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Арктический воздух несет в Украину значительные морозы: ожидается снижение температуры до -26°С

Новости Цензор.НЕТ Общество

Арктический воздух несет в Украину значительные морозы: ожидается снижение температуры до -26°С

В ближайшие сутки арктический воздух и поле повышенного давления будут определять холодную погоду в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20° мороза, на севере Левобережья 21-26° мороза, днем 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 3-8°, на Закарпатье 0-3° мороза.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Температура ночью 16-18° мороза, днем 10-12° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем была 11,8 в 1957г., самая низкая ночью -23,2 в 1911г.

В среду, 17 февраля, в Украине без существенных осадков, днем в северных областях небольшой, в западных областях умеренный снег; температура ночью 17-22° мороза, в южных и восточных областях 12-17° мороза, днем 5-10° мороза; в западных областях ночью 8-13°, днем 2-7° мороза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем, - Кульбида

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западе страны на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 7-9° мороза.
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Арктический воздух несет в Украину значительные морозы: ожидается снижение температуры до -26°С - Цензор.НЕТ 8662
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15.02.2021 13:09 Ответить
от скільки би лютий не лютовав а Стрітення прийшло , й весна не забариться !
Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С - Цензор.НЕТ 1255

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15.02.2021 13:15 Ответить
«Зима близько». (с) Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С - Цензор.НЕТ 1427
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15.02.2021 13:20 Ответить
Арктический воздух несет в Украину значительные увеличения стоимости газа и электричества .
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15.02.2021 13:33 Ответить
А была бы жара то Витренко разве перся бы в министры энергетики?
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15.02.2021 14:48 Ответить
І це арктичне повітря чомусь саме з території росії. Співпадіння?
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15.02.2021 17:35 Ответить
Хто знає, коли вже це **ядство закінчиться з погодою? Арктичне повітря несе в Україну значні морози: очікується зниження температури до -26° С - Цензор.НЕТ 5424
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15.02.2021 13:41 Ответить
Коли пеньки переможуть ліси, мабуть так рахує людство.
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15.02.2021 13:46 Ответить
Підсівши на газову голку опалення, ми ніяк з неї не скочимо. Адже за совка газ дуже мало використовувався для опалення. А потім як сказилися.
Дивився відео росіян про північних китайців. Так там батьки китаянки - героїні ютубу опалюють свій сарай качанами кукурудзи. Причому таке примітивне опалення - піч з лежаком під яким іде димоход. Ніяких тобі котлів типу Холмова. А в нас в Україні більшість качанів просто гниє в землі. Подивіться - скільки експортується зерна кукурудзи. І візьміть з тієї кількості мільйонів тон 20%. Ото стільки не потрібно буде пиляти лісу для опалення. Хоча ліс теж потребує розчистки від хворої деревини і сушняка.
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15.02.2021 17:45 Ответить
 
 