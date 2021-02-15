12-летний мальчик во время прогулки с родителями провалился под лед в Скадовске, - ГСЧС. ФОТО

Сотрудники ГСЧС спасли в Скадовске 12-летнего парня, который провалился под лед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

14 февраля в 13:25 скадовские спасатели получили звонок от мужчины, который сообщил, что на центральном пляже города под лед провалилась ребенок.

На месте происшествия один из спасателей, добравшись подростка, обвязал его веревкой, а другие начали тянуть из ледяной воды. Дотянув парня до берега, его сразу же передали в карету скорой помощи. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что ребенок и родители прогуливались по центральной набережной города. Мальчик забежал на 100 м от берега, где лед был слишком тонким, и провалился в ледяную воду.



Фото: сайт ГСЧС

Сейчас парень находится в детском отделении Скадовской больницы в удовлетворительном состоянии.

"Спасатели постоянно предостерегают граждан от необдуманных поступков и советуют им не выходить на лед. Особенно это касается детей и подростков, населенные пункты которых расположены у прудов, рек и морей. Взрослым необходимо следить за собственными детьми и без присмотра не позволять им устраивать развлечения на водоемах с подтаявшим льдом", - сказано в сообщении.