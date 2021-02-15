За похищение Луценко и Вербицкого будут судить еще двух человек, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора в Бориспольский горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении двух участников преступной организации, которым инкриминируется создание преступной организации, умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОФиса Генпрокурора.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось "in absentiа", то есть при отсутствии подозреваемых, скрывающихся от органов следствия.

Установлено, что указанные лица по предварительному сговору 21 января 2014 незаконно похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, пытали их и убили Юрия Вербицкого.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности привлечены всего 15 человек, в отношении 4 человек дела рассматриваются судами, другие объявлены в розыск.

Также читайте: Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ