будет внуков.
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15.02.2021 13:51 Ответить
Молодцы родители! Спасателей ждали...
Теперь должны выставить счет за мокрую одежду.
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15.02.2021 14:30 Ответить
 
 